Confermato definitivamente l’indebolimento della Corrente del Golfo

La Corrente del Golfo attraverso lo Stretto della Florida è rallentata del 4% negli ultimi 40 anni

[27 Settembre 2023]

Lo studio “Robust Weakening of the Gulf Stream During the Past Four Decades Observed in the Florida Straits”, pubblicato su Geophysical Research Letters da Christopher Piecuch del Physical Oceanography Department della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) e da Lisa Beal della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell’università di Miami, conferma che «Il trasporto dell’acqua della Corrente del Golfo attraverso lo Stretto della Florida è rallentato del 4% negli ultimi quattro decenni, con una certezza del 99% che questo indebolimento è più di quanto potrebbe essere previsto per caso»,

La Corrente del Golfo – che è un’importante corrente oceanica al largo della costa orientale degli Stati Uniti e parte della circolazione dell’Oceano Atlantico settentrionale – svolge un ruolo importante sul clima e sul clima, e un indebolimento potrebbe avere implicazioni significative. Lo Stretto della Florida, situato tra le Florida Keys, Cuba e le Bahamas, è stato il sito di molte campagne di osservazione dell’oceano risalenti agli anni ’80 e anche prima e i due autori dello studio ribadiscono l’allarme già lanciato da altri scienziati: «Concludiamo con un alto grado di fiducia che il trasporto della Corrente del Golfo è effettivamente rallentato di circa il 4% negli ultimi 40 anni, la prima prova osservativa conclusiva e inequivocabile che questa corrente oceanica ha subito cambiamenti significativi nel recente passato».

Piecuch e Beal ricordano che «Questo trend significativo è emerso dai dati solo negli ultimi dieci anni, la prima prova inequivocabile di un recente declino pluridecennale di questa componente della circolazione oceanica rilevante per il clima».

La Corrente del Golfo influenza il clima, il tempo e le condizioni costiere regionali come la temperatura e le precipitazioni in Europa, il livello del mare costiero lungo la costa degli Stati Uniti sudorientali e l’attività degli uragani nel Nord Atlantico e lo studio evidenzia che «Comprendere i cambiamenti passati della Corrente del Golfo è importante per interpretare i cambiamenti osservati e prevedere le tendenze future di eventi estremi tra cui siccità, inondazioni, ondate di caldo e tempeste. Determinare i trend nel trasporto della Corrente del Golfo è importante anche per chiarire se gli elementi della circolazione su vasta scala del Nord Atlantico sono cambiati e per determinare in che modo l’oceano si sta ripercuotendo sul clima».

Per Piecuch, «Questa è la prova più forte e definitiva che abbiamo dell’indebolimento di questa corrente oceanica rilevante dal punto di vista climatico».

Lo studio non dice se l’indebolimento della Corrente del Golfo sia dovuto al cambiamento climatico o a fattori naturali, rimandando tutto a studi futuri che dovrebbero cercare di identificare la causa dell’indebolimento. Piecuch aggiunge: «Anche se possiamo dire con certezza che questo indebolimento sta avvenendo, non siamo in grado di dire in che misura sia legato al cambiamento climatico o se si tratti di una variazione naturale. Possiamo vedere un indebolimento simile indicato nei modelli climatici, ma per questo studio non siamo stati in grado di mettere insieme le prove osservative che ci permetterebbero davvero di individuare la causa del declino osservato».

Per realizzare lo studio, i ricercatori hanno applicato il modello bayesiano per combinare migliaia di dati provenienti da tre diversi dataset: cavi sottomarini, altimetria satellitare e ossrvazioni in situ – per determinare il trasporto dell’acqua attraverso lo Stretto della Florida a partire dal 1982.

Alla WHOI spiegano ancora che «Il modello bayesiano utilizza la probabilità per rappresentare l’incertezza all’interno di un modello. I risultati del modello bayesiano hanno fornito una chiara evidenza di cambiamenti significativi a lungo termine». Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che anche l’omissione di uno qualsiasi dei dataset dall’analisi indicava un indebolimento e che «Questo dimostra che l’indebolimento dei trasporti è un segnale comune che non dipende da alcun dataset».

Piecuch ha evidenziato l’importanza della metodologia facendo un’analogia da aula di tribunale «Quando presenti il ​​tuo caso, hai bisogno di più di un testimone, e idealmente vuoi una raccolta di testimoni indipendenti le cui dichiarazioni – se prese insieme – dipingono una storia coerente. Abbiamo portato sul banco tutti i testimoni che potevamo coinvolgere tecnicamente per riunire tutti questi dataset. Una volta sintetizzate le testimonianze di tutti i diversi testimoni, hanno dipinto un quadro molto chiaro che, in effetti, negli ultimi 40 anni la Corrente del Golfo si è indebolita di circa il 4%, il che è significativo. E’ più di quanto ci si aspetterebbe se la corrente fosse stabile; quindi è un cambiamento importante».

La Beal ricorda che «Ho studiato le correnti di confine occidentali – principalmente la corrente Agulhas al largo del Sudafrica – per 30 anni ed è solo ora che siamo in grado di osservare un robusto trend in uno di questi sistemi straordinariamente dinamici. Credo che questo sia un forte punto di riferimento. Al centro di questo studio c’è il modello bayesiano sviluppato da Chris, che fornisce un quadro per assimilare attentamente le osservazioni oceaniche di diversa qualità e risoluzione. Penso che questa tecnica abbia il potenziale per estrarre altri segnali del cambiamento climatico dalle osservazioni sparse che abbiamo nell’oceano».

Lo studio fa parte di un progetto più ampio della durata di 6 anni, finanziato dalla National Science Foundation Usa, per effettuare nuove misurazioni della Corrente del Golfo nello Stretto della Florida, Sebbene l’indebolimento riscontrato nel nuovo studio sia coerente con le ipotesi di molti studi precedenti, Piecuch fa notare che «Lo studio attuale è a tenuta stagna ed è la prima prova inequivocabile di un declino. Il ritrovamento di prove definitive dell’indebolimento del trasporto dell’acqua della Corrente del Golfo“è una testimonianza dell’osservazione oceanica a lungo termine e dell’importanza di sostenere lunghe registrazioni oceaniche. Più sottile è il cambiamento che stiamo osservando, più lungo è il record di osservazione di cui abbiamo bisogno per essere in grado di ricavare quel sottile cambiamento da una serie temporale di osservazione. Questo studio dimostra esplicitamente il valore di questi sistemi di osservazione prolungati per individuare segnali molto sottili. In questo caso, abbiamo dimostrato che avevamo bisogno di più di 30 anni di dati. Speriamo che questo studio e il nostro progetto più ampio facciano capire l’importanza di finanziare e sostenere l’osservazione degli oceani a lungo termine».

La Beal ha concluso: «La Corrente del Golfo è un’arteria vitale della circolazione dell’oceano, e quindi le conseguenze del suo indebolimento sono globali. Pensavo all’oceano come alla nostra ultima frontiera rimasta, selvaggia, incontaminata e indomabile. Mi rattrista riconoscere, dal nostro studio e da tanti altri, e dai recenti titoli da record, che anche le parti più remote dell’oceano sono ora nella morsa della nostra dipendenza dai combustibili fossili».