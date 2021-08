A Firenze giorni di caldo record, Lamma: «Sequenza mai osservata»

Registrati tre giorni di fila oltre i 40 °C, una temperatura raggiunta solo 17 volte negli ultimi 66 anni (di cui 14 dal 2003)

[16 Agosto 2021]

Dalla settimana che si è appena aperta sono attese temperature in calo in Toscana – sebbene sempre superiori alla media –, ma i giorni scorsi sono stati sufficienti per certificare un nuovo caldo record nel capoluogo.

Come spiega il Lamma, il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma), ovvero il consorzio pubblico nato tra la Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), con i 40,8 °C registrati il 14 agosto «Firenze Peretola raggiunge (e supera) i 40 °C per il terzo giorno consecutivo, sequenza mai osservata dal 1955 ad oggi».

Di per sé, storicamente la temperatura dei 40 °C non è neanche così comune da raggiungere a Firenze: questa soglia «è stata superata, negli ultimi 66 anni, 17 volte, di cui 14 dopo il 2003 e ben 7 dal 2017», precisano dal Lamma.

Si tratta di record di caldo raggiunti a valle del mese più rovente mai registrato a livello globale – luglio 2021 – e della temperatura più elevata mai rilevata in Europa (a Siracusa, 48,8 °C).

Si tratta di fenomeni che s’inseriscono nel solco della crisi climatica documentata nei giorni scorsi dall’ultimo report Ipcc, e che vedono l’Italia nell’occhio del ciclone: a livello nazionale il riscaldamento corre a velocità più che doppia rispetto alla media globale – +2,4 °C rispetto al 1880 vs +1,09°C rispetto al periodo 1850-1900 –, mentre in Toscana la temperatura è salita di +1,2°C solo negli ultimi cinquant’anni.