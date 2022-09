Riceviamo e pubblichiamo

Zanzare, il 70% dei focolai si trova in aree private: 7 consigli per prevenirli

Alia: «È fondamentale la collaborazione dei cittadini, in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile»

[1 Settembre 2022]

In seguito alle piogge dell’ultimo periodo è probabile un incremento della presenza di zanzara tigre dovuto al moltiplicarsi e all’attivazione di focolai riproduttivi.

Alia Servizi Ambientali SpA è impegnata in area pubblica in azioni di controllo delle fasi larvali di questo fastidioso insetto, ma poiché il 70% dei focolai si trova in zone private, non raggiungibili dal servizio, è fondamentale la collaborazione fattiva dei cittadini, i quali devono gestire i focolai presenti nelle loro proprietà in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile.

Per garantire questo è importante in ogni area privata, giardino, resede, terrazzo, orto:

evitare l’abbandono di materiali in cumuli all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana;

eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni;

se tale attività è compatibile con le Ordinanze emesse in alcuni Comuni in relazione al periodo di siccità, innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto;

eventualmente, se necessario l’uso di recipienti per la raccolta dell’acqua, cercare di

tenerli coperti e provvisti di zanzariera, ben fissata e tesa;

pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi. L’abitudine di portare le piante al riparo dai freddi invernali, infatti, è probabilmente una delle cause che generano, all’arrivo della primavera quando le temperature salgono e le piante vengono nuovamente esposte e innaffiate, la schiusa delle uova invernali facilitando notevolmente la diffusione della zanzara stessa nell’ambiente;

trattare i tombini, e tutti i recipienti posti all’esterno dove si raccoglie acqua piovana, con prodotti larvicidi specifici.

Seguire queste poche semplici regole, su area pubblica e privata, renderà dura la vita ai fastidiosi insetti.

L’attività di disinfestazione antizanzare su aree pubbliche, servizio accessorio effettuato attraverso il periodico posizionamento di prodotti larvicidi all’interno di caditoie e pozzetti stradali, è effettuata da Alia Servizi Ambientali nei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino e Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Buggiano, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montale, Montemurlo, Montespertoli, Poggio a Caiano, Prato, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Uzzano, Vernio.

di Alia Servizi Ambientali