Forte calo del manto nevoso a partire dagli anni ’80. Colpa del cambiamento climatico

Cali più ripidi nelle aree dell’emisfero settentrionale. Occorre adattarsi alla carenza di neve e acqua

[11 Gennaio 2024]

Come ornai succede da molti inverni, la mancanza di nevicate a dicembre sembrava anticipare il futuro del riscaldamento globale. Anche negli Usa le montagne, dall’Oregon al New Hampshire, sono più marroni che bianchi e l’American Southwest ha una grave mancanza di neve. Ma gennaio ha portato forti nevicate nel New England e bufere di neve record all’inizio del 2023 hanno seppellito le comunità montane della California, riempito i bacini idrici ormai vuoti e fatto cadere più di 3 metri di neve sull’Arizona settentrionale, sfidando la nostra concezione della vita su un pianeta in fase di riscaldamento. I dati scientifici provenienti da osservazioni terrestri, satelliti e modelli climatici non concordano sul fatto che il riscaldamento globale stia sgretolando i manti nevosi che si accumulano nelle montagne ad alta quota e forniscono acqua quando si sciolgono in primavera, complicando gli sforzi per gestire la scarsità d’acqua. ciò comporterebbe per molti centri abitati.

Il nuovo studio “Evidence of human influence on Northern Hemisphere snow loss”, pubblicato su Nature da Alexander Gottlieb e Justin Mankin del Dartmouth College supera l’incertezza di queste osservazioni e fornisce la prova che «I manti nevosi stagionali in gran parte dell’emisfero settentrionale si sono effettivamente ridotti in modo significativo negli ultimi 40 anni a causa dei cambiamenti climatici guidati dall’uomo. Le riduzioni più marcate del manto nevoso legate al riscaldamento globale – tra il 10% e il 20% ogni decennio – si verificano negli Stati Uniti sudoccidentali e nordorientali, nonché nell’Europa centrale e orientale».

Gottlieb e Justin Mankin evidenziano che «L’entità e la velocità di questa perdita mettono potenzialmente le centinaia di milioni di persone in Nord America, Europa e Asia che dipendono dalla neve per la loro acqua sull’orlo di una crisi continua che il riscaldamento amplificherà».

Gottlieb ricorda che «Ci siamo preoccupati soprattutto di come il riscaldamento stesse influenzando la quantità di acqua immagazzinata nella neve. La perdita di quel serbatoio è il rischio più immediato e potente che il cambiamento climatico pone alla società in termini di diminuzione delle nevicate e dell’accumulo. Il nostro lavoro identifica i bacini idrografici che hanno subito perdite di neve storiche e quelli che saranno più vulnerabili al rapido calo del manto nevoso con un ulteriore riscaldamento. Per regioni come gli Stati Uniti sudoccidentali e nordorientali Il treno ha lasciato la stazione. Entro la fine del XXI secolo, prevediamo che questi luoghi saranno quasi senza neve entro la fine di marzo. Siamo su quella strada e non siamo particolarmente adattati quando si tratta di scarsità d’acqua».

Mankin fa notare che «La sicurezza idrica è solo una dimensione della perdita di neve. I bacini idrografici di Hudson, Susquehanna, Delaware, Connecticut e Merrimack nel nord-est degli Stati Uniti, dove la scarsità d’acqua non è così grave, hanno sperimentato una delle diminuzioni più ripide del manto nevoso. Ma queste pesanti perdite minacciano le economie di stati come Vermont, New York e New Hampshire che dipendono dalle attività ricreative invernali, anche la neve prodotta dalle macchine ha una soglia di temperatura che in molte aree si stanno rapidamente avvicinando. Le implicazioni per sport e turismo sono emblematiche del modo in cui il riscaldamento globale colpisce in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili. Le stazioni sciistiche a quote e latitudini più basse sono già alle prese con la perdita di neve anno dopo anno. Ciò non farà altro che accelerare, rendendo quel modello di business impraticabile. Probabilmente assisteremo a un ulteriore consolidamento dello sci in località grandi e dotate di risorse adeguate, a scapito delle aree sciistiche di piccole e medie dimensioni che hanno valori economici e culturali locali essenziali. Sarà una perdita che si ripercuoterà sulle comunità».

