Caldo estremo, Wmo: potrebbe essere battuto il record di 48,8° C misurati in Sicilia l’11 agosto 2021

L’agenzia Onu sta monitorando i dati record della temperatura in tutto l’emisfero nord

[18 Luglio 2023]

Il 13 luglio la World meteorological organization (WMO) aveva lanciato un allarme caldo e precipitazioni estreme e lo rilancia aggiornandolo con nuovi dati che evidenziano che «Gran parte dell’Europa meridionale e del Mediterraneo è colpita dal caldo

Il 17 luglio il servizio di gestione delle emergenze Copernicus ha avvertito di un pericolo «estremamente estremo» di incendi in Sardegna e Sicilia, in allcune parti della Spagna, in Sardegna e Sicilia (Italia) e in alcune parti della Grecia.

Durante le prossime settimane. le temperature superficiali del mare (SST) del Mediterraneo saranno eccezionalmente elevate nei prossimi giorni e settimane, superando i 30° C in alcune aree e più di 4 °C al di sopra della media in gran parte del Mediterraneo occidentale.

Negi Usa, nel fine settimana del 15-16 luglio, le allerta per “calore pericoloso e soffocante” hanno rigurdato più di 100 milioni di persone, soprattutto in aree a rischio negli Stati Uniti sudoccidentali che includono la California, il Nevada meridionale e l’Arizona. Negli Stati Uniti centro-meridionali e sud-orientali, i valori massimi dell’indice di calore potrebbero avvicinarsi o superare i 43° C. Phoenix, in Arizona, ha subito una lunga serie di temperature superiori a 37,8° C. Secondo il National Weather Service Usa e si annunciano n temperature massime diurne di almeno 46,7° C fino al 21 luglio e temperature minime notturne di oltre 32,2° C). Il 16 luglio sono stati registrati 53,3 °C a Furnace Creek nel Death Valley National Park in California, dove il WMO Archive of Weather and Climate Extremes segnala che il 10 luglio 1913 si raggiunse la temperatura record 56,7° C. Il 6 agosto 2020 a Furnace Creek erano stati registrati 54,4° C e il 9 luglio 2021 era stata raggiunta la stessa temperatura estrema.

La WMO sta attualmente verificando due letture della temperatura di 54,4°C registrate nella Death Valley e sottolinea che «Se convalidata, questa sarebbe la temperatura più alta sulla Terra dal 1931 e la terza temperatura più calda mai registrata sul pianeta. Le indagini sono meticolose e quindi richiedono tempo. I risultati saranno pubblicati su riviste peer-reviewed

A Sanbao, nella provincia autonoma cinese dello Xinjiang, il 16 luglio sono stati raggiunti i 52,2° C, stabilendo un nuovo record di temperatura nazionale, ma la China Meteorological Administration deve ancora confermare ufficialmente il dato.

La WMO ha comunicato che esaminerà eventuali nuovi record di temperatura e che «Alcuni Paesi potrebbero anche battere i record nazionali di temperatura nazionali.

Randall Cerveny, dell’ Arizona State University e weather and climate extremes rapporteur della WMO, spiega che «Se ci sono nuovi record di temperature estreme durante le ondate di caldo in corso, emetteremo una rapida valutazione preliminare e quindi avvieremo valutazioni dettagliate come parte del nostro scrupoloso processo di verifica. Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature hanno stimolato un aumento delle segnalazioni di eventi meteorologici e climatici estremi, soprattutto per il caldo. Per il bene della comprensione e dell’accuratezza scientifiche, dobbiamo assicurarci che questi record siano verificati. Entrambi i sensori 2020 e 2021 nella Death Valley sono stati smantellati e spediti a un laboratorio di calibrazione indipendente. Uno dei test è stato completato e siamo in attesa del secondo». Cerveny.

Una prima valutazione ha indicato che i dati erano giusti: l’attrezzatura della stazione meteorologica di Furnace Creek viene manutenuta regolarmente dal National Weather Service di Las Vegas e i risultati preliminari indicano che era in buone condizioni di lavoro al momento delle osservazioni.

La WMO ha già convalidato il nuovo record di temperatura per l’Europa continentale di 48,8° C misurati in Sicilia l’11 agosto 2021. Un comitato di esperti ha verificato l’esattezza della lettura della temperatura, ma non ha ancora pubblicato il rapporto completo. Ma la WMO avverte che «E’ possibile che questo record venga battuto nei prossimi giorni con l’intensificarsi dell’ondata di caldo». Il precedente record verificato di temperatura massima più alta per l’Europa continentale era di 48,0° C, stabilito ad Atene il 10 luglio 1977.

La seconda temperatura più alta è stata fissata nel luglio 1931 a Kebili, in Tunisia, a 55,0° C. Altri record di alta temperatura elevati includono: 54,0° C a Mitribah, in Kuwait, il 21 luglio 2016 e a Turbat, in Pakistan, il 28 maggio 2017.

Cerveny conclude: «Alcuni storici del tempo meteorologico hanno messo in dubbio l’accuratezza dei vecchi record di temperatura. Quando vengono presentate nuove prove credibili L’archivio WMO per Weather & Climate Extremes è sempre disposto a indagare su qualsiasi record estremo del passato. Tuttavia, sia il National Extremes Committee degli Stati Uniti che il WMO Archive of weather and climate extremes accettano l’osservazione della temperatura del 1913».