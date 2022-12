2022 Arctic report card: l’Artico sta diventando sempre più caldo, umido e tempestoso (VIDEO)

Colpa dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. Osservazioni e conoscenze indigene

[15 Dicembre 2022]

Tifoni, fumo degli incendi e piogge sempre più frequenti non sono proprio quel ci ci viene in mente quando pensiamo all’Artico. Eppure, secondo il 2022 Arctic Report Card pubblicato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration Usa (NOAA), sono alcuni degli eventi causaiti dal cambiamento climatico antropico.

Il rapporto NOAA fornisce un quadro dettagliato di come il riscaldamento stia rimodellando la regione artica ,un tempo ghiacciata e innevata, che si sta riscaldando più velocemente di qualsiasi altra parte del mondo e presenta anche il capitolo più completo nei 17 anni di storia del rapporto annuale su come questi drammatici cambiamenti ambientali sono percepiti dalle popolazioni indigene dell’Artico e su come le loro comunità stanno affrontando i cambiamenti.

L’amministratore della NOAA, Rick Spinrad, ha sottolineato che «Con questo nuovo importante capitolo e altre aggiunte tempestive, l’Arctic Report Card 2022 sottolinea l’urgenza di affrontare la crisi climatica riducendo i gas serra e adottando misure per essere più resilienti. Il rapporto fornisce osservazioni e analisi per aiutare a costruire una nazione pronta per il clima in una regione in prima linea nel cambiamento climatico».

Compilato da 147 esperti di 11 nazioni, compresi scienziati nativi dell’Alaska, il 2022 Arctic Report Card la pagella comprende tre sezioni: Vital Signs, Indicators e Frostbites. Vital Signs fornisce aggiornamenti annuali su argomenti chiave. Quest’anno è stato aggiunto un capitolo sulle precipitazioni, che riflette un miglioramento dei dati disponibili e mostra il drammatico aumento delle precipitazioni nell’Artico negli ultimi decenni. Gli ndicators esplorano argomenti che vengono aggiornati periodicamente e i Frostbites segnalano problemi nuovi ed emergenti.

Il 15esimo 2022 Arctic Report Card, descrive come «Il riscaldamento delle temperature dell’aria, la riduzione del ghiaccio marino, periodi più brevi di copertura nevosa, aumento degli incendi, aumento dei livelli di precipitazioni e cambiamenti nei modelli di migrazione degli animali e la loro abbondanza influenzare profondamente la sicurezza, la sicurezza alimentare, la salute, il benessere economico e le tradizioni culturali delle popolazioni indigene».

I principali risultati del rapporto 2022 sono:

Le temperature annuali dell’aria artica da ottobre 2021 a settembre 2022 sono state le seste più calde risalenti al 1900, continuando un trend decennale in cui le temperature dell’aria artica si sono riscaldate più velocemente della media globale. I 7 anni più caldi dell’Artico dal 1900 sono stati gli ultimi 7 anni.

L’estensione (copertura) del ghiaccio marino artico è stata superiore rispetto a molti anni recenti, ma molto inferiore alla media a lungo termine. L’estensione del ghiaccio pluriennale, lo spessore e il volume del ghiaccio marino sono rimbalzati dopo un minimo quasi record nel 2021, ma erano al di sotto delle condizioni negli anni ’80 e ’90, con il ghiaccio più vecchio estremamente raro. Il mare aperto si è esteso vicino al Polo Nord per gran parte dell’estate, consentendo un facile accesso alle navi turistiche e di ricerca di classe polare. Anche la rotta del Mare del Nord e il passaggio a nord-ovest erano in gran parte aperti. Le registrazioni satellitari dal 2009 al 2018 mostrano un aumento del traffico marittimo nell’Artico mentre il ghiaccio marino diminuisce. Gli aumenti più significativi del traffico si stanno verificando per le navi che viaggiano dall’Oceano Pacifico attraverso lo Stretto di Bering e il Mare di Beaufort. Questo apre opportunità economiche per nuove rotte commerciali e pone anche potenziali stress causati dall’uomo per le popolazioni e sugli ecosistemi dell’Artico.

