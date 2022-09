Coldiretti e Università di Firenze insieme per un convegno online, il 13/9 alle 14

C’è spazio per l’agricoltura salina in Toscana?

La recente siccità ha riportato alla luce una delle minacce più sottovalutate per le produzioni agricole, ovvero la salinizzazione del suolo

[6 Settembre 2022]

La gestione del fenomeno della salinizzazione del suolo in agricoltura tra cambiamenti climatici, siccità e salvaguardia del suolo. Se ne parla con gli esperti dell’Università di Firenze martedì 13 settembre, dalle ore 14.00 in occasione del webinair promosso dall’agenzia formativa di Coldiretti Toscana nell’ambito delle attività finanziate dalla sottomisura 1.2 del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana. L’incontro è rivolto alle imprese agricole e agli addetti ai lavori e si terrà in modalità online.

La salinizzazione del suolo, ovvero l’eccessiva presenza di quantità di sali che compromettono la crescita delle piante, è una delle minacce più sottovalutate per le produzioni agricole e per l’obiettivo della sovranità alimentare. Un fenomeno che anche la recente siccità ha riportato prepotentemente al centro del dibattito in particolare per le aree agricole più prossime alla costa e che Coldiretti Toscana intende esplorare ed approfondire.

All’incontro parteciperanno in qualità di relatori i docenti del Dipartimento di Scienze per l’economia e le imprese dell’Università di Firenze Filippo Randelli, Lucia Ferrone, Federico Martellozzo, Nadia Bazihzina, Giulia Atzori. Durante il convegno saranno illustrati i risultati del questionario esplorativo sulla salinizzazione in agricoltura. Moderano Silvia Gazzoni e Lucia Ferrone.

Per partecipare scrivi a caict.formazione.toscana@coldiretti.ithttps://caict.coldirettitoscana.it

di Coldiretti Toscana