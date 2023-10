Apple fa climatewashing?

Secondo un rapporto dell’ONG cinese IPE ha esagerato a dichiarare carbon neutral l’Apple Watch

[4 Ottobre 2023]

Il rapporto “Apple Carbon Neutral Smokescreen” dell’Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) mette in discussione il recente annuncio di Apple del suo primo prodotto “carbon neutral”. L’IPE che raccoglie e tiene traccia dei dati sulle emissioni di gas serra del settore manifatturiero cinese, che produce la maggior parte dei prodotti Apple, analizza le prestazioni ambientali degli impianti di produzione in Cina da oltre un decennio. Precedentemente, era stata la stessa Apple ad aver elogiato l’IPE come «Un’organizzazione leader nella ricerca ambientale senza scopo di lucro» che è «Dedicata alla raccolta, confronto e analisi di dati ambientali governativi e aziendali».

Phil McKenna is a Boston-based reporter for Inside Climate News. Before joining ICN in 2016, he was a freelance writer covering energy and the environment for publications including The New York Times, Smithsonian, Audubon and WIRED. Uprising, a story he wrote about gas leaks under U.S. cities, won the AAAS Kavli Science Journalism Award and the 2014 NASW Science in Society Award. Phil has a master’s degree in science writing from the Massachusetts Institute of Technology and was an Environmental Journalism Fellow at Middlebury College.

Nell’ambito di una grossa campagna pubblicitaria/ambientale di alto profilo che include un video di 5 minuti con “Madre Natura” interpretata dall’attrice Octavia Spencer, Apple ha annunciato il 12 settembre che il suo nuovo Apple Watch è a zero emissioni di carbonio, il che significa che la sua produzione non contribuisce al cambiamento climatico. Ma il rapporto IPE conclude che la multinazionale potrebbe aver fatto volutamente climate-washing o aver, nel migliore dei casi, sopravvalutato i suoi sforzi per affrontare il cambiamento climatico.

Apple ha risposto che la carbon neutrality della sua linea Apple Watch «E’ stata verificata in modo indipendente da SCS Global Services, leader negli standard e nella certificazione ambientale» e che si gtratta dell «Azione di gran lunga più efficace che un fornitore può intraprendere per affrontare il cambiamento climatico è la transizione verso le energie rinnovabili. Ecco perché lavoriamo a stretto contatto con i fornitori per aiutarli a procurarsi più energie rinnovabili e sostenere insieme un accesso affidabile ed economicamente vantaggioso all’elettricità pulita nelle reti di tutto il mondo».

Ma, come scrive Phil McKenna su Inside Climate News, «L’analisi dell’IPE ha concluso che Apple non rivela informazioni sufficienti sui fornitori che fabbricano prodotti Apple per dimostrare la carbon neutrality». E l’IPE ha detto che nel 2023 ha ricevuto un minor numero di dati sulle emissioni di gas serra dai fornitori Apple rispetto agli anni precedenti ed evidenzia che «I fornitori dell’azienda fanno molto affidamento sull’acquisto di certificati di energia rinnovabile, la cui efficacia è stata messa in discussione, piuttosto che sull’uso diretto dell’energia rinnovabile. Apple probabilmente avrebbe bisogno del 100% di energia rinnovabile per produrre orologi a zero emissioni di carbonio. Se il profilo delle emissioni degli iPhone aumentasse improvvisamente, come ha rivelato anche Apple, una spiegazione plausibile sarebbe che l’azienda avrebbe allocato meno energia rinnovabile agli iPhone in modo da avere più energia rinnovabile da destinare ai suoi orologi».

Il rapporto conclude: «Se questa ipotesi è corretta, la “pietra miliare” della neutralità carbonica di Apple è davvero una riduzione significativa delle emissioni di carbonio del processo di fabbricazione dei suoi prodotti, o semplicemente un’equazione matematica in base alla quale Apple Cherry sceglie l’elettricità verde limitata dai suoi fornitori e la assegna a un fornitore relativamente a un prodotto di nicchia?».

