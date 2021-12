Emergenza clima: negli ultimi 10 anni in Toscana 80 eventi meteorologici estremi, 10 nel 2021

La Toscana al sesto posto tra le regioni italiane più colpite

[29 Dicembre 2021]

Commentando i dati presentati oggi dall’Osservatorio Nazionale CittàClima, il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza fa notare che «Nell’ultimo decennio in Toscana abbiamo registrato ben 80 eventi estremi, di cui 10 solo nel 2021. E’ la prova inconfutabile di quanto stia diventando grave e attuale la sfida della crisi climatica. Non in un’isola del Pacifico, ma da noi, in Toscana. Non domani o dopodomani, bensì oggi, anno di grazia 2021».

Ferruzza evidenzia che «D’altronde, se oggi ricordiamo date come il 5 marzo 2015 (grecalata a 190 km/h) o quella del 1° agosto 2015 (tromba d’aria a Firenze Sud) o, ancora, quella del 10 settembre 2017 (alluvione di Livorno), lo facciamo non per spaventare i cittadini, ma per renderli consapevoli del fatto che eventi che una volta si ripetevano con cadenza ultrasecolare oggi si stanno ripetendo con frequenza inaudita. Quasi ogni anno».

Il presidente del Cigno Verde toscano conclude: «Per questo dobbiamo contrapporre subito politiche di mitigazione e di adattamento efficaci, anche e soprattutto in una regione come la nostra, straordinariamente ricca dal punto di vista paesaggistico e ambientale!»