Curcio: «IT-alert: strumento importante, non salvifico»

Nel 2023 in Italia dichiarato 24 volte lo stato di emergenza nazionale per eventi idraulici, metereologici ed idrogeologici

[15 Novembre 2023]

Dopo le alluvioni che hanno colpito recentemente la Toscana non sono mancate le polemiche e le accusa sia sul “colore” dell’allerta che sull’efficacia del sistema IT-Alert e Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile ha approfittato dell’inaugurazione di Earth Technology Expo, la manifestazione dedicata alle idee, ai progetti, agli investimenti e alle infrastrutture per l’adattamento climatico, per la tutela dei cittadini, del territorio e delle aree urbane dai grandi rischi naturali in corso proprio a Firenze, per precisare che «Stiamo lavorando al sistema IT-Alert con grande senso di responsabilità perché sappiamo che potrà essere uno strumento importante, ma attenzione, non salvifico. E’ uno strumento che accompagna il cittadino, un dispositivo in più rispetto a quello che già dobbiamo sapere. Il sistema infatti avvertirà del fenomeno ma non dell’impatto. Per esempio sulle piogge intense ci sarà un algoritmo che, nel momento in cui si verificano certe condizioni, manderà il messaggio, ma cosa succede a valle di quel messaggio il sistema non è in grado di prevederlo. Questo è molto importante da spiegare perché ci potremmo trovare in situazioni in cui il messaggio non è arrivato non perché il sistema non ha funzionato ma perché la forzante non era tale da attivare il sistema, ma magari il disastro potrebbe accadere comunque».

Curcio ha ricordato che «Nell’ultimo anno abbiamo dichiarato nel nostro Paese 24 volte lo stato di emergenza nazionale per eventi idraulici, metereologici ed idrogeologici, cioè due volte al mese il Paese ha avuto un’emergenza che dal punto di vista giuridico ed operativo che è stata riconosciuta come un’emergenza di tipo nazionale. Gli eventi delle Marche, di Ischia, della Romagna e quello recente della Toscana sono quelli che hanno avuto anche un attenzionamento mediatico, ma nella realtà dei fatti nel nostro Paese ciò è avvenuto nell’ultimo anno 24 volte. E dal 2014 sono 150 gli eventi che sono stati dichiarati di stato di emergenza nazionale, con un esborso reale di più di 4 miliardi di euro».