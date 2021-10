Copernicus: settembre 2021 è stato uno dei 4 più caldi mai registrati a livello globale

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la 12esima più bassa estensione minima mensile

[8 Ottobre 2021]

Il bollettino meteo mensile di Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto (ECMWF) dell’Unione europea, evidenzia i cambiamenti osservati a settembre 2021 nella temperatura dell’aria in superficie globale, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrogeologiche. I risultati, basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo., evidenziano che «Settembre 2021 è stato uno dei quattro mesi di settembre più caldi a livello globale, così come quelli del 2020, 2019 e 2016: Settembre 2021 è risultato essere il secondo più caldo rispetto ai mesi di settembre di queste annate, preceduto solo da settembre 2020. A tale valutazione, tuttavia, è associato un valore limitato, in quanto le temperature medie globali dei quattro anni più caldi differiscono tra loro per meno di 0.08° C: L’Europa ha registrato caldi quasi da record in alcuni luoghi, sebbene sia stata più fredda della media ad est, e vicino alla media complessivamente; Le regioni in cui le temperature sono state di molto superiori alla media includono Sud America centrale, Africa nord-occidentale e Cina meridionale e orientale.

Per quanto riguarda il ghiaccio marino, a settembre, l’estensione media mensile ha raggiunto il suo minimo annuale per il 2021 nell’Artico e il suo massimo annuale nell’Antartico. Il bollettino mensile C3S evidenzia che «L’estensione del ghiaccio marino artico era dell’8% inferiore alla media, al dodicesimo posto tra i valori più bassi registrati durante 43 anni di analisi dati satellitari e al quarto posto tra i valori più alti dal 2007, nettamente superiore alle estensioni molto basse registrate nel 2012, 2019 e 2020. A livello regionale, l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto un minimo da record nel Mare di Groenlandia, sebbene abbia raggiunto le estensioni più elevate degli ultimi 15 anni nel settore del Mare Beaufort-Chukchi. L’estensione del ghiaccio marino antartico è leggermente inferiore alla media, dopo aver registrato valori superiori alla media per sei mesi consecutivi. Le concentrazioni del ghiaccio marino erano superiori alla media intorno alla Penisola Antartica e nel nord del Mare di Weddell e inferiori alla media nei due settori oceanici adiacenti».