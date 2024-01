Dal progetto Ok!Clima una guida pratica per tutti i soggetti coinvolti

Come comunicare in modo efficace la crisi climatica, spiegato dai ricercatori italiani

Vacchiano: «Abbiamo già tutte le soluzioni e le risorse economiche per risolverla, ma devono essere fatte conoscere»

[22 Gennaio 2024]

di

Luca Aterini

Il progetto Ok!Clima, promosso dal Climate media center Italia con la partnership delle Università degli Studi di Milano e Pavia e dell’Italian climate network, ha recentemente pubblicato la guida La crisi climatica e come comunicarla, per contribuire a colmare una delle principali lacune informative che frenano la transizione ecologica nel nostro Paese.

«La crisi climatica esiste ed è responsabilità umana. Abbiamo già tutte le soluzioni e le risorse economiche per risolverla, ma devono essere fatte conoscer – spiega il presidente del Climate media center, Giorgio Vacchiano – per poter innescare il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

È stato compiuto dunque uno sforzo di sintesi dedicato ad elaborare linee guida per docenti, ricercatori e ricercatrici, e giornalisti che affrontano aspetti cruciali, dal come resistere alla disinformazione al rendere la scienza climatica più accessibile.

«Abbiamo la conoscenza dalla nostra parte e le tecnologie da applicare per ottenere ottimi risultati. Ma non abbiamo ancora raggiunto un livello di comunicazione efficace per farci superare quell’inattivismo, quell’inerzia al cambiamento, che ci vede tutti fermi ad aspettare la prossima catastrofe», sottolinea nel merito la presidente dell’Italian climate network, Serena Giacomin.

Oltre a elencare riferimenti utili per informarsi su cause e soluzioni della crisi climatica (tra i quali, con una nota d’orgoglio, spicca anche greenreport.it), la guida mette insieme una cassetta degli attrezzi per farsi soggetti attivi in questo contesto.

Comunicare la crisi climatica significa in primis informare sulla minaccia degli impatti, cioè il problema, ma anche sui vantaggi della transizione ecologica, cioè le soluzioni.

Porre l’accento su queste ultime significa in definitiva comunicare speranza, il tutto trovando il giusto equilibrio fra contenuto informativo e chiarezza, perché come affermava Albert Einstein tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice.

Questo significa anche riconoscere che gli esseri umani non sono ricettori passivi di conoscenze. Sono soggetti attivi che elaborano e scambiano le informazioni, influenzati in questo processo da molti fattori: esperienze, interessi economici, appartenenze di gruppo, reti e norme sociali, convinzioni politiche, religiose e morali, che si connettono e danno forma ai valori di ciascuno di noi.

Affrontare le sfide della percezione vuol dire fare i conti con le radicate distorsioni cognitive (bias) che tutti quotidianamente mettiamo in campo, come il bias di conferma, che ci fa assegnare una maggiore importanza a dati e notizie che confermano le proprie opinioni e i propri modelli mentali, e a ignorare ciò che invece può smentirli.

Un approccio di questo tipo impone di valorizzare non solo i fatti di cronaca o scientifici ma anche i valori attraverso i quali leggiamo la crisi climatica in corso, che siano sicurezza, indipendenza o giustizia.

In questo percorso è inevitabile fare i conti anche con le nuove forme del negazionismo climatico, che non potendo più negare l’evidenza del riscaldamento globale si presenta oggi soprattutto nella nuova forma dell’inattivismo (ad esempio prendendo di mira le energie rinnovabili dipingendole come inaffidabili e inefficaci).

Come fare? Per una presentazione sintetica dei principali aspetti da considerare, riportiamo di seguito il decalogo “Consigli pratici a comunicatori e giornalisti” riportato nella guida.