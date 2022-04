Carlo Rossi confermato alla guida della Fondazione Mps

[27 Aprile 2022]

Dopo essere stato nominato presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la prima volta nel 2018, Carlo Rossi è stato riconfermato ieri all’unanimità alla guida dell’ente, nel corso di una seduta della Deputazione generale della Fondazione Mps.

Nel corso della seduta sono arrivate anche due altre conferme, quelle di Grazia Baiocchi e Stefano Bernardini per la Deputazione amministratrice, all’interno della quale al contempo sono entrati come nuovi Monica Barbafiera e Alessandro Manganelli, che lasciano dunque l’incarico di membri dell’attuale Deputazione generale.

Per quanto riguarda invece il Collegio dei sindaci, sarà composto da Patrizia Sideri e Claudio Gasperini Signorini: l’organo si completerà non appena perverrà la nomina del membro designato dal ministero dell’Economia. Nel frattempo informano dalla Fondazione Mps che resta attualmente in prorogatio il Collegio dei sindaci uscente.