Al via ai saldi in Toscana, ma il cambiamento climatico pesa sulle vendite: -46%

Confesercenti: «Le temperature praticamente estive che si sono protratte durante tutto il periodo autunnale hanno condizionato negativamente il lancio della vendita di capi invernali»

[5 Gennaio 2024]

La stagione dei saldi invernali si apre oggi in Toscana, ma l’inverno – al netto di alcuni giorni più freddi – in pratica non è ancora arrivato, creando molte difficoltà (anche) ai commercianti.

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti Toscana sulle vendite di fine stagione, il cambiamento climatico ha inciso sulle vendite del 96% delle imprese, che segnalano un calo medio del -46% delle vendite dei prodotti delle collezioni autunno-inverno.

Ovvero, i negozi arrivano ai saldi senza avere pienamente avuto l’occasione di vendere la merce a prezzo pieno.

Nonostante questo, a partecipare alle vendite di fine stagione sarà l’85,5% delle medie e piccole imprese del commercio moda, anche se il 92,1% ritiene che la data di inizio sia troppo anticipata.

«Le condizioni climatiche, con le temperature praticamente estive che si sono protratte durante tutto il periodo autunnale, hanno pesantemente condizionato negativamente il lancio della vendita di capi invernali – conferma Marco Rossi, presidente di Fismo Confesercenti Toscana – La stagione fredda, a quanto pare, arriverà solo dopo l’avvio dei saldi. Per questo, come Fismo Toscana, continuiamo a chiedere di posticipare l’inizio degli sconti ad una data più vicina a quella della vera fine della stagione».