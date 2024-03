Alluvione in Toscana, dal Governo Meloni in arrivo altri 66 mln di euro

In totale l’esecutivo afferma di aver destinato al territorio 255,7 mln di euro, una cifra che non copre neanche un decimo dei danni

[26 Marzo 2024]

Il Governo Meloni ha presentato ieri un emendamento al decreto Pnrr 19/2023, per destinare 66 mln di euro alla ricostruzione in corso nella Toscana colpita dall’alluvione del 2 novembre 2023.

«Le risorse – dichiarano dall’esecutivo – serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità».

Arriva così a un risvolto positivo quanto già annunciato dalla presidente Meloni lo scorso 13 marzo, in occasione della firma col governatore Giani per l’assegnazione delle risorse previste dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-27.

«Le nuove risorse – snocciolano da Palazzo Chigi – si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti; 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva; 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno».

Solo le ultime tre voci dunque, per un totale di 33,7 mln di euro, sono per sostegni direttamente volti a sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione e i servizi pubblici indispensabili al territorio; a confronto la Regione Toscana – nonostante l’emergenza dell’alluvione sia stata subito riconosciuta come di carattere nazionale – ha finora speso 110 mln di euro in qualità di struttura commissariale, oltre a stanziarne altri 37 per i primi ristori a famiglie (25 mln di euro) e imprese (12 mln di euro).

Anche guardando all’intero ammontare, con questo emendamento il Governo Meloni porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro: neanche un decimo dei danni quantificati sul territorio, pari a 2,7 miliardi di euro.