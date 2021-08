Clima e incendi, nel Mediterraneo superati i 50°C

Agenzia spaziale europea: «Il Mediterraneo soffre da alcune settimane di un'ondata di caldo che ha provocato numerosi incendi, in Turchia tra i più gravi da almeno un decennio»

[4 Agosto 2021]

Utilizzando i dati del radiometro Sea and land surface temperature di Copernicus Sentinel-3, l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha elaborato una mappa di Cipro e Turchia che mostra la temperatura registrata sulla superficie terrestre dei due Paesi. Temperatura che ha «nuovamente superato i 50°C» il 2 agosto.

«Il Mediterraneo soffre da alcune settimane di un’ondata di caldo che ha provocato numerosi incendi – spiega l’Esa – Quelli in Turchia, ad esempio, sembra siano tra i peggiori incendi registrati nel Paese da almeno un decennio».

Il caldo record raggiunto lungo il Mediterraneo mostra l’aspetto climatico dei devastanti incendi che stanno attraversando le sponde del Mare nostrum. Se infatti l’uomo è responsabile in media del 96% degli incendi che avvengono nell’area – che possono essere accidentali, causati da negligenza o generati intenzionalmente –, il ruolo della crisi climatica nell’emergenza in corso è sempre più evidente: «A partire dal 2017 una nuova generazione di incendi è apparsa nell’Europa mediterranea, superando per dimensione e portata i grandi incendi. Si tratta dei mega-incendi, che generano vere e proprie tempeste di fuoco. Determinante è inoltrel’aumento significativo delle temperature medie globali provocate dal cambiamento climatico», spiegano dal Wwf.