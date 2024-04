Al via a Torino il G7 Clima, energia e ambiente: dal Wwf 5 priorità per i leader

[26 Aprile 2024]

I Paesi del G7 – nessuno dei quali è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 – si ritroveranno a partire dal 28 aprile alla Reggia di Venaria (Torino) per discutere di clima, energia e ambiente.

In particolare i ministri del G7, sotto la presidenza italiana, discuteranno delle principali sfide climatiche e ambientali che affliggono il nostro Pianeta: un’importante occasione per mettere in atto gli impegni sul clima della Cop28 di Dubai e del Quadro globale per la biodiversità.

Servono obiettivi ambiziosi, per questo il Wwf Italia chiede un testo finale che rinsaldi l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro i +1,5°C, l’abbandono definitivo dei combustibili fossili e l’attuazione rapida dell’obiettivo globale 30×30 per la protezione degli ecosistemi.

Un esito non semplice, contando anche l’aperta ritrosia con la quale il Governo Meloni sta affrontando la necessità della transizione ecologica.

«Preoccupano le ambizioni della Presidenza italiana di fare del nostro Paese l’hub del gas nel Mediterraneo, a cui si aggiunge uno scarso impegno in materia di finanza per il clima e la natura», confermano nel merito dal Wwf.

Per vigilare sugli sviluppi, a Torino sarà presente Mariagrazia Midulla, in qualità di responsabile Clima ed energia del Wwf Italia e di coordinatrice del Gruppo di lavoro su clima, energia e giustizia ambientale del C7, l’engagement group della società civile nazionale e internazionale per il G7.

«Dai leader che si riuniranno a Torino e dalla presidenza italiana – dichiara Dante Caserta, responsabile Affari legali e istituzionali del Panda nazionale – ci aspettiamo maggiore ambizione e coraggio per rafforzare gli obiettivi del Global stocktake della Cop28 ed evitare un ricorso sconsiderato ai fossili, a partire dal gas. Sarà necessario inoltre mobilitare finanziamenti aggiuntivi per il clima e la natura, a partire dai target finanziari definiti dal Quadro globale per la biodiversità».

Più nel dettaglio, col documento “From ambition to action: scaling up efforts and resources towards a just, nature positive and carbon neutral world”, il Wwf chiede alla presidenza italiana e ai leader G7 di assumere un ruolo di leadership sulle seguenti 5 priorità strategiche: