Festa della donna senza mimosa, la siccità ha tagliato un terzo della produzione toscana

Coldiretti: «La scarsità di mimose nel 2023 ha fatto aumentare le quotazioni, con prezzi fino ai 20 euro e oltre per i mazzi più grandi o per le piante in vaso»

[7 Marzo 2023]

Con 49 milioni di valore alla produzione e 2.596 aziende specializzate, il comparto di fiori concentrato principalmente tra la Versilia, Viareggio e Pescia è tra i più importanti in Italia contribuendo, insieme al vivaismo, al 30% del Pil agricolo regionale. Ma la siccità sta stravolgendo anche questo comparto economico tradizionale, come mostra in modo esemplare il caso della mimosa.

Dalla Coldiretti Toscana, ovvero la più grande associazione di agricoltori attiva in regione, segnalano alla vigilia della Festa della donna «l’addio a 1 mimosa su 3 a causa della siccità, che ha tagliato almeno del 30% la produzione e fatto aumentare i prezzi spingendo i consumatori verso i nuovi fiori di tendenza come l’anemone, il ranuncolo, il tulipano ma anche la violaciocca ed il garofano».

La scarsità di mimose nel 2023 ha fatto aumentare le quotazioni con prezzi che – sottolinea Coldiretti Toscana – vanno dai 5 ai 10 euro per salire fino ai 20 euro e oltre per i mazzi più grandi o per le piante in vaso: «Una situazione che sta attirando i ladri di fiori tanto che si moltiplicano le segnalazioni di furti e tentati furti nelle aree di coltivazione».