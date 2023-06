Online il questionario per capire quali sono le esigenze formative più importanti da soddisfare

Al via Sentinelle climatiche, il progetto Aics per formare i docenti contro la crisi climatica

Il progetto coinvolgerà 5 Regioni italiane, 9 Comuni, 11 scuole, 150 insegnanti e 968 studenti e studentesse

[30 Giugno 2023]

Prende il via con un questionario e un corso per docenti, il progetto Sentinelle climatiche, finanziato dall’Aics – l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il progetto ha l’obiettivo di accrescere la sensibilità e rafforzare le conoscenze e le competenze di insegnanti, giovani, comunità educanti e istituzioni, per una cittadinanza globale attiva nel contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico.

Il questionario nasce per raccogliere dati importanti e capire quali sono le esigenze formative dei docenti e dei dirigenti scolastici riguardo ai cambiamenti climatici e all’educazione ambientale.

Il corso, che si svolgerà tra ottobre e dicembre, prevede 20 ore di formazione gratuita online su dinamiche globali, misure di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il programma, composto di moduli formativi in formato pdf e video lezioni accessibili online, è in fase di definizione e accoglierà i suggerimenti dei docenti attraverso il questionario.

“Sentinelle climatiche” vuole infatti offrire strumenti utili per affrontare al meglio l’emergenza climatica attraverso la didattica, offrendo alle scuole un programma didattico basato sull’apprendimento esperienziale che coniughi l’analisi delle dinamiche globali con gli effetti locali del cambiamento climatico.

Il progetto coinvolgerà 5 Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana e Piemonte), 9 Comuni, 11 scuole, 150 docenti e 968 studenti e studentesse.

Alla didattica classica si aggiungeranno visite di campo, lo sviluppo di uno strumento didattico georeferenziato e testimonianze internazionali da Colombia, Iraq e Antartide, le cui delegazioni saranno in Italia per incontrare le realtà del progetto.

di Cospe per greenreport.it