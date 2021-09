200 riviste mediche: le emergenze climatica e naturale non possono aspettare la ripresa post- pandemia.

Cambiamento climatico e crisi della biodiversità sono i più grandi pericoli per la salute dell’umanità

La più grande minaccia per la salute pubblica globale è il continuo fallimento dei leader mondiali nel mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5° C e nel ripristinare la natura

[6 Settembre 2021]

Più di 220 riviste mediche, infermieristiche e di salute pubblica di tutto il mondo – tra le quali The Lancet, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, New England Journal of Medicine, International Nursing Review, National Medical Journal of India, British Medical Journal, Revista de Saúde Pública e Medical Journal of Australia – hanno pubblicato contemporaneamente l’editoriale “Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health” che invita i leader mondiali a intraprendere azioni di emergenza per trasformare le società e limitare i cambiamenti climatici, ripristinare la biodiversità e proteggere la salute».

L’editoriale è stato coordinato dalla UK Health Alliance on Climate Change (UKHACC), una coalizione di importanti enti sanitari del Regno Unito tra cui The Royal Colleges of Physicians, GPs and Surgeons, il Royal College of Nursing, la British Medical Association, il British Medical Journal e The Lancet. Insieme, UKHACC sostiene per conto dei professionisti della salute le risposte ai cambiamenti climatici e ambientali.

Ecco cosa si legge nell’editoriale congiunto:

A settembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 2021 riunirà i Paesi in un momento critico per organizzare un’azione collettiva per affrontare la crisi ambientale globale. Si incontreranno di nuovo al vertice sulla biodiversità a Kunming, in Cina, e alla Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (COP26) a Glasgow, nel Regno Unito. In vista di questi incontri cruciali, noi, redattori di riviste sanitarie di tutto il mondo, chiediamo un’azione urgente per mantenere l’aumento medio della temperatura globale al di sotto di 1,5° C, fermare la distruzione della natura e proteggere la salute.

La salute è già danneggiata dall’aumento della temperatura globale e dalla distruzione del mondo naturale, uno stato di cose su cui i professionisti della salute hanno portato l’attenzione per decenni.

La scienza è inequivocabile: con un aumento globale di 1,5° C al di sopra della media preindustriale e la continua perdita di biodiversità si rischiano danni catastrofici alla salute che sarà impossibile invertire.

Nonostante la necessaria preoccupazione del mondo per il Covid-19, per ridurre rapidamente le emissioni non possiamo aspettare che la pandemia passi.

Riflettendo la gravità del momento, questo editoriale appare nelle riviste sanitarie di tutto il mondo. Siamo uniti nel riconoscere che solo cambiamenti fondamentali ed equi nelle società invertiranno la nostra attuale traiettoria.

I rischi per la salute di aumenti superiori a 1,5° C sono ormai ben accertati.

In realtà, nessun aumento di temperatura è “sicuro”. Negli ultimi 20 anni, tra le persone di età superiore ai 65 anni la mortalità correlata al caldo è aumentata di oltre il 50%.

Temperature più elevate hanno portato a un aumento della disidratazione e della perdita della funzionalità renale, tumori maligni dermatologici, infezioni tropicali, esiti negativi per la salute mentale, complicazioni della gravidanza, allergie e morbilità e mortalità cardiovascolare e polmonare.

I danni colpiscono in modo sproporzionato i più vulnerabili, compresi i bambini, le popolazioni anziane, le minoranze etniche, le comunità più povere e coloro che hanno problemi di salute di base.

Il riscaldamento globale sta anche contribuendo al calo del potenziale di resa globale per le principali colture, che è calato dell’1,8 – 5,6% dal 1981; questo, insieme agli effetti delle condizioni meteorologiche estreme e dell’impoverimento del suolo, sta ostacolando gli sforzi per ridurre la malnutrizione.

Ecosistemi fiorenti sono essenziali per la salute umana e la diffusa distruzione della natura, compresi gli habitat e le specie, sta erodendo la sicurezza dell’acqua e del cibo e aumentando la possibilità di pandemie.