Apple ha risposto dichiarando che non ha riallocato l’energia rinnovabile dalla produzione di iPhone o altri prodotti all’Apple Watch. La multinazionale enda ha aggiunto che le emissioni di gas serra per il suo nuovo iPhone 15 Pro sono inferiori del 28% rispetto al livello di riferimento dell’impresa del 2015, in gran parte grazie di un aumento della quantità di energia rinnovabile utilizzata dai suoi fornitori.

Nel 2011, l’IPE aveva pubblicato due durissimi rapporti investigativi che denunciavano la mancata divulgazione da parte di Apple di informazioni sui suoi fornitori e sull’inquinamento che provocano le loro fabbricheDopo quelle segnalazioni. Apple ha divulgato ulteriori informazioni sui suoi fornitori e ha collaborato con loro per ripulire le loro pratiche. Successivamente, l’IPE ha te classificato Apple in cima o quasi ai vertici dei suoi indici annuali “Green Supply Chain” e “Climate Action”. Nel 2019, Apple è diventata la prima “Master” dell’IPE tra oltre 400 aziende con fornitori di produzione in Cina classificate in base alle loro prestazioni nella catena di fornitura green.

Presentando il nuovo rapporto, Il direttore dell’IPE, Ma Jun, ha infatti ricordato che «In molti anni di valutazione del nostro indice, Apple è stata una delle aziende con le migliori performance, quindi le abbiamo riconosciuto il merito, ma quando ha iniziato a dichiarare un prodotto a zero emissioni di carbonio, si è trattato di uno standard molto elevato e penso che abbia bisogno di un livello di divulgazione ancora più elevato. Tuttavia, sembra che la company stia regredendo in termini di divulgazione pubblica. Meno di 30 fornitori Apple hanno comunicato all’IPE i dati sulle emissioni di gas serra a livello di struttura nel 2023, in calo rispetto a circa 100 fornitori negli anni precedenti. Il numero è sceso in un momento molto speciale, quando vengono lanciati prodotti a zero emissioni di carbonio».

Apple ha ribattuto che molti dei suoi fornitori divulgano pubblicamente i propri dati sulle emissioni di gas serra, e Apple li incoraggia a farlo: «Sosteniamo fortemente l’informativa climatica per migliorare la trasparenza e promuovere il progresso nella lotta contro il cambiamento climatico. Negli ultimi dieci anni, Apple ha modellato, misurato e segnalato volontariamente le nostre emissioni di gas serra in tutti gli ambiti di emissioni e ha sostenuto pubblicamente la loro divulgazione in tutto il mondo. Come indicato chiaramente nel nostro Codice di condotta dei fornitori, richiediamo ai fornitori di segnalarci ogni anno le loro emissioni di gas serra legate ad Apple e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti che impongono la segnalazione delle emissioni alle autorità locali o nazionali».

Ma Joseph Romm, ricercatore senior al Center for Science, Sustainability and the Media dell’università della Pennsylvania, ha detto Inside Climate News che quello cdell’IPE è un buon rapporto e che è d’accordo con molti dei suoi risultati: «Cosa significa esattamente dire che uno dei tuoi prodotti è carbon neutral” quando le emissioni segnalate associate al nuovo iPhone 15 sono in realtà aumentate? Mi sembra un po’ come dire che il tuo mignolo è libero dal cancro, ma il resto del tuo corpo no. La definizione di Apple di carbon neutral, descritta nel suo rapporto sulla sostenibilità del 2023 come la riduzione delle proprie emissioni del 75% e il bilanciamento delle emissioni rimanenti con l’acquisto di compensazioni di carbonio, è arbitraria e meno ambiziosa rispetto ad altre definizioni. L’iniziativa Science Based Targets, una partnership che comprende CDP (ex Carbon Disclosure Project), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute e il World Wide Fund for Nature, afferma che un’azienda deve prima ridurre le emissioni dirette di almeno almeno il 90% e solo allora potrà utilizzare le compensazioni di carbonio “per neutralizzare” al massimo il 10% delle emissioni residue. Le compensazioni di carbonio che le aziende acquistano per bilanciare le proprie emissioni sono state oggetto di un crescente controllo. Un libro bianco pubblicato all’inizio di quest’anno ha rilevato che molte aziende ed eventi, tra cui Delta Airlines e la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, hanno visto le loro affermazioni sulla neutralità climatica contestate in tribunale a causa della dipendenza da compensazioni problematiche».

