Eppure le emissioni di CO2 continuano a crescere, mentre le rinnovabili restano al palo

Cnr, il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1800 per l’Italia

In confronto al trentennio climatologico di riferimento 1991-2020, l’anomalia di temperatura è pari a 1,5°C. Ma rispetto al XIX secolo siamo già a +2,4°C

[9 Gennaio 2023]

di

Luca Aterini

La crisi climatica in Italia continua a correre: i nuovi dati messi in fila dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) del Cnr mostrano che per il nostro Paese i 2022 è il nuovo anno più caldo dal 1800.

Guardando all’ultimo trentennio climatologico di riferimento, ovvero alla media delle temperature atmosferiche registrate dal 1991 al 2020, il 2022 italiano segna un’anomalia pari a +1,5°C, particolarmente accentuata nel nord del Paese (dove l’anomalia arriva a +1,37 °C, arrivando a oltre +1,7°C nel nordovest) ma comunque marcata anche al centro (+1,13°C) e al sud (+1°C).

Ma ampliando il lasso temporale d’osservazione, i risultati peggiorano ancora. A livello globale, i dati Ipcc – il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, fondato dall’Onu – documentano che tra il 2011 e il 2020, la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di 1,1°C rispetto alla temperatura media della fine del XIX secolo (prima della rivoluzione industriale) e risulta più calda di qualsiasi altro periodo degli ultimi 100.000 anni.

Se questo è il dato medio globale, in Italia il surriscaldamento dell’atmosfera corre però a velocità più che doppia: rispetto alla fine del XIX secolo, la temperatura media nazionale è aumentata di quasi 2,4°C. Al contempo stanno crescendo gli eventi meteo estremi, con Legambiente a registrare una crescita del 55% tra 2021 e 2022.

Eppure negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3%), che sono in crescita anche nel 2022, e allo stesso modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di una media Ue del 13%.

Non è andata meglio nell’ultimo anno. I dati aggiornati da Terna a fine novembre certificano che «nei primi 11 mesi del 2022 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.668 MW. Tale valore è superiore di 1.573 MW (+144%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente», ma comunque molto distante dai 10.000 MW annui che l’Italia sarebbe chiamata ad installare per rispettare i target europei individuati dall’iniziativa RePowerEu.