Le conseguenze della crisi ambientale ricadono in modo sproporzionato su quei Paesi e comunità che hanno contribuito meno al problema e sono meno in grado di mitigare i danni. Eppure nessun Paese, per quanto ricco, può proteggersi da questi impatti. Lasciare che le conseguenze ricadano in modo sproporzionato sui più vulnerabili genererà più conflitti, insicurezza alimentare, sfollamenti forzati e malattie zoonotiche, con gravi implicazioni per tutti i Paesi e le comunità. Come con la pandemia di Covid-19, siamo globalmente forti quanto un nostro membro è più debole.

Gli aumenti superiori a 1,5° C aumentano la possibilità di raggiungere punti di non ritorno nei sistemi naturali che potrebbero bloccare il mondo in uno stato acutamente instabile. Ciò danneggerebbe in modo critico la nostra capacità di mitigare i danni e di prevenire cambiamenti ambientali catastrofici e incontrollati.

E’ incoraggiante il fatto che molti governi, istituzioni finanziarie e aziende stiano fissando obiettivi per raggiungere le emissioni nette pari a zero, compresi gli obiettivi per il 2030. Il costo delle energie rinnovabili sta diminuendo rapidamente. Molti Paesi mirano a proteggere almeno il 30% della terra e degli oceani del mondo entro il 2030.

Queste promesse non bastano. Gli obiettivi sono facili da fissare e difficili da raggiungere. Devono ancora essere abbinati a piani credibili a breve e lungo termine per accelerare le tecnologie più pulite e trasformare le società. I piani di riduzione delle emissioni non tengono adeguatamente conto delle considerazioni sulla salute.

Cresce la preoccupazione che l’aumento della temperatura sopra 1,5° C stia cominciando a essere visto come inevitabile, o addirittura accettabile, per i potenti membri della comunità globale.

Allo stesso modo, le attuali strategie per ridurre le emissioni a zero entro la metà del XXI secolo presumono in modo non plausibile che il mondo acquisirà grandi capacità per rimuovere i gas serra dall’atmosfera.

Questa azione insufficiente significa che è probabile che gli aumenti di temperatura siano ben superiori a 2° C, un esito catastrofico per la salute e la stabilità ambientale.

Fondamentalmente, la distruzione della natura non ha pari merito con l’elemento climatico della crisi, e ogni singolo obiettivo globale per ripristinare la perdita di biodiversità entro il 2020 è stato mancato.

Questa è una crisi ambientale globale.

I professionisti della salute sono uniti agli scienziati ambientali, alle imprese e a molti altri nel rifiutare che questo risultato sia inevitabile. Si può e si deve fare di più ora, a Glasgow e a Kunming, e negli anni immediatamente successivi. Ci uniamo agli operatori sanitari di tutto il mondo che hanno già sostenuto gli appelli per un’azione rapida.

L’equità deve essere al centro della risposta globale. Contribuire con una quota equa allo sforzo globale significa che gli impegni di riduzione devono tenere conto del contributo cumulativo e storico che ciascun Paese ha dato alle emissioni, nonché delle emissioni attuali e della capacità di risposta. I Paesi più ricchi dovranno ridurre le emissioni più rapidamente, effettuando riduzioni entro il 2030 oltre a quelle attualmente proposte e raggiungere le emissioni net zero prima del 2050. Sono necessari obiettivi simili e azioni di emergenza per la perdita di biodiversità e la più ampia distruzione del mondo naturale.

Per raggiungere questi obiettivi, i governi devono apportare cambiamenti fondamentali al modo in cui le nostre società ed economie sono organizzate e al modo in cui viviamo. L’attuale strategia di incoraggiare i mercati a sostituire le attuali tecnologie con quelle più pulite non è sufficiente. I governi devono intervenire per supportare la riprogettazione dei sistemi di trasporto, delle città, della produzione e distribuzione di cibo, dei mercati per gli investimenti finanziari, dei sistemi sanitari e molto altro. E’ necessario un coordinamento globale per garantire che la corsa a tecnologie più pulite non vada a scapito di una maggiore distruzione ambientale e sfruttamento umano.

Molti governi hanno affrontato la minaccia della pandemia di Covid-19 con finanziamenti senza precedenti. La crisi ambientale richiede una risposta di emergenza simile. Saranno necessari enormi investimenti, al di là di ciò che viene considerato o stanziato in qualsiasi parte del mondo. Ma tali investimenti produrranno enormi risultati sanitari ed economici positivi. Questi includono posti di lavoro di alta qualità, riduzione dell’inquinamento atmosferico, aumento dell’attività fisica e miglioramento degli alloggi e della dieta. Una migliore qualità dell’aria da sola realizzerebbe benefici per la salute che compenserebbero facilmente i costi globali della riduzione delle emissioni.

