Disastri naturali: in un anno perse 10.000 vite umane e danni per oltre 280 miliardi di dollari

Ci sono 8 soluzione interconnesse per ridurre gli impatti. Ma occorrono più impegno di tutti e giustizia sociale e ambientale

[31 Agosto 2022]

Dopo un’estate segnata da condizioni climatiche estreme in tutto il mondo, il nuovo rapporto “Interconnected Disaster Risks” pubblicato dall’United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) esamina come le giuste soluzioni possono ridurre il rischio che questi pericoli si trasformino in disastri conclamati o, in alcuni casi, eliminarli del tutto. Dopo un’estate di condizioni climatiche estreme in tutto il mondo, un nuovo rapporto dell’Università delle Nazioni Unite esamina come le giuste soluzioni possono ridurre il rischio che tali rischi si trasformino in disastri conclamati o, in alcuni casi, eliminarli del tutto.

Solo nell’ultimo anno, i disastri “naturali” hanno causato la perdita di circa 10.000 vite umane e oltre 280 miliardi di dollari di danni in tutto il mondo e all’UNU-EHS avvertono: «Dato che il cambiamento climatico continua ad accelerare e i suoi impatti si fanno sempre più sentire, le sfide per la riduzione del rischio di catastrofi in futuro non faranno che aumentare e saranno intensificate dagli impatti sulla natura e dalla perdita di biodiversità. Le soluzioni per affrontare i rischi sono già state implementate in tutto il mondo, ma l’interconnettività non è ancora al centro della progettazione e implementazione delle soluzioni».

Il rapporto ha analizzato 10 disastri in tutto il mondo, selezionati perché rappresentativi di una più ampia problematica globale, per identificare la radice condivisa delle cause e dei fattori scatenanti dei disastri e propone 8 soluzioni in grado di prevenire o ridurre una serie di rischi di catastrofi: 1. Lasciare che la natura lavori (coesista con i processi naturali); 2. Innovare (usare nuove idee); 3, Lavorare insieme (migliorare la collaborazione); 4. Mezzi di sussistenza sicuri (stabilire reti di sicurezza per proteggere le persone); 5. Consumare in modo sostenibile (modificare i nostri modelli di consumo): 6. Rafforzare la governance (aumento della capacità delle istituzioni); 7. Pianificare i rischi (essere consapevoli dei rischi nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture); 8. Potenzia l’allarme precoce (migliorando la nostra capacità di prevedere e comunicare i rischi).

Per esempio, la soluzione “lasciare che la natura funzioni” attinge alla forza della natura per prevenire rischi ed evitare disastri. La combustione prescritta nelle foreste può ridurre il rischio di mega-incendi nel Mediterraneo; il ripristino di fiumi e torrenti urbani può ridurre l’impatto di inondazioni come quella che ha colpito New York in seguito all’uragano Ida; investire nel potenziamento dei sistemi di allerta precoce può migliorare la previsione e la comunicazione dei rischi in anticipo. In tre degli eventi analizzati nel rapporto – l’ondata di caldo nella British Columbia Britannica, l’eruzione vulcanica e lo tsunami di Tonga e le inondazioni a Lagos, in Nigeria – i sistemi di allerta precoce potrebbero aver ridotto le vittime.

Uno dei principali autori del rapporto, Jack O’Connor, scienziato senior dell’UNU-EHS, evidenzia che «La buona notizia è che, così come i disastri sono interconnessi, lo sono anche le soluzioni. Un tipo di soluzione può prevenire o ridurre una serie di diversi rischi di catastrofi e, attraverso la nostra ricerca, siamo stati in grado di identificare soluzioni che possono prevenire o ridurre drasticamente l’impatto dei disastri per aiutarci a salvare vite ed evitare danni costosi». Ma aggiunge che «Possiamo lasciare che la natura lavori quando le restituiamo degli spazi. Possiamo promuovere un consumo sostenibile prestando attenzione alla provenienza del nostro cibo e al luogo in cui lo compriamo. Possiamo lavorare insieme per preparare le nostre comunità in caso di disastro. Il punto è che noi, come individui, dobbiamo far parte di un’azione collettiva più ampia, che fa molto per creare un cambiamento positivo significativo. Dobbiamo essere tutti parte della soluzione».

Pubblicato a due mesi della 27ettesima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate change (COP27 Unfccc) che si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, il rapporto dimostra che «Guardando sotto la superficie e identificando i fattori che causano lo sviluppo di disastri, come la deforestazione o l’urbanizzazione, possiamo ridurre il rischio di disastri prima che si verifichino. Ad esempio, la deforestazione porta all’erosione del suolo, dove la mancanza di alberi e radici significa che non c’è protezione da vento e pioggia e il suolo viene facilmente lavato o spazzato via. Questo crea le condizioni ideali per molteplici disastri, come le devastanti frane avvenute durante il terremoto di Haiti, la formazione di tempeste di sabbia nel Madagascar meridionale e la sedimentazione dei bacini idrici che contribuiscono alla siccità di Taiwan, portando alla perdita di vite umane o alla distruzione delle case delle persone e delle opportunità di reddito. Applicando la soluzione “Lascia lavorare la natura”, possiamo sfruttare i processi della natura per ridurre i rischi; ad esempio, ripristinando le foreste per stabilizzare il suolo e prevenire il degrado del suolo».

Altre cause comuni che si trovano nel rapporto includono la disuguaglianza di opportunità di sviluppo e di sussistenza, le emissioni di gas serra indotte dall’uomo e le eredità del colonialismo. Sono cause come queste che possono essere trovate alla radice dei disastri in tutto il mondo. Le connessioni non si fermano nemmeno alle cause profonde e ai driver, ma riguardano anche chi e cosa è più a rischio; i gruppi vulnerabili, sia negli insediamenti umani che negli ecosistemi naturali, continuano a essere i più colpiti dai disastri. Non tutte le soluzioni saranno convenienti per tutti. La ridistribuzione delle risorse tra generazioni, Paesi e gruppi di persone con diverse vulnerabilità, o la richiesta dell’inclusione di stakeholder che raramente vengono ascoltati, significherà che alcuni dovranno condividere le proprie risorse in modo più ampio di quanto non facciano attualmente.

Le soluzioni identificate nel rapporto sono più efficaci se implementate in “pacchetti di soluzioni”, nei quali più soluzioni lavorano insieme per affrontare i diversi elementi di ogni disastro interconnesso. L’UNU-EHS fa un esempio: «Un pacchetto di soluzioni per affrontare l’imminente estinzione della vaquita consiste nel collaborare con le comunità di pescatori locali per co-gestire le aree di conservazione, innovare e implementare metodi di pesca più sostenibili, aumentare la consapevolezza per un consumo sostenibile e far rispettare i regolamenti per prevenire pesca eccessiva dannosa e commercio illegale. Questo pacchetto di soluzioni ha maggiori possibilità di affrontare il problema rispetto a una qualsiasi delle soluzioni che fosse implementata isolatamente».

Zita Sebesvari, vicedirettrice dell’UNU-EHS e co-autrice principale del rapporto, conclude: «La ricerca su questo è chiara. Senza investire e potenziare soluzioni intelligenti, i disastri del 2021/2022 sono solo l’inizio di una nuova normalità. La responsabilità di apportare cambiamenti spetta a tutte le parti della società: il settore privato, i governi, i decisori regionali e locali, ma anche a noi come individui. Tutte le nostre azioni hanno conseguenze per tutti noi. In un mondo interconnesso, siamo tutti parte della soluzione».