Conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici, Patricia Espinosa: bisogna fare progressi

La segretaria esecutiva uscente dell’Unfccc: «Il cambiamento climatico sta procedendo in modo esponenziale: non possiamo più permetterci di muoverci in modo incrementale»

[7 Giugno 2022]

Si è aperta ieri a Bonn la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (6 – 12 giugno) che dovrebbe gettare le basi per il successo della 27esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate change (COP27 Unfccc) che si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Le delegazioni dei governi di tutto il mondo si incontrano per la prima volta dopo la COP26 di Glasgow del novembre 2021, durante la quale sono stati definiti i dettagli operativi dell’Accordo di Parigi, inaugurando così l’era dell’attuazione dell’accordo. A Bonn, si concentreranno sul lavoro da fare nelle aree chiave della mitigazione, dell’adattamento, del sostegno ai Paesi in via di sviluppo – in particolare della finanza – e delle perdite e dei danni che sono stati i problemi che hanno impadito alla COP26 di raggiungere pienamente i suoi obiettivi.

Aprendo la Conferenza di Bonn, la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa ha detto: «Questa è la mia ultima opportunità di parlare con voi in questo contesto e voglio iniziare dicendo che è stato un grande onore servire questo processo e lavorare per tutti voi (…) E’ stato un onore incredibile guidare l’organizzazione che coordina gli sforzi internazionali per affrontare la più grande sfida dell’umanità e lavorare con tutti voi per contribuire a rafforzare il multilateralismo, un argomento di cui sono da tempo profondamente appassionata».

Ma facendo un bilancio della sua segreteria esecutiva dell’Unfccc che terminerà con la COP27, la Espinosa ha sottolineato: «Sapevo che, quando il bagliore residuo dell’adozione dell’Accordo di Parigi fosse svanito avremmo avuto la necessità di una sua attuazione, è necessario rispondere a domande difficili e rapidamente» e che «Il lavoro era appena iniziato quando la prima di un’ondata di quelle che sarebbero state diverse sfide senza precedenti ha iniziato a colpire il nostro processo, sfide che avrebbero minacciato l’esistenza stessa di questa organizzazione. Nel giugno del 2017, un attore fondamentale nel nostro processo, gli Stati Uniti, ha annunciato che si sarebbe ritirato dall’Accordo di Parigi. Ricordiamo tutti quanto sia stato profondamente deludente e le speculazioni che ne sono seguite. Seguiranno altre Parti? Il processo andrà in pezzi? Il processo è rimasto in piedi. Abbiamo immediatamente iniziato a discutere con altre parti che hanno rapidamente e pubblicamente riaffermato il loro impegno per l’Accordo di Parigi e, col tempo, quell’attore essenziale è tornato. Ma queste all’inizio erano acque molto difficili da navigare. Ci sono state anche buone notizie quell’anno. Il processo ha aperto nuove strade quando le Fiji, una piccola nazione insulare, hanno presieduto la COP23, attraverso un accordo innovativo con il nostro Paese ospitante, la Germania. Katowice ha anche compiuto progressi significativi verso la piena operatività dell’Accordo di Parigi. Ma poco dopo, ho avuto una notizia personale molto angosciante: mi era stato diagnosticato un cancro. Quasi ognuno di noi in questa sala conosce qualcuno che ha il cancro o che l’ha vissuto lui stesso. Forse lo sta affrontando proprio ora. Se è così, sa quanto è scioccante ricevere prima la notizia. E ognuno lo affronta a modo suo. La mia scelta è stata di continuare a lavorare, per quanto ho potuto, durante questo periodo e voglio ringraziarvi moltissimo per il vostro supporto in questo periodo estremamente difficile. Fortunatamente, ora sono in remissione».