Queste misure miglioreranno anche i determinanti sociali ed economici della salute, il cui cattivo stato potrebbe aver reso le popolazioni più vulnerabili alla pandemia di Covid-19.

Ma gli obiettivi sui cambiamenti non possono essere raggiunti attraverso un ritorno a dannose politiche di austerità o con la continuazione delle grandi disuguaglianze di ricchezza e potere all’interno e tra i Paesi.

In particolare, i Paesi che hanno creato in modo sproporzionato la crisi ambientale devono fare di più per sostenere i Paesi a basso e medio reddito per costruire società più pulite, più sane e più resilienti. I Paesi ad alto reddito devono soddisfare e andare oltre il loro impegno eccezionale di fornire 100 miliardi di dollari all’anno, compensando eventuali carenze nel 2020 e aumentando i contributi fino al 2025 e oltre. I finanziamenti devono essere equamente suddivisi tra mitigazione e adattamento, compreso il miglioramento della resilienza del sistemi sanitari.

Il finanziamento dovrebbe avvenire attraverso sovvenzioni piuttosto che prestiti, costruendo capacità locali e comunità veramente responsabili, e dovrebbe accompagnarsi a condonare i grandi debiti, che limitano l’azione di così tanti Paesi a basso reddito. E’ necessario disporre di ulteriori finanziamenti per compensare le inevitabili perdite e danni causati dalle conseguenze della crisi ambientale.

Come professionisti della salute, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la transizione verso un mondo sostenibile, più equo, resiliente e più sano. Oltre ad agire per ridurre i danni causati dalla crisi ambientale, dovremmo contribuire in modo proattivo alla prevenzione globale di ulteriori danni e all’azione sulle cause profonde della crisi. Dobbiamo chiedere conto ai leader globali e continuare a educare gli altri sui rischi della crisi per la salute i. Dobbiamo unirci al lavoro per realizzare sistemi sanitari sostenibili dal punto di vista ambientale prima del 2040, riconoscendo che ciò significherà cambiare la pratica clinica. Le istituzioni sanitarie hanno già disinvestito più di 42 miliardi di dollari di asset dai combustibili fossili; altri dovrebbero unirsi a loro.

La più grande minaccia per la salute pubblica globale è il continuo fallimento dei leader mondiali nel mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5° C e nel ripristinare la natura. Devono essere fatti cambiamenti urgenti a livello di società e porteranno a un mondo più giusto e più sano. Noi, come redattori di riviste sanitarie, chiediamo ai governi e ad altri leader di agire, segnando il 2021 come l’anno in cui il mondo finalmente cambi rotta.

I coautori dell’editoriale sono:

Lukoye Atwoli, caporedattore, East African Medical Journal

Abdullah H. Baqui, caporedattore, Journal of Health, Population and Nutrition

Thomas Benfield, redattore capo, Danish Medical Journal

Raffaella Bosurgi, redattore capo, PLOS Medicine

Fiona Godlee, redattore capo, The BMJ (British Medical Journal)

Stephen Hancocks, redattore capo, British Dental Journal

Richard Horton, redattore capo, The Lancet

Laurie Laybourn-Langton, consulente senior, UK Health Alliance on Climate Change

Carlos Augusto Monteiro, redattore capo, Revista de Saúde Pública (Brasile)

Ian Norman, caporedattore, International Journal of Nursing Studies

Kirsten Patrick, caporedattore ad interim, CMAJ (Canadian Medical Association Journal)

Nigel Praities, caporedattore, Journal of Pharmaceutical

Marcel GM Olde Rikkert, caporedattore, Dutch Journal of Medicine

Eric J Rubin, caporedattore, NEJM (New England Journal of Medicine)

Peush Sahni, caporedattore, National Medical Journal of India

Richard Smith, presidente, UK Health Alliance on Climate Change

Nicholas J. Talley, caporedattore, Medical Journal of Australia

Sue Turale, caporedattore, International Nursing Review

Damián Vázquez, caporedattore, Pan American Journal of Public Health