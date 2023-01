Global risks 2023: i turbolenti anni 20 che ci aspettano. Vecchi rischi e nuove preoccupazioni

Wef: la "nuova normalità" sembra essere un ritorno alla risoluzione dei problemi di base - cibo, energia, sicurezza - che si pensava stessimo per risolvere

[16 Gennaio 2023]

Non è un quadro ottimistico quello che traccia il Global Risks Report 2023 del World Economic Forum (Wef) «Sullo sfondo del persistente sovraccarico sanitario ed economico di una pandemia globale e di una guerra in Europa, all’inizio del 2023, il mondo sta affrontando una serie di rischi che sembrano sia completamente nuovi che stranamente familiari». Secondo il rapporto «i principali rischi attuali del mondo sono l’energia, il cibo, l’inflazione e la crisi complessiva del costo della vita. Nei prossimi due anni, la crisi del costo della vita rimane la minaccia numero uno, seguita da disastri naturali e guerre commerciali e tecnologiche».

Ma i problema climatico e la minaccia dietro l’angolo che ci ostiniamo a non vedere: nei prossimi 10 anni, la mancata mitigazione e adattamento climatici, con la perdita di biodiversità e al collasso dell’ecosistema, sono visti come «Uno dei rischi globali in più rapido deterioramento». Mentre il confronto geoeconomico, l’erosione della coesione sociale e la polarizzazione della società, la diffusione della criminalità informatica e dell’insicurezza informatica e la migrazione involontaria su larga scala figurano tutti tra i primi 10 nei prossimi 10 anni.

Quello di cui prende atto il gotha del capitalismo mondiale riunito a Davos è una sorta di fallimento: «L’ultima volta che la disparità di reddito è stata tra le principali preoccupazioni è stata nel 2013, all’indomani della crisi finanziaria globale. La volatilità dei prezzi dell’energia è stata tra le prime dieci nel 2012, insieme alle crisi alimentari. Ma la combinazione di rischi sociali, tecnologici, economici, ambientali e geopolitici che affrontiamo oggi è unica».

Il rapporto evidenzia che «Da un lato, c’è un ritorno di rischi “vecchi” – simili all’era di bassa crescita, alta inflazione, volatilità energetica, bassi investimenti degli anni ’70 sullo sfondo della Guerra Fredda – che sono storicamente compresi ma vissuti da pochi nelle attuali generazioni di leader aziendali e responsabili delle politiche pubbliche. Ma parallelamente, ci sono sviluppi relativamente nuovi nel panorama del rischio globale: livelli storicamente elevati di debito pubblico e privato, il ritmo sempre più rapido dello sviluppo tecnologico e la crescente pressione dell’attuale impatto del cambiamento climatico, nonché le terribili prospettive future. Insieme, questi stanno convergendo per creare un decennio 2020 unico, incerto e turbolento».

Infatti, oltre l’80% degli esperti intervistati prevede una volatilità costante nei prossimi anni, con shock multipli che accentueranno traiettorie divergenti. Il rapporto ammette che «Tale pessimismo è comprensibile. I rischi che sono più gravi a breve termine stanno incorporando cambiamenti strutturali nel panorama economico e geopolitico che accelereranno altre minacce globali da affrontare nei prossimi 10 anni». E il Wef rvidenzia che «L’effetto a catena più ovvio riguarda le sfide ambientali che dominano le prospettive di rischio a lungo termine. La distrazione causata dagli shock odierni e le preoccupazioni imminenti più immediate rischiano di creare un’azione lenta e non coordinata sia per mitigare che per adattarsi ai cambiamenti climatici, portando a eventi meteorologici più estremi e perdita di biodiversità con esiti instabili e a spirale. La confluenza di perdite e danni diretti derivanti dagli impatti fisici dei cambiamenti climatici: innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi, ondate di caldo e incendi boschivi, con conseguenze indirette come i fallimenti dei raccolti e la lotta per l’accesso alle risorse di base, l’inizio della migrazione climatica e l’aumento i disordini civili, minacciano i mezzi di sussistenza di molti, in particolare nel mondo in via di sviluppo».

