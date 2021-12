Cambiamento climatico: adattarsi al futuro, non al passato

Il patto suicida di Glasgow e la necessità di uno sviluppo e di un multilateralismo non neoliberisti

[31 Dicembre 2021]

I finanziamenti per i Paesi in via di sviluppo per affrontare il riscaldamento globale sono gravemente inadeguati. Pochissimi finanziamenti sono per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la necessità urgente per i Paesi più colpiti. Inoltre, l’adattamento deve essere lungimirante piuttosto che affrontare solo i problemi accumulati.

Patto suicida?

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia esistenziale, soprattutto per i Paesi poveri con pochi mezzi per adattarsi. Il fallimento dei paesi ricchi nel fornire il sostegno finanziario promesso ha solo peggiorato le cose. Il Covid-19 ha inferto un altro duro colpo, aggravato dall'”apartheid sanitario” dei Paesi ricchi .

L’ accordo alla COP26 è stato senza dubbio un “inadempimento del dovere storicamente vergognoso” e “non abbastanza vicino per evitare il disastro climatico”. Il fallimento di Glasgow mostra la mancanza di progressi reali e risposte politiche inadeguate. Peggio ancora, con il “Patto suicida di Glasgow” non è arrivata.nessuna nuova risorsa.

Il Trade and Development Report 2021 dell’United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) lamenta la riluttanza dei Paesi ricchi ad affrontare le gravi sfide che devono affrontare i Paesi in via di sviluppo. D’altronde, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile era in difficoltà anche prima del Covid-19.

Le risposte della politica climatica riguardano sia la mitigazione che l’adattamento. La mitigazione mira a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) attraverso un uso più efficiente dell’energia e utilizzando energie rinnovabili invece di combustibili fossili. L’adattamento implica il rafforzamento della resilienza e della protezione per ridurre al minimo gli effetti negativi sulle vite umane.

Le esigenze di adattamento nazionale ottengono molti meno finanziamenti internazionali rispetto alla mitigazione per il mondo. Pertanto, i Paesi poveri lottano da soli per affrontare il riscaldamento globale causato principalmente da altri. A causa delle diverse vulnerabilità dei Paesi, anche le sfide dell’adattamento sono di ampia portata,.

Approccio rischioso al rischio

Ai governi è stato consigliato di ridurre la vulnerabilità agli shock migliorando i dati e la valutazione dei rischi. La maggior parte delle misure per rafforzare la resilienza utilizza metodi convenzionali di gestione del rischio finanziario. Questi cercano di proteggere meglio le risorse esistenti e di fornire un supporto finanziario temporaneo in caso di shock.

L’adattamento climatico viene quindi affrontato attraverso la valutazione del rischio di catastrofi, sistemi di allerta precoce, una migliore gestione degli ecosistemi e migliori reti di sicurezza sociale. Ma quest’approccio difficilmente distingue il cambiamento climatico da altri rischi.

Basandosi sull’esperienza passata, l’approccio convenzionale non è lungimirante nell’affrontare nuove sfide. Le misure raccomandate tendono a impiegare risorse scarse per affrontare gli effetti passati e presenti dei cambiamenti climatici.

Concentrarsi sulle vulnerabilità attuali consente di adattarsi alle minacce climatiche esistenti. Questo può fornire una certa resilienza e sollievo temporanei. Ma non ci prepara a nuove minacce. Pertanto, l’approccio ignora i problemi futuri, non fornendo molta protezione o riducendo la vulnerabilità alle minacce emergenti.

Anche contare sui prezzi e su altre tecniche di mercato per la valutazione del rischio di adattamento climatico è limitante. L’approccio tende a concentrarsi su ciò che è prevedibile e incrementale, piuttosto che su ciò che è più incerto e sistemico.

L’approccio, che affonda le sue radici nella gestione del rischio finanziario, favorisce il ritorno ad alcune presunti standard di normalità e stabilità. Rifiuta quindi di considerare nuove possibilità, compreso un approccio più dinamico alla trasformazione sostenibile.

Inoltre, per molte comunità il ritorno alla “normalità” implica sfruttamento e precarietà. Anche la conservazione e il coping sono favoriti da questo approccio. In genere, questi non sono sufficienti per affrontare le complesse sfide affrontate. Peggio ancora, possono inavvertitamente causare disadattamento.

