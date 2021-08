Incendi, uragani e siccità. Wmo: «Il cambiamento climatico colpirà duramente l’America Latina e i Caraibi»

Gli impatti dei cambiamenti climatici e delle condizioni meteorologiche estreme su Paesi in via di sviluppo

[18 Agosto 2021]

Secondo il nuovo rapporto “State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2020”, realizzato da un gruppo multidisciplinare di 40 esperti e pubblicato dalla World meteorological organization (Wmo), «Il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche estreme stanno minacciando la salute e la sicurezza umana, la sicurezza alimentare, idrica ed energetica e l’ambiente in America Latina e nei Caraibi. Gli impatti interessano l’intera regione, comprese le vette andine, i possenti bacini fluviali e le isole basse».

Il rapporto, presentato all’high-level conference “Working together for weather, climate and water resilience in Latin America and the Caribbean” organizzata con il contributo di Wmo, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC) e United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), evidenzia le preoccupazioni per gli incendi e la perdita di foreste che sono un pozzo di carbonio vitale. Tra il 1998 e il 2020, gli eventi climatici e geofisici hanno provocato la perdita di 312.000 vite e hanno colpito direttamente più di 277 milioni di persone.

La Wmo spiega che «Lo “State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2020” fornisce un’istantanea degli effetti dell’aumento delle temperature, del cambiamento dei modelli delle precipitazioni, delle tempeste e del ritiro dei ghiacciai. Include analisi transfrontaliere, come la siccità del Pantanal sudamericano e l’intensa stagione degli uragani in America Centrale-Caraibi. Fornisce una ripartizione regionale dettagliata del peggioramento degli indicatori del cambiamento climatico globale».

Il rapporto e a sua accompanying story map dimostrano come «La vita marina, gli ecosistemi costieri e le comunità umane che dipendono da essi, in particolare negli Stati in via di sviluppo delle piccole isole, stiano affrontando crescenti minacce per l’acidificazione degli oceani, per il caldo e per l’innalzamento del livello del mare».

Il rapporto Wmo su America Latina e Caraibi fa seguito al rapporto “Climate Change 2021: the Physical Science basis” del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dal quale emerge che nella regione le temperature sono aumentate più della media globale e probabilmente continueranno a farlo. L’IPCC prevede anche cambiamenti nei modelli di precipitazioni, un maggiore innalzamento del livello del mare, inondazioni costiere e ondate di caldo marine.

Ecco i punti chiave del rapporto:

Temperature. Il 2020 è stato tra i tre anni più caldi dell’America centrale e dei Caraibi e il secondo anno più caldo del Sud America, con 1,0°C, 0,8°C e 0,6°C al di sopra della media a lungo termine del periodo di riferimento climatologico 1981-2010, rispettivamente. Grandi ondate di caldo hanno colpito la regione, specialmente in molti Paesi del Sud America, con temperature superiori a 40o C per diversi giorni consecutivi e molti record di temperatura sono stati battuti. Le temperature massime in alcune stazioni hanno mostrato valori da record con temperature fino a 10° C al di sopra della norma. In Bolivia, l’ondata di caldo ha prodotto temperature record per ottobre in quattro città e la temperatura più alta di sempre a San José de Chiquitos, 43,4° C.

Precipitazioni. La siccità diffusa in tutta l’America Latina e nei Caraibi ha avuto impatti significativi, tra cui l’abbassamento del livello dei fiumi, ostacolando così le rotte fluviali interne, la riduzione dei raccolti e della produzione alimentare, portando a un peggioramento dell’insicurezza alimentare in molte aree. I deficit di precipitazioni sono particolarmente gravi per la regione dei Caraibi, poiché molti dei suoi territori sono nell’elenco globale dei principali Paesi con problemi idrici. L’intensa siccità nell’Amazzonia meridionale e nella regione del Pantanal è stata la peggiore degli ultimi 50 anni. Un debole monsone nordamericano e temperature della superficie del mare più fredde del normale lungo il Pacifico orientale associate a La Niña hanno provocato siccità in Messico. Verso la fine dell’anno intense precipitazioni hanno portato frane, inondazioni e alluvioni improvvise nelle aree rurali e urbane del Centro e Sud America.

