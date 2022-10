Brutte notizie per il pianeta: i livelli di gas serra hanno raggiunto nuovi massimi (VIDEO)

WMO: il più grande aumento delle concentrazioni di metano dall'inizio delle misurazioni

[27 Ottobre 2022]

La World meteorological organization definisce il suo nuovo “WMO’s Greenhouse Gas Bulletin“ «Un altro inquietante avviso sul cambiamento climatico» e spiega che nel 2021«I livelli atmosferici dei tre principali gas serra – anidride carbonica, metano e protossido di azoto – hanno tutti raggiunto nuovi massimi».

Nel 2021, il bollettino sui gas serra della WMO riporta infatti «Il più grande aumento su base annua delle concentrazioni di metano nel 2021, da quando le misurazioni sistematiche sono iniziate quasi 40 anni fa» ed evidenzia che «Il motivo di questo eccezionale aumento non è chiaro, ma sembra essere il risultato di processi sia biologici che indotti dall’uomo».

Quanto all’aumento dei livelli di anidride carbonica «Dal 2020 al 2021 è stato superiore al tasso di crescita medio annuo nell’ultimo decennio. Le misurazioni delle stazioni della rete Global Atmosphere Watch della WMO mostrano che questi livelli continuano a crescere nel 2022 in tutto il mondo. Tra il 1990 e il 2021, l’effetto di riscaldamento sul nostro clima (noto come forcing radiativo) da parte dei gas serra di lunga durata è aumentato di quasi il 50%, con l’anidride carbonica che rappresenta circa l’80% di questo aumento. Le concentrazioni di anidride carbonica nel 2021 erano 415,7 parti per milione (ppm), metano a 1908 parti per miliardo (ppb) e protossido di azoto a 334,5 ppb. Questi valori costituiscono, rispettivamente, il 149%, 262% e 124% dei livelli preindustriali prima che le attività umane iniziassero a sconvolgere l’equilibrio naturale di questi gas nell’atmosfera».

Presentando i preoccupanti dati del Greenhouse Gas Bulletin, il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, ha detto che « Sottolinea, ancora una volta, l’enorme sfida – e la necessità vitale – di un’azione urgente per ridurre le emissioni di gas serra e prevenire un ulteriore aumento delle temperature globali in futuro. Il continuo aumento delle concentrazioni dei principali gas che intrappolano il calore, inclusa l’accelerazione record dei livelli di metano, dimostra che stiamo andando nella direzione sbagliata. Sono disponibili strategie economiche per affrontare le emissioni di metano, in particolare dal settore dei combustibili fossili, e dovremmo implementarle senza indugio. Tuttavia, il metano ha una vita relativamente breve, inferiore a 10 anni, e quindi il suo impatto sul clima è reversibile. Come priorità principale e più urgente, dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica che sono il principale motore del cambiamento climatico e delle condizioni meteorologiche estreme associate e che influenzeranno il clima per migliaia di anni attraverso la perdita di ghiaccio polare, il riscaldamento degli oceani e l’innalzamento del livello del mare, Dobbiamo trasformare i nostri sistemi industriali, energetici e di trasporto e l’intero stile di vita. I cambiamenti necessari sono economicamente accessibili e tecnicamente possibili. Il tempo sta finendo.

Finché le emissioni continueranno, la temperatura globale continuerà ad aumentare. Data la lunga vita della CO2, il livello di temperatura già osservato persisterà per decenni, anche se le emissioni saranno rapidamente ridotte a net zero.

Ecco i punti salienti del Bollettino:

Anidride carbonica (CO2 ). L’anidride carbonica atmosferica ha raggiunto nel 2021 il 149% del livello preindustriale, principalmente a causa delle emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili e dalla produzione di cemento. Le emissioni globali sono rimbalzate dopo i lockdown legati al COVID nel 2020. Delle emissioni totali delle attività umane durante il periodo 2011-2020, circa il 48% si è accumulato nell’atmosfera, il 26% nell’oceano e il 29% a terra. Si teme che la capacità degli ecosistemi terrestri e degli oceani di fungere da “pozzi” possa diventare meno efficace in futuro, riducendo così la loro capacità di assorbire l’anidride carbonica e fungere da cuscinetto contro un maggiore aumento della temperatura. In alcune parti del mondo la transizione del pozzo di terra in fonte di CO2 sta già avvenendo.

Metano (CH4). Il metano atmosferico è il secondo maggior contributore al cambiamento climatico ed è costituito da un mix diversificato di fonti e pozzi sovrapposti, quindi è difficile quantificare le emissioni per tipo di fonte. Dal 2007, la concentrazione media globale di metano atmosferico è aumentata a un ritmo accelerato. Gli aumenti annuali nel 2020 e nel 2021 (rispettivamente 15 e 18 ppb) sono i maggiori dall’inizio della registrazione sistematica nel 1983. Le cause sono ancora oggetto di indagine da parte della comunità scientifica globale dei gas serra. L’analisi indica che il contributo maggiore al rinnovato aumento del metano dal 2007 proviene da fonti biogene, come le zone umide o le risaie. Non è ancora possibile dire se gli aumenti estremi nel 2020 e nel 2021 rappresentino un feedback climatico: se diventa più caldo, il materiale organico si decompone più velocemente. Se si decompone nell’acqua (senza ossigeno) provoca emissioni di metano. Pertanto, se le zone umide tropicali diventano più umide e più calde, sono possibili maggiori emissioni. Il drammatico aumento potrebbe anche essere dovuto alla naturale variabilità interannuale. Gli anni 2020 e 2021 hanno visto La Niña con i suoi eventi associati all’aumento delle precipitazioni ai tropici.

Protossido di azoto (N2O). Il protossido di azoto è il terzo gas serra più importante. Viene emesso nell’atmosfera sia da fonti naturali (circa il 57%) che da fonti antropogeniche (circa il 43%), inclusi oceani, suolo, combustione di biomassa, utilizzo di fertilizzanti e vari processi industriali. L’aumento dal 2020 al 2021 è stato leggermente superiore a quello osservato dal 2019 al 2020 e superiore al tasso di crescita medio annuo degli ultimi 10 anni»

Alla vigilia della della 27esima Conferenza delle parti dell’Unfccc che si terra a Sharm-el-Sheikh, in Egitto<, la WMO presenterà il suo rapporto “State of the Global Climate 2022” provvisorio e anticipa che «Mostrerà come i gas serra continuano a guidare i cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche estreme. Gli anni dal 2015 al 2021 sono stati i 7 anni più caldi mai registrati». I rapporti WMO cercano di spingere i negoziatori della COP27 a prendere iniziative più ambiziose per raggiungere l’ obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 gradi Celsius, preferibilmente a 1,5° C, rispetto ai livelli preindustriali . La WMO ricorda che attualmente «La temperatura media globale è ora di oltre 1,1° C al di sopra della media preindustriale del 1850-1900».

Data la necessità di rafforzare la base informativa sui gas serra per informare le decisioni sulla mitigazione climatica, la WMO sta collaborando con la più ampia comunità climatica per sviluppare un framework for sustained, internationally coordinated global greenhouse sostenuto e coordinato a livello internazionale, compresa la progettazione della rete di osservazione e lo scambio internazionale e l’uso di le osservazioni risultanti e si impegnerà con la più ampia comunità scientifica e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’osservazione e la modellazione della superficie terrestre e degli oceani.