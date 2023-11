È allerta meteo arancione in Toscana per il ciclone Ciaran

Attese tempeste e venti di libeccio fino a 100 km/h lungo coste e crinali appenninici

[2 Novembre 2023]

Tra la serata di oggi, giovedì 2 novembre, e le prime ore del mattino di domani, anche la Toscana – come gran parte dell’area tirrenica e di quella nord-orientale del Paese – sarà interessata dalle tempeste portate dal ciclone extra tropicale Ciaran.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo principale dalle 15 di oggi fino alle 18 di domani per l’area nord-occidentale; per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 15 di oggi alle 6 di domani sempre per la stessa zona. Altro codice arancione per mareggiate, dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, riguarda la costa centro-settentrionale e le isole, e per vento, dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani, sempre per costa centro-settentrionale, isole e zone nord orientali.

La Sala operativa ha poi emesso una serie di codici gialli per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate che interesseranno tutta la regione tra la giornata di oggi e quella di domani.

In particolare, oggi si prevedono temporali anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest, in trasferimento alle altre zone della regione tra il tardo pomeriggio e la serata. Durante la notte di domani, venerdì, residui temporali su grossetano, aretino e senese.

Dalla mattina e nel pomeriggio di domani si prevede invece nuovo rinforzo del vento di libeccio (sud ovest) con possibili violente raffiche fino a 80-100 km/h lungo la costa centro settentrionale, sull’Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e sui crinali appenninici settentrionali.