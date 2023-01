Clima, la Toscana fa meglio della media nazionale per emissioni procapite di CO2

Con 4,7 tonnellate di anidride carbonica per abitante si posiziona al sesto posto nella classifica italiana

[9 Gennaio 2023]

Ogni italiano in media emette CO2, gas serra tra i principali responsabili della crisi climatica in corso, pari a 4,9 tonnellate l’anno.

Ma il dato varia molto in base alla Regione considerata, spaziando dalle 2,1 tCO2/ab della Campania alle 9 tCO2/ab della Sardegna. In questo contesto, la performance toscana è moderatamente virtuosa con 4,7 tCO2/ab, al sesto posto a livello nazionale.

È quanto emerge dai dati messi in fila da Italy for climate guardando al 2020. Un anno certamente anomalo dato l’arrivo dirompente della pandemia, ma non per questo meno interessante da indagare.

«Ciò su cui dobbiamo più interrogarci non sono i valori assoluti, certamente più bassi del solito nel 2020, quanto piuttosto il posizionamento delle diverse Regioni e la loro distanza dalla media nazionale, che invece restituisce un’informazione più strutturale», osservano da Italy for climate.

A influenzare il quantitativo di CO2 emessa procapite sono molti fattori, a partire dalla quantità di fabbisogno energetico in proporzione alla popolazione e a come viene soddisfatto (se tramite fonti rinnovabili o fonti fossili, ovvero carbone, petrolio e gas). La Toscana, in particolare, è avvantaggiata dall’impiego di una fonte rinnovabile come la geotermia che è abbondantemente presente sul territorio.

«Per alcune Regioni, le alte emissioni sono più legate ad un alto fabbisogno di energia rispetto alla popolazione (è il caso ad esempio delle Regioni più fredde e più “auto-dipendenti” come la Valle d’Aosta e il Trentino Alto-Adige), mentre per altre la performance negativa è più legata ad un mix di fonti fossili particolarmente “sporco”, come la già citata Sardegna, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

I fattori strutturali e territoriali delle diverse Regioni d’Italia possono aiutare a spiegare i dati, ma non devono in alcun modo giustificarli: tutte le Regioni, sfruttando ciascuna le proprie potenzialità e capacità, devono ridurre le emissioni di CO2», concludono da Italy for climate.

L. A.