El Niño porterà forti piogge nel Grande Corno d’Africa

Previsioni da ottobre a dicembre: precipitazioni elevate in Kenya orientale, Somalia meridionale e Tanzania orientale

[23 Agosto 2023]

L’IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC) ha annunciato che «Le previsioni climatiche da ottobre a dicembre 2023 mostrano alte probabilità di condizioni più umide del solito nella maggior parte del Grande Corno d’Africa. In particolare, c’è una probabilità eccezionalmente alta (>80%) di sperimentare precipitazioni più umide del solito nell’Etiopia meridionale, nel Kenya orientale e nella Somalia meridionale. Invece, le probabilità indicano condizioni più secche del solito per le aree isolate dell’Uganda sudoccidentale e del Sud Sudan sudoccidentale».

Dopo le forti precipitazioni registrate in gran parte del Grande Corno D’Africa da marzo a maggio (MAM), l’aumento delle precipitazioni da ottobre a dicembre (OND) potrebbe provocare inondazioni.

I dati sono stati presentati al 65esimo Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum (GHACOF65) che si è tenuto il 22 agosto 2023, organizzato dall’ICPAC in collaborazione con i servizi meteorologici e idrologici nazionali del Grande Corno d’Africa e altri partner per pubblicare il Previsioni stagionali ottobre – dicembre 2023. Il forum ha riunito fornitori e utenti di servizi climatici provenienti da settori socioeconomici chiave, organizzazioni governative e non governative, decisori, scienziati del clima stakeholders della società civileper discutere gli impatti e le misure di mitigazione per la prossima stagione.

L’OND, da ottobre a dicembre, è una stagione piovosa vitale, in particolare nelle parti equatoriali del Grande Corno d’Africa, contribuendo per il 20 – 70% alle precipitazioni totali annuali. L’inizio della stagione avverrà probabilmente presto nelle parti della regione in cui sono previste precipitazioni elevate (Kenya orientale, Somalia meridionale e Tanzania orientale). Al contrario, le probabilità sono a favore di un’insorgenza media o ritardata in parti della Somalia settentrionale, del Kenya occidentale, dell’Uganda, del Sud Sudan meridionale, del Rwanda, del Burundi e della Tanzania nordoccidentale.

L’ICPAC è il centro climatico regionale per l’Africa orientale designato dalla World meteorological organization (Wmo) e le sue previsioni stagionali si basano su un’analisi rigorosa di dati storici, segnali climatici prevalenti e tecniche di modellazione avanzate. Per l’OND 2023, le previsioni oggettive consolidate della temperatura provenienti da 9 Global Producing Centres (GPC) indicano «Una maggiore probabilità di temperature superficiali più calde del solito per quasi tutte le parti del Grande Corno d’Africa, in particolare su Gibuti, Eritrea, Etiopia settentrionale, Somalia e parti della Tanzania costiera».

Il direttore dell’ICPAC Guleid Artan, ha sottolineato che «Ora siamo entrati nelle condizioni di El Niño che, per l’Africa orientale, sono sinonimo di condizioni più umide durante l’OND. Dopo tre anni di siccità devastante, questo può essere visto come una benedizione per gli agricoltori. Tuttavia, può rapidamente diventare una maledizione. Le locuste del deserto stanno già proliferando a livelli allarmanti in alcune parti della regione. Anche il rischio di disastri mortali aumenta in modo significativo. Ricordiamo tutti l’ultimo El Niño nel 2015/16, quando piogge torrenziali causarono frane, inondazioni improvvise e crolli di edifici. e si consiglia alle agenzie di gestione delle catastrofi di adottare tutte le misure necessarie per salvare vite umane e mezzi di sussistenza».

Hussen Seid, esperto di modelli climatici dell’ICPAC, ha concluso ricordando che «El Niño è un fenomeno climatico caratterizzato dal riscaldamento periodico delle temperature della superficie del mare nell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale. I suoi effetti possono influenzare i modelli meteorologici in tutto il mondo. Un altro fenomeno significativo noto come Indian Ocean Dipole si sta sviluppando sull’Oceano Indiano e rafforzerà gli impatti di El Niño».