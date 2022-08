Caldo estremo, siccità e incendi aumentano in molte regioni del mondo. L’Italia tra i Paesi più colpiti

Catastrofi naturali: danni per 65 miliardi di dollari nella prima metà del 2022

Danni complessivi inferiori rispetto al 2021 ma aumentano le vittime

[4 Agosto 2022]

Secondo il rapporto di metà anno presentato da Minich Re, «Il quadro delle catastrofi naturali per la prima metà del 2022 è dominato dalle catastrofi meteorologiche. I tornado estremi negli Stati Uniti hanno causato miliardi di danni, parti della costa orientale dell’Australia sono state sommerse da inondazioni e l’Europa meridionale ha lottato con il caldo estremo, gli incendi e la siccità».

A livello globale, circa 4.300 persone hanno perso la vita a causa di disastri naturali nella prima metà del 2022, più che negli anni precedenti. La più grande tragedia umanitaria è stata causata da un potente terremoto in Afghanistan. Circa 1.200 persone sono morte quando il sisma, di magnitudo 5,9, ha devastato la parte orientale del Paese.

Torsten Jeworrek, del board of management di Munich Re fa notare che Il rapporto IPCC pubblicato di recente ha messo in guardia sulla necessità per gli assicuratori di adattare i propri modelli di sinistro per valutare adeguatamente il cambiamento del rischio. La prevenzione delle perdite è una componente fondamentale per mitigare gli effetti economici del cambiamento climatico. E’ quindi estremamente preoccupante che la penetrazione assicurativa nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti stia stagnando ben al di sotto del 10% e che anche nei paesi industrializzati vi siano ampi margini di miglioramento».

La prima metà del 2022 ha registrato perdite di calamità naturali inferiori rispetto al periodo comparativo del 2021. Inondazioni, terremoti e tempeste hanno causato perdite complessive di circa 65 miliardi di dollari USA rispetto ai 105 miliardi di dollari USA dell’anno precedente, pesantemente di perdite. Con circa 34 miliardi di dollari, i sinistri assicurati sono stati più o meno in linea con gli anni precedenti».

Le inondazioni in Australia sono state il disastro più costoso in termini di danni assicurati: durante la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno australi, l’Australia orientale ha subito piogge estreme e inondazioni che hanno causato perdite per 6,6 miliardi di dollari. Parti del Queensland e del New South Wales hanno registrato precipitazioni e inondazioni record, con l’ultima settimana di febbraio che è stata la più piovosa dal 1900 e con alcune aree che hanno registrato i picchi di inondazione più alti dal 1893. Il costo provvisorio stimato per il settore assicurativo è attualmente di 3,7 miliardi di dollari.

Anche altri Paesi della regione Asia-Pacifico sono stati colpiti da gravi disastri.

In Giappone, un potente terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito l’est dell’isola principale Honshu, con un epicentro che non era lontano dal luogo in cui il potente terremoto di Tohoku scatenò loo tsunami e il disastro nucleare di Fukushima del 2011. Nonostante la magnitudo molto più debole del terremoto nel marzo 2022, le perdite complessive sono ammontate a 8,8 miliardi di dollari, con i danni assicurati a 2,8 miliardi di dollari.In totale, la regione Asia-Pacifico ha rappresentato 22 miliardi di dollari di perdite complessive per calamità naturali nella prima metà dell’anno, un valore superiore al normale. I danni assicurati sono ammontati a 8 miliardi di dollari.

Con circa 28 miliardi di dollari, gli Stati Uniti d’America hanno rappresentato quasi la metà dei danni complessivi nei primi 6 mesi del 2022 e quasi due terzi dei danni assicurati, con una cifra di 19 miliardi di dollari. Munich Re spiega che «Una serie di forti temporali con tornado è stata la causa principale di queste perdite. Un unico fronte temporalesco che ha prodotto tornado all’inizio di aprile ha distrutto asset per oltre 3 miliardi di dollari, tre quarti dei quali assicurati, un perfetto esempio di come un’elevata densità assicurativa possa aiutare ad assorbire gli shock economici dei disastri naturali». Nella prima metà dell’anno, forti temporali negli Stati Uniti hanno causato danni per un totale di 22 miliardi di dollari, con danni assicurati per 17 miliardi di dollari.