Citando recenti notizie secondo cui Shell, Gucci e Nestlé hanno recentemente interrotto la pratica, Romm ha evidenziato che «Molte aziende hanno smesso di acquistare compensazioni. Sembra che Apple abbia perso il treno e che il mondo stia davvero cambiando»

Nel suo rapporto “Corporate Climate Responsibility Monitor” pubblicato quest’anno, il NewClimate Institute for Climate Policy and Global Sustainability, un’ONG ambientalista con sede in Germania, ha assegnato ad Apple un punteggio elevato, ma quando Apple ha presentato i suoi prodotto “zero en missioni di carbonio” ha scritto che «Apple descrive alcune misure promettenti adottate per ridurre l’impronta delle emissioni di questi prodotti, compreso l’uso parziale di materiali riciclati e una moderata riduzione del trasporto aereo ad alta intensità di emissioni. Questo è un buon passo, ma è un’esagerazione affermare che questi prodotti abbiano un impatto neutro sul clima. Apple ha utilizzato certificati di credito di carbonio per compensare una parte significativa delle sue emissioni, utilizzando crediti di carbonio da progetti forestali e altre rimozioni di anidride carbonica, sebbene tali certificati non equivalgano in alcun modo alla riduzione delle emissioni rimanenti. Anche l’affermazione di Apple secondo cui l’elettricità per la produzione e l’utilizzo dei prodotti è pulita al 100% è molto controversa, dal momento che i principali fornitori di Apple continuano ad avere quote di elettricità rinnovabile molto basse».

Nel suo ultimo sustainability report Apple conferma che «L’elettricità utilizzata dai nostri fornitori di produzione rappresenta la principale fonte di emissioni di carbonio in tutta la nostra catena di fornitura produttiva». La stragrande maggioranza dei prodotti Apple è fabbricata in Cina, dove nel 2022 il 63% della rete elettrica era alimentata a carbone. Bisogna anche dire che Apple ha effettuato sostanziali investimenti nelle energie rinnovabili, inclusi quasi 500 megawatt di progetti solari ed eolici in Cina e Giappone, e che inoltre è riconosciuto che aiuta i suoi fornitori a sviluppare o acquistare energia rinnovabile per alimentare le loro fabbriche. A marzo, Apple ha sottolineato che «Oltre 250 fornitori, che rappresentano oltre l’85% della spesa diretta di Apple per materiali, produzione e assemblaggio dei nostri prodotti in tutto il mondo, si sono impegnati a utilizzare elettricità rinnovabile per la loro produzione Apple».

Ma l’IPE fa notare che «Sulla base del rapporto di Apple, il 24% dei 250 fornitori che si sono impegnati a utilizzare l’energia rinnovabile “non sono in grado di ottenere una sostituzione dell’energia pulita attraverso elettricità rinnovabile in loco o acquisti di energia rinnovabile, ecc., e devono acquistare certificati di energia rinnovabile”».

Questi certificati, che dovrebbero contribuire a finanziare lo sviluppo di nuove energie rinnovabili, secondo lo studio “Renewable energy certificates threaten the integrity of corporate science-based targets”, pubblicato su Nature nel 2022 da un team di ricercatori canadesi e britannici «E’ improbabile che portino a un’ulteriore produzione di energia rinnovabile» e «Minaccino l’integrità degli obiettivi aziendali di riduzione delle emissioni».

Secondo una valutazione del New Climate Institute sui recenti rapporti sulla sostenibilità delle imprese, per alcuni dei principali fornitori di Apple, come Foxconn e Pegatron, l’energia rinnovabile rappresenta solo l’8% o meno della loro energia elettrica. Foxconn è un produttore degli orologi Apple, ma non è chiaro quale mix di energia rinnovabile e fossile abbia utilizzato nelle fabbriche che li producono.

Nella sua risposta al rapporto IPE, Apple assicura che SCS Global Services ha verificato la carbon neutrality del suo Apple Watch, ma ha anche detto che che è necessaria maggiore trasparenza per dimostrare tale affermazione. Ma di IPE conclude: «Solo dire che è stato un terzo a farlo, non è sufficiente. Apple dovrebbe essere ritenuta responsabile di questo e dovrebbe fornire un modo più trasparente per verificarlo».