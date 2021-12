Cedono due dighe in Brasile, evacuata l’intera città di Itambé

Il maltempo che ha colpito il sud del Brasile ha già provocato 17 morti e circa 3.700 senzatetto. Stato di emergenza in 72 città

[27 Dicembre 2021]

La prefettura del municipio di Itambé una cittadina di 23.000 abitanti nel sud dello Stato brasiliano di Bahia, ha ordinato l’evacuazione urgente dell’intera popolazione dopo il crollo della diga di Iguá avvenuto il giorno di Natale a causa delle forti piogge.

Nel testo dell’ordinanza diffusa ieri su Instagram si legge: «Una diga con un elevato volume d’acqua si è rotta e una forte alluvione dovrebbe colpire il municipio di Itambé da un momento all’altro. Tutti i residenti devono lasciare urgentemente le rive del fiume Verruga». Evacuazioni di persone e danni causati dal crollo della diga sono stati segnalati anche a Vitória da Conquista.

In un successivo comunicato la prefettura informa che domenica i Vigili del fuoco del Minas Gerais hanno visitato le principali aree colpite dall’alluvione a Itambé. Il team ha ispezionato le strutture delle case e ha persino salvato le famiglie che si trovavano nelle regioni vicine al municipio. Tutta la città è monitorata e i residenti vengono assistiti con azioni umanitarie. Anche oggi il municipio riceverà in dotazione carichi di acqua, materassini, cestini per il cibo e materiale per la pulizia. I materiali sono stati inviati dalla Protezione Civile dello Stato. E’ il momento della solidarietà, del lavoro e della partnership per fornire assistenza alle famiglie colpite. Continuate a guardare per ulteriori informazioni.

Un’altra diga ha ceduto a Jussiape, nella regione della Chapada Diamantina, sempre nello Stato di Bahia, e anche qui il municipio ha chiesto ai propri cittadini di cercare riparo in luoghi più sicuri.

Le città più colpite dalle piogge sono quelle tra Ilhéus e Vitória da Conquista.

A Salvador, la Protezione civile municipale ha attivato le sirene di allarme in due luoghi a rischio a causa delle piogge del 25 dicembre.

Quasi 431.000 residenti nel Sul, Extremo-sul, Chapada Diamantina e sud-ovest di Bahia sono già stati colpiti dalle piogge torrenziali che si susseguono da novembre. Secondo la Defesa Civil Estadual, 286 persone sono rimaste ferite e 18 sono morte a causa delle alluvioni. Un nuovo decreto pubblicato dal governo di Bahia ha dichiarato lo stato di emergenza in 72 municipi dello Stato in una situazione di emergenza. Secondo il governatore dello Stato di Bahia Rui Costa, attualmente sono colpiti dalle inondazioni quasi 60 municipi.