Fridays for future, domani sciopero globale per il clima in oltre 40 città italiane: ecco dove

«Questo 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Invitiamo ciascuno a unirsi»

[21 Ottobre 2021]

Questo 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Invitiamo ciascuno a unirsi, controllando cosa organizza la propria città tramite i social.

Venerdì 24 settembre oltre 800.000 persone sono scese in strada in più di 1.500 località per partecipare al Global Climate Strike, dove ci siamo uniti per sradicare questo sistema – #UprootTheSystem!

Alla preCOP 26 a Milano i leader mondiali hanno detto di ascoltarci, ma la crisi climatica e ambientale continua a non essere trattata come un’emergenza. Stando agli obiettivi dei governi, le emissioni globali aumenteranno del 16% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010 – secondo il rapporto dell’UN Climate Change. Questo mette il mondo rovinosamente fuori strada dal raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale a 1,5°C.

Per questo vogliamo azioni immediate, e alla COP 26 i governi del mondo devono rispettare le loro promesse per difendere le condizioni di vita attuali e future e i nostri sistemi di supporto vitale. Facciamo particolare pressione perché non sia lasciato indietro nessuno, in particolare i più emarginati. Gli stati ricchi e più responsabili storicamente delle emissioni hanno il dovere morale di agire immediatamente.

Appuntamenti fissati nelle piazze:

Alessandria Piazzetta della Lega alle 9.00

Ancona informazioni sui social

Avellino Corso umberto I ore 18.00

Bari piazza Diaz ore 9.00 in bici

Bologna piazza 20 settembre ore 17 e il 23 ottobre piazza 20 settembre ore 14:30

Brescia sabato 23 Corso Zanardelli ore 11.30

Cagliari spostata al 1 novembre

Catania piazza Nettuno ore 16

Conversano (Bari) piazza della conciliazione ore 17

Crema piazza Duomo alle 9:30

Falconara via Andrea costa ore 21.00

Firenze giardini di porta Romana ore 16.00

Forlì campus universitario ore 10 – 17

Genova info sui social

Gorizia Piazza della Vittoria, dalle 10 alle 13.30

Imola centro giovanile Ca’ Vaina dalle 18, 21.30 concerto

Lecce manifatture Knos ore 18

Mantova Arci Papacqua ore 16.30 e cinema del Carbone ore 18.15

Messina piazza Unione Europea ore 17

Milano Largo Cairoli 14.30

Mogliano Veneto sabato e domenica in piazza caduti alle 15

Monza piazza trento e trieste ore 9.00 in bici

Napoli Piazza Garibaldi ore 10.00

Palermo quattro canti ore 16.30

Padova Piazzale stazione dei treni ore 9

Pavia corsa strada Nuova 55 alle 16.00

Parma parco area delle scienza ore 13.30

Perugia piazza Italia ore 15.30

Pisa Piazza guerazzi ore 16

Rimini info sui social

Roma 29 e 30 ottobre

Salerno corso vittorio emanuele 202 ore 18

Sassuolo Temple bar al Parco Ducale alle 8:15

Savona piazza Mameli ore 9.00

Schio aggiornamenti sui social

Taranto Via di palma ore 9

Tolmezzo piazza 20 settembre dalle 13

Torino piazza del Comune ore 15

Trento via Verdi ore 9

Treviso Palla di ferro (stazione) ore 8.30

Varese piazza della Podestà dalle 18 alle 20

Venezia Mestre piazzale cialdini ore 9

Vicenza piazza matteotti ore 9

Vimercate informazioni sui social

Tutte le informazioni su https://fridaysforfutureitalia.it/un-altro-mondo-non-e-solo-possibile-ma-e-urgentemente-necessario/

di Fridays for future Italia