Incendi e perdita di ecosistemi. La regione dell’America Latina e dei Caraibi ospita circa il 57% delle restanti foreste primarie del mondo, immagazzinando circa 104 gigatoni di carbonio e ospitando il 40-50% della biodiversità mondiale e un terzo di tutte le specie vegetali. La perdita di foreste è un grave problema e un importante contributo ai cambiamenti climatici a causa del rilascio di anidride carbonica. Tra il 2000 e il 2016 sono andati perduti quasi 55 milioni di ettari di foresta, circa il 5,5% del totale della regione e che costituiscono oltre il 91% delle perdite forestali mondiali. Tuttavia, il tasso di perdita netta si è dimezzato nell’ultimo decennio (Fao e Unep, 2020). Nel complesso, gli incendi in Sud America si sono verificati più frequentemente nel 2020 rispetto al 2019, che era già un anno critico in termini di attività degli incendi. L’aumento del tasso di incendi boschivi nel 2020 ha causato danni irreversibili agli ecosistemi, compresi impatti negativi sui servizi ecosistemici vitali e sui mezzi di sussistenza da essi dipendenti. Il bacino del Rio delle Amazzoni, che si estende in 9 Paesi del Sud America e stocca il 10% del carbonio globale, ha subito un aumento della deforestazione negli ultimi quattro anni a causa della disboscamento per il pascolo del bestiame e del degrado dovuto agli incendi. Il 2020 ha superato il 2019 diventando l’anno del fuoco più attivo nell’Amazzonia meridionale, con la siccità che ha contribuito in modo determinante. L’anno 2020 è stata la stagione degli incendi più catastrofica sul Pantanal, l’area bruciata ha superato il 26% della regione, secondo il sistema di allerta ALARMES del Laboratory for Environmental Satellite Applications (LASA-UFRJ). Questo ammontare è stato 4 volte superiore alla media a lungo termine osservata tra il 2001 e il 2019. Come evidenziato nel recente studio “Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change”, sebbene sia ancora un pozzo di carbonio netto, se la perdita di foreste continua ai ritmi attuali, l’Amazzonia è in bilico sul punto di diventare una fonte netta.

Cicloni tropicali. Nel 2020, nel bacino atlantico è stato rilevato un record di 30 tempeste denominate. A novembre, quando la stagione degli uragani atlantici è normalmente agli sgoccioli, gli uragani di categoria 4 Eta e Iota sono atterrati nella stessa regione in un breve lasso di tempo. Hanno seguito percorsi identici attraverso il Nicaragua e l’Honduras, interessando le stesse aree e quindi esacerbando gli impatti. Questi uragani senza precedenti hanno colpito oltre 8 milioni di persone in America Centrale. Guatemala, Honduras e Nicaragua sono stati i Paesi più colpiti, con danni a 964.000 ettari di colture e interruzioni dei mezzi di sussistenza agricoli.

Innalzamento del livello del mare. In America Latina e nei Caraibi, oltre il 27% della popolazione vive in aree costiere, con una stima del 6-8% che vive in aree a rischio alto o molto alto di essere colpite da pericoli costieri. Gli Stati caraibici bassi sul livello del mare sono particolarmente vulnerabili. Si stima che il 6-8% della popolazione viva in aree a rischio alto o molto alto siano colpite da pericoli costieri. Si prevede che il numero di persone che vivono sottoposte a eventi centenari di innalzamento estremo del livello del mare (ESL) aumenterà. Con una media di 3,6 mm all’anno, tra il 1993 e il 2020, il livello del mare nei Caraibi è aumentato a un ritmo leggermente superiore alla media globale (3,3 mm all’anno).

Caldo oceanico e acidificazione. La temperatura della superficie del mare nell’Oceano Atlantico settentrionale tropicale è stata significativamente più calda del normale durante tutto l’anno. Nel 2020 la temperatura superficiale del Mar dei Caraibi è stata record con +0,87°C al di sopra della media 1981-2010 e superando il precedente valore massimo di anomalia di +0,78°C registrato nel 2010. Da maggio 2020, le temperature della superficie del mare hanno iniziato a raffreddarsi gradualmente nel Pacifico equatoriale e si è sviluppata La Niña. Insieme a un Atlantic Warm Pool più caldo, questo ha contribuito a una stagione degli uragani più attiva del normale.