Ma il rapporto avverte che «Eppure, è anche impossibile ignorare le crisi odierne e i rischi a breve termine a favore di minacce a lungo termine come il clima. Non c’è modo di procedere con gli investimenti per l’azione climatica se milioni di persone affrontano il rischio di fame, sete, sfollamento e violenza, se le famiglie devono fare scelte insopportabili tra riscaldamento e alimentazione, o se i governi affrontano compromessi tra evitare oggi il default e la calamità finanziaria rispetto agli investimenti nell’istruzione, nella sanità e nelle infrastrutture necessarie per la prossima generazione. Eppure queste sono le scelte che molte singole famiglie, organizzazioni o interi governi devono affrontare oggi. Le disuguaglianze esistenti all’interno e tra le nazioni si stanno esacerbando, poiché le grandi economie affrontano la recessione e l’afflizione del debito. I rischi geopolitici ed economici hanno messo alla prova impegni e promesse net zero e hanno messo in luce una divergenza tra ciò che è scientificamente necessario e ciò che è politicamente fattibile. Man mano che crescono sia la disuguaglianza che la pressione climatica, aumenta il rischio di instabilità politica, rendendo ulteriormente incapaci le strutture e le istituzioni che si trovano a barcamenarsi in una prospettiva complessa. I progressi tecnologici, incontrollati, creano nuovi rischi per posti di lavoro e mezzi di sussistenza, guerre e conflitti, nonché coesione sociale e salute mentale. E con i rischi globali intrinsecamente interconnessi».

Eppure, il Global Risks Report 2023 non perde la speranza e si conclude con un invito ad agire ora e ad agire insieme : «E’ ancora sotto il nostro controllo gestire questi rischi complessi e simultanei e limitarne le conseguenze, a condizione che possiamo superare il breve termine, le mentalità guidate dalle crisi e gli approcci solitari».

Per prevenire un ulteriore deterioramento delle prospettive di rischio e fare un balzo in avanti verso un’era più luminosa il rapporto Wef propone di agire secondo 4 principi chiave: 1. i leader devono ripensare l’orizzonte temporale dei rischi. Mentre i rischi possono avere un impatto a breve e lungo termine, l’azione per affrontare tali rischi deve avvenire nel più breve lasso di tempo: oggi. Nel panorama dei rischi odierno ciò significa affrontare le preoccupazioni socioeconomiche e climatiche, ora e insieme. 2. i governi e il business insieme devono investire nella preparazione al rischio multidominio e intersettoriale costruendo la resilienza della società attraverso l’inclusione finanziaria, l’istruzione, la sanità, l’assistenza e le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Senza un ritorno alla crescita, all’occupazione e allo sviluppo umano a livello nazionale, i Paesi affrontano il rischio di una sempre crescente polarizzazione e stalli politici. 3. è necessario rafforzare e ricostruire la cooperazione internazionale e la governance multilaterale. Il recente sovraccarico di crisi ha spostato l’attenzione delle nazioni verso il loro interno. Sebbene la preparazione nazionale sia necessaria, molti rischi globali possono essere affrontati meglio o solo attraverso il coordinamento internazionale, la condivisione dei dati e lo scambio di conoscenze, dal cambiamento climatico alla governance tecnologica. 4. la previsione deve essere rafforzata a livello globale, nazionale e istituzionale. L’utilizzo di scenari, la ricerca di dati sui segnali deboli, la nomina della figura di risk officer e l’analisi delle percezioni di multistakeholder possono contribuire a rafforzare la capacità dei leader di comprendere il panorama dei rischi».

E mentre i leader mondiali si riuniscono al World Economic Forum per valutare l’azione per affrontare i rischi globali, quel che emerge ancora una volta (e che speriamo non venga ancora una volta ignorato il giorno dopo) è che «la solidarietà, gli approcci olistici e la cooperazione globale sono l’unica via da seguire» in un mondo che sembra andare nella direzione opposta.

Saadia Zahidi, amministratore delegato del Wef, conclude: «Il panorama del rischio a breve termine o è dominato da energia, cibo, debito e disastri. Coloro che sono già i più vulnerabili stanno soffrendo e, di fronte a molteplici crisi, coloro che si qualificano come vulnerabili si stanno rapidamente espandendo, sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri. Il clima e lo sviluppo umano devono essere al centro delle preoccupazioni dei leader globali, anche mentre combattono le crisi attuali. La cooperazione è l’unica via da seguire».