Emergenza a Vanuatu, devastata in pochi giorni da due cicloni e un terremoto

Colpite 250.000 persone, l’80% della popolazione. Arrivano i primi soccorsi internazionali

[10 Marzo 2023]

Dopo che due cicloni consecutivi di categoria 4 e un terremoto di magnitudo 6,5 hanno colpito Vanuatu la scorsa settimana, l’8 marzo le Nazioni Unite hanno dispiegato 8 esperti nella capitale, Port Vila, per sostenere la risposta del governo a questa emergenza. Un dispiegamento che fa seguito a una lettera ufficiale del Primo Ministro di Vanuatu, Alatoi Ishmael Kalsakau, che ha accettato il sostegno e l’assistenza del Pacific Humanitarian Team (PHT), l’organismo di coordinamento umanitario regionale della comunità internazionale, composto da agenzie umanitarie dell’Onu, ONG internazionali e Red Cross Movement.

Alpha Bah, coordinatore residente ad interim dell’Onu per Vanuatu, Fiji, Isole Salomone, Tonga e Tuvalu, ha detto che «I team delle Nazioni Unite sul campo qui e alle Fiji continueranno a seguire le indicazioni del Vanuatu National Disaster Management Office (Vanuatu NDMO) e del governo di Vanuatu per garantire che il nostro supporto sia allineato alle loro priorità di ripristinoo. Vanuatu ha mostrato una leadership eccezionale in queste difficili circostanze e le Nazioni Unite sono al tuo fianco».

Secondo il Vanuatu NDMO, oltre 250.000 persone, quasi l’80% della popolazione del Paese insulare – uno dei più poveri del mondo – sono state colpite dai disastri. Attualmente sono ancora in corso le valutazioni dei danni e dei bisogni. Le aree più colpite sono state Shefa e Tafea, Penama e Malampa, la provincia di Northern Penama, la parte occidentale della provincia di Malampa e le province di Sanma e Torba.

Il primo marzo Vanuatu è stata colpita dal ciclone Judy e il 3 marzo è stata devastata dal ciclone Kevin, una tempesta di categoria 4 con forti piogge e venti a oltre 230 chilometri all’ora. Poi le 13 isole che formano Vanuatu sono state scosse da un terremoto di magnitudo 6,5 con epicentro a 90 chilometri dalla seconda città più grande del Paese, Luganville.

Secondo Vanuatu NDMO, «I forti venti e le ingenti quantità di pioggia hanno causato gravi allagamenti, danni a strutture e infrastrutture, nonché interruzioni di corrente e guasti ai sistemi di comunicazione. L’entità completa dei danni non è ancora nota, poiché le prime valutazioni sono iniziate solo di recente. Le zone più colpite si trovano nella parte orientale del Paese e a sud, compresa la capitale Port Vila. Il 2 marzo le autorità nazionali hanno dichiarato lo stato di emergenza, il 5 marzo lo stato di emergenza è stato aggiornato per includere l’intero Paese per le aree che sono state colpite. Le attuali priorità riguardano il ripristino di energia e comunicazioni, sistema dei trasporti a rifugi».

Il 6 marzo l’Unicef ha lanciato un allarme: «La situazione di circa 58.000 bambini a Vanuatu rimane estremamente precaria. I bambini delle province più colpite di Tafea e Shefa, in particolare, hanno bisogno di aiuto urgente, poiché molti hanno perso la casa, la scuola, il quartiere e tutte le cose familiari della loro vita».

Jonathan Veitch, rappresentante dell’Unicef per il Pacifico, ha aggiunto che «Con l’elettricità ancora assente in molti luoghi, e barche e aerei bloccati o danneggiati dai cicloni, non abbiamo ancora informazioni sufficienti sull’impatto sui bambini nelle isole esterne di Tafea. Sappiamo che scuole e centri sanitari sono stati danneggiati in tutto il Paese. Unicef Pacific, in collaborazione con il governo di Vanuatu, ha iniziato a sostenere i bambini e le famiglie più colpiti».

Il 5 marzo, l’Unicef e la Croce Rossa di Vanuatu hanno consegnato il primo lotto di aiuti umanitari a 450 persone nel centro di evacuazione di Wan Smolbag, nella provincia di Shefa. Nei giorni successivi 1.000 famiglie hanno ricevuto forniture di emergenza, che includono kit per la dignità, secchi e teloni. Il magazzino dell’Unicef a Port Vila è stato completamente rifornito di beni di emergenza in preparazione della stagione dei cicloni, e altri sono già in arrivo dalle Fiji. L’Unicef ha già 17 dipendenti sul campo a Vanuatu che supportano il governo con valutazioni dei bisogni e risposte ai bisogni immediati che riguardano soprattutto acqua potabile e servizi igienico-sanitari, servizi sanitari, beni non alimentari e alloggi di emergenza.

L’Unicef ha detto che «Nel breve termine i sistemi idrici dovranno essere controllati e ripristinati e le scuole riaperte ove possibile. Il supporto psicosociale e altri servizi di protezione dell’infanzia devono essere istituiti il ​​più rapidamente possibile per consentire ai bambini di ritrovare un senso di normalità».

I primi rapporti Onu indicano che «Abitazioni, mezzi di sussistenza e linee elettriche sono stati danneggiati, ma le valutazioni di impatto sono state ostacolate da problemi di connettività legati all’emergenza».

La Francia ha inviato navi ed elicotteri con aiuti e per soccorrere gli sfollati dalla vicina Nuova Caledonia e altrettanto hanno fatto Australia e Nuova Zelanda. Ma per Vanuatu e per il suo magnifico popolo che vive con poco e pesando quasi nulla sul mondo – tanto che la sua più grande ricchezza, i maiali, figurano raffigurati con con una zanna ricurva nella bandiera e nello stemma nazionale – questa volta sarò davvero dura risollevarsi da tre catastrofi di fila.