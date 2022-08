Riceviamo e pubblichiamo

Cerreto Guidi, al via il servizio straordinario di recupero materiali ingombranti alluvionati

Ecco dove gli utenti possono esporre ingombranti e sacchi apponendo il cartello “materiale alluvionato”: saranno ritirati da Alia

[17 Agosto 2022]

In conseguenza del nubifragio che si è abbattuto nel giorno di Ferragosto sul territorio comunale di Cerreto Guidi causando casi di allagamento diffusi nella frazione di Stabbia, Alia Servizi Ambientali ha organizzato, in accordo con l’Amministrazione Comunale, un servizio straordinario di recupero dei materiali ingombranti e suppellettili alluvionati per gli utenti che risiedono nelle zone maggiormente colpite dal nubifragio.

A partire da oggi Alia effettuerà servizi straordinari di rimozione anche senza appuntamento sulle viabilità concordate con l’Amministrazione Comunale e di seguito indicate.

Per usufruire del servizio di ritiro è sufficiente esporre sulla pubblica via, all’altezza del proprio numero civico, sia materiali ingombranti che non (sacchi contenenti minutaglia alluvionata) applicando il cartello “materiale alluvionato”.

I ritiri, monitorati dai tecnici di Alia e dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Cerreto Guidi, saranno effettuati al mattino nei giorni di oggi ed anche Giovedì 18 e Venerdì 19 agosto.

Queste le 23 strade coinvolte:

Centro urbano di Stabbia

Via Francesca Nord – Via Francesca Sud – via Irme Nagy – via Frullani – via I° Maggio – via Di Vittorio – via Sakharov – via Mazzini – via Gramsci – via Bercigli – piazza G. Rossa – via del Serraglio – via Pian del Casone – via del Ponte – via delle Lazzerette – via della Ruga – via Rosa – via Goraccia – via Montanelli – via Lupo.

e alle sole civili abitazioni presenti nella zona industriale di Stabbia

via dell’Acquerata – via della Repubblica – via della Costituzione

Gli utenti residenti in altre strade che devono smaltire materiale alluvionato potranno prenotare il ritiro tramite il call center (attivo dal lun al ven dalle ore 08.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 ( da rete mobile, a pagamento secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

di Alia Servizi Ambientali e Comune di Cerreto Guidi