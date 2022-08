Riceviamo e pubblichiamo

Bagno a Ripoli, al via il servizio straordinario di recupero materiali ingombranti alluvionati

Sono 24 le viabilità interessate, dove gli utenti possono esporre ingombranti e sacchi apponendo il cartello “materiale alluvionato”

[16 Agosto 2022]

In conseguenza del nubifragio che si è abbattuto ieri nel territorio comunale di Bagno a Ripoli causando casi di allagamento, Alia Servizi Ambientali ha organizzato, in accordo con l’Amministrazione Comunale, un servizio straordinario di recupero dei materiali ingombranti e suppellettili alluvionati per gli utenti che risiedono nelle zone maggiormente colpite dal nubifragio.

Per usufruire del servizio di ritiro è sufficiente esporre sulla pubblica via, all’altezza del proprio numero civico, sia materiali ingombranti che non (sacchi contenenti minutaglia alluvionata) applicando il cartello “materiale alluvionato”. I ritiri, monitorati dai tecnici di Alia e dell’ Ufficio Tecnico Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli, saranno effettuati il prima possibile.

Alia, che ha già potenziato il servizio su chiamata tramite il Call Center (attivo dal lun al ven dalle ore 08.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 ( da rete mobile, a pagamento secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile), a partire da domani effettuerà servizi straordinari di rimozione anche senza appuntamento sulle seguenti viabilità al momento concordate con l’Amministrazione Comunale:

Pian di Grassina – Castel Ruggero – Campigliano – Fornaci – Tegolaia – Salvemini – Quercioline – Longo – Moro- Nave a Rovezzano – Buonarroti – Giotto – Da Vinci – Tina Lorenzoni – Dell’Antella – 4 agosto – Via Tizzano interno capannuccia –Bikila – Repubblica Val d’Ossola – Borgo Bartolini – Scolivigne – Calamandrei – Nenni – Via delle Fonti.

di Alia Servizi Ambientali e Comune di Bagno a Ripoli