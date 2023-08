È Francesco Corvaro il nuovo Inviato speciale per il cambiamento climatico del Governo

Pichetto: «Conferma il peso e l’importanza che il Governo attribuisce alla sfida dei cambiamenti climatici»

[8 Agosto 2023]

Il ministro degli Affari esteri (Antonio Tajani) e quello dell’Ambiente (Gilberto Pichetto) hanno nominato oggi Francesco Corvaro come Inviato speciale per il cambiamento climatico del Governo.

«La nomina rappresenta un segnale concreto della volontà del Governo di lavorare insieme ai principali attori pubblici e privati per contrastare il cambiamento climatico sul piano nazionale e su scala globale», afferma Tajani, nonostante in più occasioni gli esponenti del Governo Meloni abbiano espresso posizioni assimilabili al negazionismo climatico.

Corvaro rappresenta comunque una nomina tecnica, che vanta competenze e pregressa esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico, chiamato adesso a confrontarsi con le prossime sfide della diplomazia climatica, a partire dalla Cop28.

Professore associato in Fisica tecnica industriale presso l’Università Politecnica delle Marche, Corvaro così prende il posto – lasciato vacante dal gennaio di quest’anno – del diplomatico Alessandro Modiano, nominato Inviato speciale dal Governo Draghi all’inizio del 2022.

«La nomina dell’inviato speciale per il clima conferma il peso e l’importanza che il Governo attribuisce alla sfida dei cambiamenti climatici – commenta Pichetto – Un tecnico di alto profilo come il prof. Corvaro riuscirà a coniugare il rigore scientifico necessario nell’approccio a questo tema con gli indirizzi politici che il Mase mette in campo per affrontare la battaglia chiave del nostro futuro».