Diluvio del Pakistan: forse le acque si ritireranno tra 6 mesi

Le esigenze umanitarie restano acute per 8 milioni di sfollati Pakistani e per i profughi afghani

[21 Settembre 2022]

Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) del Pakistan, nel diluvio che ha colpito il Paese da metà giugno hanno perso la vita oltre 1.500 persone, inclusi 552 bambini, sono stati registrati oltre 12.900 feriti, di cui oltre 4.000 bambini. Oltre 2 milioni di case sono state distrutte o danneggiate in tutto il Pakistan. Secondo le ultime stime, circa 7,6 milioni di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni, con quasi 600.000 che vivono in luoghi di emergenza e soccorso. Molte aree del paese, soprattutto nella provincia meridionale del Sindh, sono ancora sott’acqua. Il governo e gli amministratori locali avvertono che «Nelle aree più colpite potrebbero essere necessari fino a 6 mesi prima che le acque alluvionali si ritirino». Questo fa aumentare i timori per le minacce di malattie trasmesse dall’acqua e per la sicurezza di milioni di persone, compresi donne e bambini. In tutto, 33 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni.

Gerida Birukila, a capo dell’ufficio sul campo dell’Unicef Pakistan in Belucistan, una delle province più colpite, ha lanciato un nuovo drammatico appello: «Non abbiamo cibo a sufficienza, non abbiamo un riparo e non è ancora disponibile nemmeno il tipo di assistenza sanitaria necessaria. Strade e ponti sono stati spazzati via. Sono appena arrivata dal campo e l’acqua non va da nessuna parte. Come si temeva, malattie e malattie pericolose per la vita si sono ora diffuse tra le comunità sfollate, inclusa la malaria cerebrale, per la quale non sono disponibili medicine. non ci sono ripari… le persone non hanno nemmeno i vestiti. Una signora mi ha chiesto: ‘Per favore, dammi dei vestiti, sono scappata due settimane fa. Indossa ancora lo stesso vestito che indossava due settimane fa perché non può cambiarsi. Scappi via solo con quello che hai addosso. “Le persone vengono sfollate. Si guardano intorno e ti dicono solo: “Quella era la mia casa, questa era la scuola”, ma quello che puoi vedere è solo acqua e acqua».

L’ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), continua a sostenere le operazioni di soccorso guidate dal governo centrale di Islamabad nelle zone del Pakistan colpite dalle inondazioni, dove la situazione rimane grave e a coordinare la logistica nell’ambito di un piano per il trasporto di di aiuti alle autorità locali nelle aree più colpite dalle inondazioni. «Finora – dicono all’agenzia Onu per i rifugiati – abbiamo consegnato alle autorità oltre 1 milione di articoli salvavita per distribuirli. Inoltre, tutti i 22 ponti aerei dell’UNHCR programmati per il trasporto di generi di prima necessità sono arrivati ​​in Pakistan.

Il Pakistan ospita circa 1,3 milioni di rifugiati afgani registrati, circa 800.000 dei quali sono ospitati in più di 45 distretti colpiti dalle calamità su 80 località colpite. 4 dei distretti più colpiti del Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa e le province del Sindh, ospitano il maggior numero di rifugiati.

Con la consegna degli aiuti, l’UNHCR e i suoi partner hanno iniziato a fornire assistenza in contanti di emergenza ai rifugiati colpiti dalle inondazioni per integrare la risposta governativa. Centinaia di famiglie di rifugiati vulnerabili a Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Sindh e Punjab riceveranno un sostegno una tantum. L’ UNHCR fa anche parte di un programma di valutazione rapida dei bisogni per comprendere meglio le necessità più urgenti sul terreno. Team umanitari inter-agenzie dell’Onu sono stati dispiegati e rafforzati con personale femminile per garantire una raccolta di dati più completa nelle comunità colpite. Inoltre, l’UNHCR ha formato più di 25 agenti Onu e personale delle ONG in diverse località per garantire il rispetto dei principi chiave di protezione e sottolinea che «Garantire l’accesso all’istruzione rimane una priorità fondamentale poiché le inondazioni hanno interrotto l’apprendimento di circa 30.000 bambini rifugiati e della comunità ospitante. L’UNHCR ha iniziato a condurre valutazioni dettagliate sulle scuole danneggiate dalle piogge monsoniche in Balochistan e Khyber Pakhtunkhwa». Circa 69 scuole sono state danneggiate nei villaggi dei profughi di Khyber Pakhtunkwa e del Belucistan.

L’agenzisa umanitaria dell’Onu conclude: «Mentre il Pakistan deve affrontare una sfida colossale per rispondere a questo disastro climatico, l’UNHCR ribadisce il suo appello a un maggiore sostegno per il Paese e la sua popolazione, che ha generosamente ospitato i rifugiati afgani per oltre quattro decenni. La portata della devastazione del monsone sulle persone e sulle infrastrutture è difficile da comprendere».