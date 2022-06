A maggio la crisi climatica ha portato «temperature da record» nell’Europa sud-occidentale

Copernicus: «Un’ondata di calore che ha battuto i record nazionali e locali di temperatura massima e minima»

[8 Giugno 2022]

I nuovi dati raccolti da Copernicus – il programma di punta per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione europea – documentano che maggio 2022 è stato il quinto più caldo mai registrato globalmente (insieme a maggio 2018 e 2021), ma nell’Europa sud-occidentale in particolare «si sono registrate temperature molto superiori alla media, in combinazione con un’ondata di calore che ha battuto i record nazionali e locali di temperatura massima e minima».

Le temperature, inoltre, hanno superato di molto la media nella regione che si estende dalla Siberia occidentale all’Asia centrale fino all’India settentrionale e al Pakistan, nel Corno d’Africa, nel sud degli Stati Uniti e nel Messico, così come in Antartide .

Al contempo, temperature al di sotto della media si sono verificate nell’Europa più orientale, in vaste aree dell’America meridionale, ed in alcune zone dell’Artico e del Canada occidentale.