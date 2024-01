I Verdi: «Ha deciso di voltare le spalle a chi le ha dato fiducia in questi anni»

Arno Kompatscher torna alla guida della Provincia autonoma di Bolzano

Un presidente per tutte le stagioni, dal centro-sinistra all'alleanza con la destra nazionalista

[19 Gennaio 2024]

A tre mesi dalle elezioni dello scorso ottobre, la nuova Giunta della Provincia autonoma di Bolzano sarà pronta a giorni con Arno Kompatscher di nuovo alla guida.

L’esponente dell’Svp è stato infatti eletto presidente con 19 voti a favore e 16 contrari, annunciando oggi la conclusione di intense trattative che portano in Alto Adige un risultato assolutamente inedito: per il suo terzo mandato, Kompatscher può contare per la prima volta su una maggioranza di estrema destra formata da FdI, Lega Alto Adige Sudtirol, Die Freiheitlichen e La Civica.

«Il ripristino delle competenze d’autonomia perse, come anche l’aumento dei salari e la lotta al caro-casa, la sicurezza e il rischio povertà tra gli anziani» sono le principali priorità della coalizione annunciate da Kompatscher, ma i Verdi gridano già al tradimento accusandolo di voltare le spalle a chi gli aveva dato fiducia in questi anni.

«Arno Kompatscher, lei ha deluso l’Alto Adige – dichiara la capogruppo Brigitte Foppa – Si dice che il suo obiettivo sia quello di assicurarsi una pagina nei libri di storia. Succederà. Passerà alla storia. Non so se come l’uomo politico che ha riformato l’autonomia dell’Alto Adige (fama da condividere con Giorgia Meloni e Roberto Calderoli), ma assai certamente come colui che per primo ha governato accanto ai discendenti politici di coloro che hanno fatto di tutto per non riconoscerla questa nostra autonomia. Questa responsabilità sì, sarà senz’altro tutta e soltanto sua».