Che fine ha fatto la carcassa di balena spiaggiata a Quercianella

L'animale era lungo quasi 16 metri, per un peso di circa 40 tonnellate

[16 Settembre 2022]

Nella tarda serata di ieri si sono concluse le operazioni di recupero e avvio a smaltimento della carcassa di balena spiaggiatasi a Quercianella martedì scorso.

Dopo la riunione di un tavolo tecnico composto da Comune di Livorno, Guardia costiera, Autorità di sistema portuale, Vigili del fuoco, Osservatorio toscano per la biodiversità – Arpat e dalle ditte incaricate – Fratelli Neri, Bettarini, Petracchi – è stato deciso di trasportare la carcassa in ambito portuale, dove poi sono avvenute le operazioni di imbracatura e sollevamento.

Non è stata un’operazione semplice, viste le grosse dimensioni dell’animale – quasi 16 mt di lunghezza per 40 tonnellate di peso – ma la carcassa è arrivata in sicurezza presso la Darsena Petroli per poi essere avviata smaltimento.