L’acidificazione più alta al mondo si trova nel Pacifico tropicale orientale, che copre la parte dell’Oceano Pacifico messicano e dell’America centrale fino alle zone costiere dell’Ecuador. La barriera corallina mesoamericana (MABR) è la seconda barriera corallina più grande del mondo. Gli impatti dell’acidificazione degli oceani sulle barriere coralline e le potenziali conseguenze dannose per la vita marina e le comunità umane che ne sono dipendenti nella regione LAC sono particolarmente acuti nei Caraibi.

Ghiacciai. I ghiacciai sono importanti fonti di acqua dolce per il consumo di acqua, la produzione di energia, l’agricoltura e la conservazione degli ecosistemi. Negli ultimi decenni, nelle Ande cilene e argentine i ghiacciai si sono ritirati, dal 2010 la perdita di massa di ghiaccio è stata accelerata, in linea con un aumento delle temperature stagionali e annuali e con una significativa riduzione delle precipitazioni annuali nella regione.

Sicurezza alimentare. Gli eventi meteorologici estremi hanno colpito oltre 8 milioni di persone in tutta l’America centrale, esacerbando l’insicurezza alimentare in Paesi già paralizzati da shock economici, restrizioni Covid-19 e conflitti. Haiti è stata tra i 10 peggiori paesi al mondo che hanno subito crisi alimentari, con 4,1 milioni di persone che hanno affrontato crisi alimentari o peggio e 1,2 milioni che hanno affrontato livelli di emergenza o peggiori nel 2020.

Adattamento e resilienza. Un forte monitoraggio dei rischi climatici, collegato a sistemi di allerta precoce, può fornire informazioni tempestive e piani di emergenza per ridurre il rischio di catastrofi e gli impatti dei disastri. Tuttavia, i sistemi di allarme rapido sono sottosviluppati nella regione LAC, in particolare nell’America centrale e meridionale. I sistemi di monitoraggio specifici dei pericoli come l’Agricultural Stress Index System (ASIS) della Fao sono un esempio di uno strumento utile per consentire ai governi di emettere allerte tempestive per settori specifici come l’agricoltura. Le mangrovie sono una risorsa eccezionale per l’adattamento e la mitigazione. Questo ecosistema presenta la capacità di immagazzinare da 3 a 4 volte più carbonio rispetto alla maggior parte delle foreste del pianeta e fornisce altri servizi come la stabilizzazione delle coste, la conservazione della biodiversità, la mitigazione dei disastri, tra i molti altri. Tuttavia, tra il 2001 e il 2018, l’area di mangrovie nella regione è diminuita del 20%. La conservazione e il ripristino degli ecosistemi esistenti di blue carbon come mangrovie, praterie di alghe e paludi salmastre è quindi un’importante opportunità per mitigare e adattarsi al riscaldamento globale.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha evidenziato che «L’America Latina e i Caraibi (LAC) è tra le regioni più colpite da eventi idrometeorologici estremi. Questo è stato evidenziato nel 2020 dalla morte e dalla devastazione portate dagli uragani Eta e Iota in Guatemala, Honduras, Nicaragua e Costa Rica, e dall’intensa siccità e dall’insolita stagione degli incendi nella regione del Pantanal in Brasile, Bolivia, Paraguay e Argentina. Impatti notevoli hanno incluso carenze legate all’acqua e all’energia, perdite agricole, spostamenti di persone e compromissione della salute e della sicurezza, tutte sfide aggravanti della pandemia di Covid-19. Con quasi la metà della loro area coperta da foreste, l’America Latina e i Caraibi rappresentano circa il 57% delle foreste primarie rimanenti del mondo, immagazzinando circa 104 gigatonnellate di carbonio. Gli incendi e la deforestazione stanno minacciando uno dei più grandi pozzi di carbonio del mondo, con ripercussioni di vasta portata e di lunga durata».

Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretario generale per la riduzione del rischio di disastri e a capo dell’UNDRR, ha fconcluso: «Come chiarisce il rapporto, il cambiamento climatico sta avendo un impatto sui mezzi di sussistenza nella regione dell’ALC e aumenta il rischio di catastrofi. L’approccio globale alla gestione del clima e del rischio, promosso dall’UNDRR, supporta i governi e le comunità nel ridurre, prevenire e minimizzare i rischi climatici attuali e futuri. Informazioni accurate e accessibili sono fondamentali per un processo decisionale consapevole del rischio e lo “State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2020” è uno strumento vitale nella nostra battaglia per un mondo più sicuro e più resiliente».