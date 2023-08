Cina: inondazioni a Pechino e nell’Hebei, l’emergenza nazionale innalzata a livello III

Stanziati 100 milioni di yuan per interventi di ricostruzione post-calamità

[3 Agosto 2023]

Dopo l’alluvione che ha allagato diversi distretti di Pechino, colpendo in particolare Fangshan e Mentougou, nella capitale cinese il primo agosto è stato mantenuto il livello più alto di allerta per le inondazioni perché si prevede che i nubifragi continueranno.

Il 2 agosto il Comitato nazionale per la riduzione dei disastri e il ministero della gestione delle emergenze «Hanno innalzato a III il livello di risposta alle emergenze dei soccorsi nazionali in caso di calamità in risposta alla grave inondazione nella provincia dello Hebei».

Quello che stanno vivendo la capitale cinese e alcune province è un diluvio che ha provocato decine di vittime, centinaia di migliaia di sfollati, frane, chiusure di strade e ferrovie e danni estesi. Solo a Zhuozhou nello Hebei, sono state dispiegate 28 squadre di risposta alle emergenze con un totale di 8.755 soccorritori, insieme a unità di soccorso civile, come i team di socccorso Cielo Azzurro e Tianlong che stanno mettendo in salvo e portando in luoghi asciutti decine di migliaia di persone in città le cui strade sono diventati fiumi e le piazze laghi.

Il Quotidiano del Popolo, il giornale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese, spiega che «Al momento, il gruppo di lavoro per i soccorsi in caso di calamità inviato per la riduzione dei disastri dal Comitato nazionale e dal Ministero per la gestione delle emergenze sta guidando i lavori nelle aree colpite dalle inondazioni della provincia dello Hebei e il lavoro di reinsediamento e soccorso per le persone colpite sta procedendo in modo ordinato. Recentemente, Beijing e lo Hebei hanno subito forti temporali e inondazioni, che hanno causato vittime e danni materiali, per questo la Commissione nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha attuato coscienziosamente il programma decisionale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato, rispondendo in modo attivo all’impatto delle piogge estremamente intense, facendo ogni sforzo per prevenire le inondazioni e portare avanti lavori di soccorso in caso di calamità; ha così stanziato 100 milioni di Yuan del bilancio centrale da utilizzare appositamente per gli interventi di ricostruzione post-catastrofe delle infrastrutture e delle strutture di servizio pubblico nelle aree gravemente colpite dai temporali e dalle inondazioni a Pechino e nello Hebei».