Ieri il vertice tra Regione e commissario Figliuolo

Alto Mugello, dopo l’alluvione in arrivo 24,5 mln di euro per i lavori di ripristino

Giani: «Abbiamo chiesto garanzie perché la burocrazia non freni le risorse e queste possano arrivare il prima possibile»

[20 Ottobre 2023]

Mentre la Toscana affronta una nuova ondata di maltempo, con un’allerta meteo gialla già diramata per oggi sul fronte del rischio idrogeologico e per domani su quello dei temporali, il presidente Eugenio Giani e il generale Francesco Figliuolo hanno fatto il punto sulle opere di ripristino a valle dell’alluvione che ha colpito l’alto Mugello lo scorso maggio.

Effettuati gli interventi di somma urgenza, è arrivato ieri il via libera per quelli di messa in sicurezza del territorio e per la tutela pubblica e privata: 22,5 mln di euro per la rete viaria e altri 2 per la sicurezza idrogeologica. Due pilastri d’intervento cui Giani punta ad aggiungerne un altro di prospettiva, ovvero i collegamenti che possano avvicinare sempre di più le aree periferiche al centro della Toscana.

«Mi fa piacere sapere che siamo in dirittura d’arrivo per i piani di ricostruzione del commissario Figliuolo – ha detto Giani – Con il generale abbiamo fatto il punto sulle procedure per i rimborsi e su quelle per avere la copertura alle ordinanze firmate dai sindaci per le somme urgenze così, come abbiamo chiesto garanzie perché la burocrazia non freni le risorse e queste possano arrivare il prima possibile. In prospettiva, penso alla realizzazione di interventi strategici che possano avvicinare i comuni delle aree interne e marginali. Per i ripristini, penso al collegamento ferroviario tra Marradi e Faenza, dove vanno a studiare molti ragazzi dei territori toscani dell’alto Appennino e che ad oggi sono in difficoltà perché la ferrovia è interrotta».