Evitare il disadattamento

E’ invece necessario un approccio trasformativo al rischio climatico. L’unica soluzione duratura potrebbe essere quella di ridurre la dipendenza dei Paesi in via di sviluppo da attività sensibili al clima, come l’allevamento del bestiame, attraverso cambiamenti di vasta portata per creare economie più resilienti.

Questo richiede di abbandonare il rischio a favore di un approccio più integrato e sistemico per diversificare le economie per una maggiore resilienza. Economie più diversificate sono più favorevoli allo sviluppo sostenibile e molto meno vulnerabili o suscettibili di essere perturbate da shock esterni.

Negli ultimi anni, questo è stato evidente con la maggiore vulnerabilità delle economie primarie dipendenti dalle esportazioni a con shock economici originati altrove. Ma vale anche per gli shock climatici. Pertanto, l’adattamento climatico richiede una nuova visione di obiettivi comuni, invece di limitarsi a evitare rischi e scenari peggiori.

La diversificazione è cruciale

Pertanto, l’adattamento climatico nel Sud del mondo deve essere affrontato attraverso lo sviluppo. Passare dalla riduzione del rischio alla diversificazione richiede uno stato di sviluppo impegnato in una “green” industrial policy che, per farlo, coinvolga investimenti e tecnologia.

La diversificazione coinvolge due processi cumulativi che lavorano in tandem. Primo, il passaggio dalla produzione primaria alla produzione e ai servizi di maggior valore. Secondo, spostare le risorse dalle attività a minore intensità di capitale a quelle ad alta intensità di capitale.

I Paesi in via di sviluppo devono perseguire uno sviluppo sostenibile, mantenendo le emissioni e il consumo di risorse entro limiti ecologici. Questo richiede la diversificazione economica, l’aumento della produttività e il miglioramento delle condizioni sociali.

Tali nuove strategie di trasformazione devono riconoscere i vincoli ecologici e climatici. I policymakers dei Paesi in via di sviluppo dispongono di mezzi limitati per affrontare queste sfide. Con la disomogenea globalizzazione “neo-liberista”, sono anche ostacolati da debolezze istituzionali, ad esempio, anche nella mobilitazione delle risorse interne.

La chiave del multilateralismo

Alcuni Paesi ricchi, ad esempio il Regno Unito e l’Australia, hanno tagliato i loro budget per gli aiuti e non hanno utilizzato gli Special Drawing Rights inutilizzati per aiutare i Paesi in via di sviluppo. Hanno fatto poco per incoraggiare i creditori privati ​​a consentire ai Paesi in via di sviluppo di investire per superare le molteplici crisi che devono affrontare.

Finora, le misure per la cancellazione del debito sono molto modeste e grossolanamente inadeguate, “prendendo a calci la lattina per la strada“. Differire il debito significa semplicemente che i prestiti devono essere pagati più tardi, man mano che si accumulano gli interessi composti. Nel frattempo, gli oneri del debito continuano a crescere.

Il rapporto dell’UNCTAD avverte che i miseri finanziamenti per il clima stanno accelerando il riscaldamento globale, minando le prospettive di decarbonizzazione del mondo. Evidenzia la necessità di un multilateralismo proattivo e di sostegno ai Paesi in via di sviluppo per affrontare le crisi indotte dal clima e dalla pandemia.

“Le sfide globali richiedono chiaramente risposte multilaterali”. Ma finora, solo il FMI ha fornito un vero sollievo cancellando gli obblighi di servizio del debito per 28 Paesi – per un valore di 727 milioni di dollari – tra aprile 2020 e ottobre 2021.

La fine della prima guerra fredda ha minato il bisogno sentito di un multilateralismo guidato dalle Nazioni Unite. Se il presidente degli Stati Uniti Biden cerca davvero di emulare il presidente Roosevelt, può iniziare facendo rivivere il multilateralismo guidato dalle Nazioni Unite previsto da FDR, invece di perseguire incautamente la nuova Guerra Fredda favorita dai neoconservatori nel suo team.

Anis Chowdhury

Ex direttore Macroeconomic Policy & Development Division and Statistics Division dell’Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Onu

Jomo Kwame Sundaram

ex professore di economia, ex segretario generale aggiunto Onu per lo sviluppo economico e premio Wassily Leontief per l’avanzamento delle frontiere del pensiero economico

Questo articolo è stato pubblicato su Inter Press Service (IPS) il 7 dicembre 2021 con il titolo “Climate change: Adapt for the future, not the past” e successivamente ripubblicato da diversi giornali, istituzioni scientifiche e ONG in tutto il mondo