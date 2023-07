Bollino rosso in Toscana per allerta afa, oggi e domani

A Firenze le temperature massime attese saranno attorno ai 36 gradi, 38 quelli percepiti

[11 Luglio 2023]

Se l’estate 2022 ha comportato per l’Italia 18mila morti premature per il caldo, sull’onda della crisi climatica in corso l’afa inizia a farsi sentire pure quest’anno, portando anche un’allerta rossa anche in Toscana.

«Bollino rosso per afa estiva, che alla fine è arrivata, e tra le varie città allertate per l’11 e il 12 luglio c’è anche Firenze, dove – spiegano dalla Giunta regionale – le temperature massime attese saranno attorno ai 36 gradi (38 quelli percepiti): pronti soccorsi dunque in pre-allerta per un possibile accesso superiore alla media, medici di famiglia coinvolti nel ricordare ai loro pazienti più fragili cosa fare e cosa sarebbe meglio non fare ed associazioni di volontariato in campo, organizzate dai Comuni, per fornire aiuto ad anziani magari soli».

Ma il caldo non costituisce un rischio solo per le persone fragili o anziane – sono oltre 900mila gli over65 residenti in Toscana – ma anche per chi lavora. Nelle linee di indirizzo inviate a giugno si raccomanda, tra le azioni di prevenzione, di designare nei luoghi di lavoro una persona di riferimento, formata sui pericoli e sulle misure di tutela da adottare.

«L’estate – aggiungono da Coldiretti Toscana – potrebbe essere a livello globale una delle più calde della storia dell’umanità con l’osservatorio europeo Copernicus che ha rivelato che l’effetto combinato del cambiamento climatico e del ritorno del fenomeno El Nino sta spingendo le temperature degli oceani e delle terre emerse a livelli senza precedenti».

Le temperature raggiungeranno infatti mercoledì i 38 gradi oltre nel capoluogo toscano e nella vicina Prato, 37° si registreranno a Pistoia ma in generale, su tutto il territorio regionale, la colonnina sarà ben al di sopra dei 30 gradi.