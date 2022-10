Alliance of World Scientists: i segni vitali planetari sono peggiorati (VIDEO)

La Terra è inequivocabilmente in piena emergenza climatica

[28 Ottobre 2022]

Il rapporto “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2022”, pubblicato su BioScience dall’Alliance of World Scientists (AWS), afferma che «16 dei 35 segni vitali planetari sono peggiorati al punto che l’umanità sta affrontando inequivocabilmente un’emergenza climatica».

Gli autori del rapporto condividono nuovi dati che illustrano la crescente frequenza di eventi di caldo estremo, aumento della perdita globale di copertura arborea a causa degli incendi e una maggiore prevalenza del virus della dengue trasmesso dalle zanzare. Fanno notare anche che «I grandi aumenti del consumo di energia da combustibili fossili in seguito al lockdown della pandemia di Covid-19 – nonostante un aumento degli impegni per il disinvestimento dai combustibili fossili – e un aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera a 418 parti per milione, il più alto mai registrato».

William Ripple e Christopher Wolf del Department of Forest Ecosystems and Society dell’, Oregon State University (OSU) sono gli autori principali del rapporto firmato insieme ad altri 10 scienziati di Usa, Regno Unito, Australia, Germania e Bangladesh (Jillian W Gregg, Kelly Levin, Johan Rockström, Thomas M Newsome, Matthew G Betts, Saleemul Huq, Beverly E Law, Luke Kemp, Peter Kalmus, Timothy M Lenton). Il nuovo frapporto fa seguito all’appello “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice” pubblicato 5 anni fa da Ripple su BioScience e co-firmato da oltre 15.000 scienziati in 184 paesi.

Wolf ha sottolineato che «Come possiamo vedere dalle ondate annuali di disastri climatici, ora siamo nel mezzo di una grave crisi climatica, e accadrà molto peggio se continuiamo a fare le cose nel modo in cui le abbiamo fatte. Preghiamo i nostri colleghi scienziati di unirsi a noi nel sostenere approcci basati sulla ricerca per il processo decisionale sul clima e sull’ambiente».

Huq, dell’Independent University Bangladesh, ha ricordato che «Il cambiamento climatico non è una questione a sé stante. Fa parte di un più ampio problema sistemico di superamento ecologico in cui la domanda umana sta superando la capacità rigenerativa della biosfera. Per evitare ulteriori sofferenze umane, dobbiamo proteggere la natura, eliminare la maggior parte delle emissioni di combustibili fossili e sostenere adattamenti climatici socialmente giusti, concentrandoci sulle aree a basso reddito più vulnerabili».

Il rapporto sottolinea che nei tre decenni trascorsi da quando più di 1.700 scienziati firmarono l’originale “Word Scientists’ Warning to Humanity” nel 1992, le emissioni globali di gas serra sono aumentate del 40%. E Newsome dell’università di Sydney agginge che «Mentre le temperature della Terra stanno aumentando, la frequenza o l’entità di alcuni tipi di disastri climatici potrebbero davvero aumentare. Esortiamo i nostri colleghi scienziati di tutto il mondo a parlare apertamente del cambiamento climatico».

“World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2022” è un aggiornamento dell’articolo “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”pubblicato su BioScience tre anni fa. L’Alliance of World Scientists, un’organizzazione indipendente che vuole essere una voce collettiva per la sostenibilità ambientale e il benessere umano, continua a raccogliere co-firmatari del documento del 2019. Ad oggi hanno firmato più di 14.000 scienziati di 158 Paesi.

Il lavoro in corso per stimolare l’azione sul cambiamento climatico da parte di scienziati di tutto il mondo è raccontato dal nuovo film documentario di 35 minuti “The Scientist’s Warning” della Oregon State Productions. Il film è ora disponibile per la visione online gratuita (che trovate in questa pagina) dopo la sua anteprima il 14 ottobre al Newport Beach Film Festival di Newport Beach, in California. “The Scientist’s Warning” racconta anche il percorso personale di Ripple: dall’infanzia rurale in una famiglia povera nel South Dakota negli anni ’50 a diventare un ecologista a Yellowstone fino ad assumere un ruolo di sostenitore globale dell’utilizzo della scienza per prendere decisioni politiche informate.

«Guarda tutti questi incendi, inondazioni e enormi tempeste – ha detto Ripple – Lo spettro del cambiamento climatico è alle porte e batte forte».