Per la Espinosa il successivo grande colpo al processo Unfccc è arrivato quando ha saputo che la COP25 non poteva più svolgersi in Cile dove erano in atto gigantesche manifestazioni popolari contro il governo di destra: «Sapevo che dovevamo mantenere le date originali per la COP o avremmo perso slancio e tempo, cosa che semplicemente non potevamo permetterci. Sarò sempre grata alla Spagna per essersi immediatamente fatta avanti per ospitare la COP. Avevamo solo poche settimane per affrontare questa incredibile sfida logistica, eppure dovevamo farcela. Con il vostro aiuto e soprattutto con la dedizione e l’ingegnosità del mio incredibile staff dell’UN Climate Change, ce l’abbiamo fatta. Conosciamo tutti la grande sfida successiva. Subito dopo la COP 25, ha colpito la pandemia e ha colpito il nostro processo mentre colpiva il mondo intero. I primi giorni sono stati giorni di incertezza, di non sapere cosa aspettarsi e come reagire. Quello che sapevo era che il cambiamento climatico, già urgente, non si sarebbe fermato per una pandemia. Sapevo che dovevamo adattarci, innovare, prendere decisioni difficili, trovare soluzioni, affrontare le nuove tecnologie e semplicemente portare avanti il ​​processo. So di aver chiesto molto a questa organizzazione, a tutto lo staff di questa organizzazione e anche a tutti voi, ma sono orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto. Perché ancora una volta, il processo ha tenuto. Lavorando insieme e con la vostra leadership e partecipazione, abbiamo continuato i nostri colloqui sul clima, abbiamo tenuto eventi online, dialoghi, vertici e abbiamo portato avanti il ​​processo. Credo che questo impegno e questa collaborazione abbiano gsvolto un ruolo importante verso il raggiungimento finale del successo alla COP26 e al conseguente patto per il clima di Glasgow: un risultato così significativo se si pensa a tutto ciò che ci impediva di raggiungerlo».

E l’emozionata direttrice esecutiva ha detto rivolta ai delegati presenti a Bonn: «Affronteremo sempre sfide, nella nostra vita personale e lavorativa. Ma anche in quelle delle nostre nazioni e della comunità internazionale. Sembreranno sempre quasi impossibili da superare. E non le supereremo tutte. Ma guardando indietro al processo, al nostro processo, una lezione diventa molto chiara: se tutti facciamo ciò che possiamo e lavoriamo insieme, possiamo superare qualsiasi sfida. La chiave è sostenersi a vicenda. La prova è nei risultati. Il regime internazionale sui cambiamenti climatici gode di un’adesione quasi universale. Abbiamo completato il programma di lavoro dell’Accordo di Parigi, che fornisce una serie chiara e consensuale di compiti per trasformare gli impegni in azioni.

Ci siamo uniti e abbiamo organizzato la COP25 a Madrid nonostante quella scadenza significativa fosse imminente. Abbiamo rafforzato il nostro ruolo con le parti interessate e lo spazio globale di azione climatica. Sono lieta di dire che siamo cresciuti in modo significativo: un grande risultato perché sappiamo che i governi da soli non possono risolvere la crisi climatica. Dopo Glasgow, le linee guida per la piena attuazione sono ora in vigore e le nazioni hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per attuare e promuovere l’azione climatica».

Poi, dopo aver ringraziato le ONG ambientaliste per il loro stimolo e la sua famiglia per il continuo sostegno la Espinosa è passata a analizzare il presente e il futuro dell’Unfccc e dei colloqui climatici: «Conosciamo le principali questioni che devono essere affrontate qui per aiutare a avere successo: mitigazione, adattamento, perdita e danno, finanziamento e mezzi di attuazione. Abbiamo bisogno di qualcosa di più della familiarità: richiediamo urgentemente interventi e decisioni a livello politico in ciascuna di queste aree al fine di ottenere un pacchetto equilibrato. In questo modo invieremo un chiaro messaggio al mondo che stiamo andando nella giusta direzione. Perché il mondo ci farà una domanda a Sharm El-Sheikh: quali progressi avete fatto da Glasgow? Sanno che mentre le nazioni si sono impegnate a raggiungere l’obiettivo 1.5° C, quell’impegno comporta un’azione accelerata e una maggiore ambizione climatica. Non è accettabile dire che siamo in tempi difficili, come siamo. Ma sanno che il cambiamento climatico non è un’agenda che possiamo permetterci di rimandare nel nostro programma globale. Abbiamo bisogno di decisioni e azioni ora e spetta a tutte le nazioni fare progressi qui a Bonn nelle prossime due settimane. E dobbiamo capire che il cambiamento climatico sta procedendo in modo esponenziale: non possiamo più permetterci di muoverci in modo incrementale. Non possiamo più permetterci di fare solo progressi incrementali. Dobbiamo portare avanti questi negoziati più rapidamente. Il mondo se lo aspetta».