Secondo il rapporto, «La stagione delle tempeste tropicali di quest’anno porterà un’attività temporalesca superiore alla media nel Nord Atlantico a causa del fenomeno climatico naturale El Niño-Southern Oscillation (ENSO) nel Pacifico. Attualmente stiamo assistendo alle condizioni prevalenti di La Niña nel Pacifico, che promuovono la formazione di uragani nel Nord Atlantico. I principali istituti di ricerca ritengono che le attuali deboli condizioni di La Niña potrebbero diventare ancora più pronunciate durante la fase principale della stagione degli uragani a settembre». Munich Re prevede 18 (±3) tempeste tropicali denominate, 8 (±2) uragani e 4 (±2) uragani gravi. I modelli previsionali degli istituti di ricerca esterni prevedono che l’attività delle tempeste sia verso l’estremità superiore della scala. Entro la fine di giugno, nel Nord Atlantico si erano formati tre cicloni tropicali, nessuno dei quali ha raggiunto la forza degli uragani.

In Europa, il caldo estremo e le condizioni aride all’inizio dell’estate hanno portato alla scarsità d’acqua e agli incendi, soprattutto in Italia, Spagna e Portogallo. Il rapporto ricorda che «Spesso è difficile stabilire una cifra esatta delle perdite dovute al calore e alla siccità poiché i loro effetti, come le perdite di produzione nell’industria dovute alla mancanza di acqua di raffreddamento, impiegano del tempo per manifestarsi. Presumibilmente in parte a causa di un forte aumento della temperatura nei mesi di maggio e giugno, si è verificato un massiccio crollo del ghiacciaio sulla Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti (Italia). L’attuale ondata di caldo (luglio 2022) è dovuta a un insolito mix di alta pressione sull’Europa centrale accoppiato con un’area di bassa pressione vicino all’Europa occidentale. Ciò consente all’aria calda del Sahara e del Nord Africa di penetrare alle latitudini più elevate. In molte parti d’Europa, il cambiamento climatico causato dall’uomo ha già provocato un aumento delle temperature medie annuali di oltre 1,5° C rispetto a quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche sistematiche verso la fine del XIX secolo, al di sopra della media del riscaldamento globale di 1,2° C».

Ernst Rauch, chief climate scientist e capo della Climate Solutions Unit di Munich Re, sottolinea che «Quelli che prima erano giorni caldi saranno giorni molto caldi, quelli che erano giorni molto caldi saranno giorni estremamente caldi. Siccità e incendi ne sono una diretta conseguenza».

Le tempeste invernali, in particolare a febbraio, hanno colpito il nord e il nord-ovest dell’Europa portando in alcuni punti venti di uragano. Particolarmente colpite sono state l’Irlanda, l’Inghilterra, parti del Belgio, i Paesi Bassi, la Germania settentrionale e la costa baltica, con perdite complessive per 5,2 miliardi di dollari.

Rauch riassume così le catastrofi meteorologicheavvenute finora nel 2022: «Potrebbero essere tutti singoli eventi con cause diverse, ma presi insieme, una cosa sta diventando estremamente chiara: la potente influenza del cambiamento climatico sta diventando sempre più evidente! E le conseguenze per le persone in tutto il mondo stanno diventando sempre più palpabili. L’IPCC ha fatto una diagnosi ancora più chiara, affermando che, su una Terra più calda. disastri legati al clima come ondate di caldo, piogge torrenziali o siccità aumenteranno sia in frequenza che in intensità. Le ondate di caldo tenderanno a durare più a lungo e porteranno temperature più estreme. Questo sarà diverso da regione a regione: in Europa sarà il sud a essere colpito più duramente».