MASE: chiarita l’efficacia dell’azione del ministero

Forestazione urbana e PNRR: ok da Commissione Ue e Corte dei Conti

Alluvione in Emilia-Romagna, l’Ue mobilita attrezzature di emergenza

[23 Maggio 2023]

Da Commissione europea e Corte di Conti sono arrivati i via libera alle misure del PNRR italiano per la forestazione urbana ed extraurbana gestite dal ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica (MASE) che informa: «Con una deliberazione del 9 maggio scorso, la Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante prendendo atto dell’attività svolta dal Ministero. La magistratura contabile chiede al MASE «Di proseguire e accelerare l’esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari» delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell’intervento “Rimboschimento e tutela del verde”. Inoltre, la Corte chiede al MASE di attuare un «Monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale».

La Commissione europea ha verificato positivamente la misura e ha confermato la rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Inoltre, dopo una nuova richiesta di assistenza da parte dell’Italia, l’Ue ha mobilitato offerte di attrezzature di pompaggio provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue, per aiutare le autorità italiane a far fronte alle gravi inondazioni. In una nota la Commissione europea spiega che «La richiesta è stata presentata a seguito di condizioni meteorologiche avverse in Italia che hanno provocato inondazioni e frane negli ultimi giorni, colpendo in particolare la regione centro-settentrionale dell’Emilia-Romagna. Il 21 maggio le autorità italiane hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue. La richiesta di assistenza riguarda le attrezzature di pompaggio ad alta capacità del pool europeo di protezione civile. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue è in costante contatto con le autorità italiane, che stanno attualmente valutando le offerte, e l’Ue è pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario. Il servizio Copernicus dell’Ue ha inoltre fornito una mappatura satellitare di emergenza delle zone colpite, a seguito di una richiesta dell’autorità italiana di protezione civile del 16 maggio».