La segretaria esecutiva uscente dell’Unfccc ha toccato le questioni principali in discussione a Bonn: «Prima di tutto, la mitigazione . Sappiamo tutti che siamo lontani da dove la scienza ci dice che dobbiamo essere per raggiungere l’obiettivo di 1,5° C. E questo significa che devono essere prese decisioni molto difficili. E devono riflettersi in Nationally-Determined Contributions e Long-Term Plans. sempre più ambiziosi. A Glasgow, le parti hanno riconosciuto che il ciclo quinquennale non è sufficiente per metterci sulla traiettoria sulla quale dovremmo essere per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi, che stiamo mancando. Secondo, sull’adattamento, le voci dei Paesi più vulnerabili dimostrano perché è imperativo che le azioni commisurate all’entità del problema siano debitamente identificate e sostenute. Questo è ciò che significa veramente definire l’obiettivo globale per l’adattamento. E la controversa questione della perdita e del danno deve essere affrontata in modo costruttivo e lungimirante. Terzo, la questione cruciale della finanza e dei mezzi di attuazione in generale. C’è ancora speranza che l’impegno di 100 miliardi di dollari sarà rispettato. E al di là delle richieste di un aumento sostanziale dei finanziamenti per il clima e in particolare dei finanziamenti per l’adattamento, la mancanza di finanziamenti si pone come il principale ostacolo all’azione collettiva per il clima, anche nel rafforzamento delle capacità, nel trasferimento tecnologico o nel consolidamento di quadro di trasparenza».

La Espinosa ha concluso: «Abbiamo bisogno dei vostri piani politici, delle vostre decisioni e delle vostre azioni, adesso. E abbiamo bisogno di vedere progressi qui a Bonn se vogliamo alla fine avere successo a novembre. Riconosco pienamente che nessuno di questi problemi è facile, soprattutto ora e soprattutto nel contesto della nostra attuale situazione geopolitica. Sappiamo tutti che il mondo della COP27 non assomiglierà per niente a quello della COP26. E’ un mondo afflitto da conflitti, crisi energetiche, alimentari ed economiche… e la pandemia globale è ancora con noi. Eppure mi rivolgo a tutti voi, specialmente in questi tempi difficili e difficili, perché non perdiate la speranza, non perdiate la concentrazione, ma a usate i nostri sforzi uniti contro il cambiamento climatico come ultimo atto di unità tra le nazioni. Non dobbiamo mai cedere alla disperazione. Dobbiamo continuare ad andare avanti. Guardate cosa abbiamo realizzato negli ultimi 6 anni. Guardate cosa abbiamo realizzato negli ultimi 30. Anche se siamo ancora molto indietro rispetto alla curva climatica… il mondo è senza dubbio in una posizione migliore grazie all’Unfccc, a Kyoto, a Parigi. Grazie alla collaborazione. Grazie al multilateralismo. Grazie a tutti voi. Ma possiamo fare meglio. E dobbiamo. Continuiamo a sostenere il multilateralismo, continuiamo a sostenere l’UN Climate Change e continuiamo a lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico e continuiamo a credere in questo processo. Il mio tempo al servizio del processo dal Segretariato è giunto al termine. Ma questo processo andrà avanti. E farò tutto il possibile per contribuire, come privata cittadina, a migliorare la nostra comprensione, galvanizzare l’azione e, in definitiva, migliorare le nostre possibilità di successo sul clima. Vi incoraggio a trarre il massimo da queste discussioni per raggiungere il successo qui a Bonn, in Egitto e oltre. E ancora una volta, grazie per la vostra collaborazione, il vostro supporto e, soprattutto, la vostra dedizione a questa grande impresa umana che significa tutto».