La stagione nevosa artica 2021-2022 ha visto una combinazione di accumulo di neve superiore alla media ma uno scioglimento precoce della neve, coerente con i trend a lungo termine di accorciamento delle stagioni della neve in diverse aree.

Condizioni più umide del normale hanno predominato su gran parte dell’Artico da ottobre 2021 a settembre 2022. Le precipitazioni sono aumentate in modo significativo dagli anni ’50 in tutte le stagioni e in tutte le serie di dati. Gli eventi di forti precipitazioni sono più comuni nel subartico del Nord Atlantico, mentre gran parte dell’Artico centrale mostra aumenti nei giorni consecutivi di pioggia e diminuzioni nei giorni consecutivi di siccità.

Nel 2022, il tifone Merbok, che è stato alimentato da acque insolitamente calde nel nord del Pacifico, ha colpito duramente la regione del Mare di Bering. Merbok ha colpito la costa occidentale dell’Alaska a metà settembre, provocando onde di tempesta distruttive che hanno causato il distacco di case dalle loro fondamenta e il danneggiamento delle infrastrutture in diverse comunità costiere e fluviali.

La calotta glaciale della Groenlandia ha perso ghiaccio per il 25esimo anno consecutivo. Nel settembre 2022, la calotta glaciale della Groenlandia ha registrato un riscaldamento a fine stagione senza precedenti, creando condizioni di scioglimento superficiale su oltre il 36% della calotta glaciale il 3 settembre, inclusa la sommità della calotta glaciale della Groenlandia a 3.200 metri di altezza. Questo ha fatto seguito a un grande evento di scioglimento superficiale del 18 luglio osservato sul 42% della superficie della calotta glaciale della Groenlandia.

Le temperature della superficie del mare dell’agosto 2022 hanno continuato a mostrare una tendenza al riscaldamento che è stata osservata dal 1982 per gran parte dell’Oceano Artico privo di ghiaccio. Nei mari di Barents e Laptev, le temperature medie della superficie del mare nell’agosto 2022 sono state da 2 a 3° C più calde rispetto ai valori medi di agosto 1991-2020, mentre nel Mare di Chukchi le temperature della superficie del mare di agosto insolitamente fresche sono state di 3° C al di sotto della media, fenomeno probabilmente causato a dal ghiaccio marino di fine estate che nella regione che è stato mantenuto sotto costa dai venti.

Nel 2022, gran parte dell’Artico ha continuato a mostrare un aumento delle fioriture di plancton oceanico , come è avvenuto durante il periodo di osservazione satellitare 2003-2022. Le tempeste estive nel 2022 nel Mare di Bering potrebbero essere state responsabili di fioriture di plancton superiori alla media a causa dell’aumento della miscelazione verticale di nutrienti dalle acque oceaniche profonde alla superficie.

Due rapporti separati sugli uccelli artici rivelano tendenze opposte: mentre le popolazioni di oche artiche in tutto l’Artico sono stabili o in aumento, nei mari settentrionali di Bering e Chukchi molte specie di uccelli marini, come anatre, auklet, berte, murres e pulcinella di mare hanno vissuto il loro sesto anno consecutivo di elevata moria.

Una delle autrici del rapporto, Jackie Qatalina Schaeffer, una Inupiaq di Kotzebue dell’Alaska Native Tribal Health Consortium, spiega che «Vivendo e innovando negli ambienti artici nel corso dei millenni, le popolazioni indigene hanno sviluppato una conoscenza olistica che fornisce resilienza e sostenibilità. Per affrontare il cambiamento ambientale senza precedenti è necessario ascoltarsi l’un l’altro, allineare i valori e collaborare insieme come comunità, imprese, governi, scienziati e decisori indigeni e non indigeni».

Matthew Druckenmiller, del National Snow and Ice Data Center e caporedattore del 2022 Arctic Report Card, conclude: «L’Artico rimane una regione varia e vasta da monitorare, soprattutto quando si verificano disturbi diffusi e cambiano le stagioni. Per comprendere la sua transizione, abbiamo bisogno di partenariati locali e internazionali, in particolare con i popoli artici e le comunità indigene, che sono vitali per l’uso di diverse osservazioni e conoscenze, nonché per identificare soluzioni agli impatti climatici a lungo termine e ai disturbi improvvisi».