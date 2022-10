Copernicus: è stato il quarto settembre più caldo mai registrato nel mondo

Più fresco in Europa dopo l’estate torrida. In Groenlandia temperature eccezionali

[6 Ottobre 2022]

Secondo il bollettino mensile di Copernicus Climate Change Service (C3S) a settembre la temperatura media europea è stata inferiore di circa 0.4° C rispetto alla temperatura media registrata nel periodo compreso tra il 1991 e il 2020, con una vasta area che va dall’Europa centrale alla Russia caratterizzata da temperature inferiori alla media. Ma la temperatura media globale è stata superiore di quasi 0.3° C rispetto alla media registrata nel periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e quello di settembre, così come settembre 2016, è stato complessivamente il quarto più caldo mai rilevato. In Groenlandia si sono registrate temperature eccezionali, che in alcune località hanno superato di oltre 8°C la media mensile, risultando le temperature più calde mai rilevate per il mese di settembre.

Per quanto riguarda il ghiaccio marino, verso la metà del mese è stata registrata la nona estensione giornaliera del ghiaccio marino artico più bassa dell’anno, mentre l’estensione della media mensile è stata l’undicesima più bassa rilevata, con dei valori notevolmente superiori alle estensioni più basse e alle seconde più basse osservate per entrambi i minimi nel 2012 e nel 2020. In generale, il ghiaccio marino artico è stato al di sotto della media, anche se ci sono state due aree degne di nota nel settore siberiano, dove il ghiaccio marino è risultato superiore alla media. L’estensione del ghiaccio marino antartico per il mese di settembre 2022 si è classificata al di fuori delle cinque più basse per qualsiasi mese di settembre, con un 3% al di sotto della media, dopo diversi mesi di estensione mensile a livelli minimi record (e vicini al record).

Freja Vamborg, senior scientist del Servizio per il cambiamento Climatico del C3S. ha cioncluso: «Dopo un’estate estrema con temperature da record, siccità e incendi in gran parte dei territori europei, il mese di settembre è stato caratterizzato da temperature inferiori alla media in Europa. A livello globale, secondo i dati rilevati da Copernicus, è stato comunque uno dei mesi di settembre più caldi. La Groenlandia è stata insolitamente calda: la maggior parte del territorio ha sperimentato il settembre più caldo mai registrato dal 1979».