Lo studio si è concentrato su come l’influenza del riscaldamento globale sulla temperatura e sulle precipitazioni abbia determinato cambiamenti nel manto nevoso in 169 bacini fluviali nell’emisfero settentrionale dal 1981 al 2020. La perdita di manti nevosi significa potenzialmente meno acqua di disgelo in primavera per fiumi, torrenti e laghi e suoli a valle quando gli ecosistemi e le persone richiedono più acqua..

Gottlieb e Mankin hanno programmato un modello di apprendimento automatico per esaminare migliaia di osservazioni ed esperimenti di modelli climatici con dati sul manto nevoso, sulla temperatura, sulle precipitazioni e sul deflusso per i bacini idrografici dell’emisfero settentrionale. Questo non solo ha permesso loro di identificare dove si sono verificate perdite di manto nevoso a causa del riscaldamento, ma ha anche dato loro la possibilità di esaminare l’influenza contrastante dei cambiamenti climatici nella temperatura e nelle precipitazioni, che rispettivamente diminuiscono e aumentano lo spessore del manto nevoso.

I ricercatori hanno identificato le incertezze condivise dai modelli e dalle osservazioni in modo da poter individuare quel che gli scienziati avevano precedentemente non visto nel valutare l’effetto del cambiamento climatico sulla neve. Allo stesso modo, uno studio del 2021 di Gottlieb e Mankin ha sfruttato le incertezze sul modo in cui gli scienziati misurano la profondità della neve e definiscono la siccità della neve per migliorare le previsioni sulla disponibilità di acqua.

Mankin aggiunge: «La neve arriva con incertezze che hanno mascherato gli effetti del riscaldamento globale. Le persone presumono che la neve sia facile da misurare, che semplicemente diminuisca con il riscaldamento e che la sua perdita implichi gli stessi impatti ovunque. Non succede niente di tutto questo. Le osservazioni della neve sono complicate sulla scala regionale più rilevante per valutare la sicurezza idrica. La neve è molto sensibile alle variazioni invernali della temperatura e delle precipitazioni, e i rischi derivanti dalla perdita di neve non sono gli stessi nel New England come nel sud-ovest, o per un villaggio sulle Alpi come nell’Asia di alta montagna».

Infatti, Gottlieb e Mankin hanno scoperto che «L’80% dei manti nevosi dell’emisfero settentrionale, che si trovano nell’estremo nord e nelle zone ad alta quota, hanno subito perdite minime. I manti nevosi si sono effettivamente espansi in vaste aree dell’Alaska, del Canada e dell’Asia centrale poiché il cambiamento climatico ha aumentato le precipitazioni che cadono sotto forma di neve in queste regioni gelide». Ma è il restante 20% del manto nevoso che esiste attorno a molti dei principali centri abitati dell’emisfero – e che fornisce acqua – ad essere diminuito. Dal 1981, le diminuzioni documentate del manto nevoso per queste regioni sono state in gran parte incoerenti a causa dell’incertezza nelle osservazioni e delle variazioni naturali del clima.

Ma Gottlieb e Mankin hanno scoperto che «un modello costante di diminuzioni annuali dell’accumulo di neve emerge rapidamente e lascia i centri abitati improvvisamente e cronicamente a corto di nuove riserve d’acqua derivanti dallo scioglimento delle nevi». Molti bacini idrografici dipendenti dalla neve si trovano ora pericolosamente vicino a una soglia di temperatura che Gottlieb e Mankin chiamano “snow-loss cliff” e spiegano che «Questo significa che quando le temperature medie invernali in un bacino idrografico aumentano oltre i 17 gradi Fahrenheit (meno 8 gradi Celsius), la perdita di neve accelera anche con aumenti solo modesti delle temperature medie locali».

Mankin conclude: «Molti bacini idrografici fortemente popolati che fanno affidamento sulla neve per l’approvvigionamento idrico vedranno un’accelerazione delle perdite nei prossimi decenni. Significa che i gestori dell’acqua che fanno affidamento sullo scioglimento della neve non possono aspettare che tutte le osservazioni concordino sulla perdita di neve prima di prepararsi a cambiamenti permanenti nelle riserve idriche. A quel punto sarà troppo tardi. Una volta che un bacino è caduto da quello “snow-loss cliff”, non si tratta più di gestire un’emergenza a breve termine fino alla prossima grande nevicata, ma, invece, di adattarsi ai cambiamenti permanenti nella disponibilità di acqua».