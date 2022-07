Wwf: oltre il 50% delle specie di squali e razze del Mediterraneo è minacciato di estinzione

SafeSharks e Medbycatch: evitare le catture accidentali di squali con buone pratiche di pesca

[14 Luglio 2022]

Oggi è la Giornata mondiale degli Squali e con il nuovo report “SafeSharks e Medbycatch: tutelare gli squali per Salvare il Mediterraneo” il Wwf lancia un forte allarmre: «Più del 50% delle specie di squali e razze nel Mediterraneo è minacciato di estinzione e dalla salute di questi animali iconici – in molti casi predatori all’apice della catena alimentare- dipende il benessere degli ecosistemi marini e delle altre specie. Squali e razze sono indicatori della salute degli oceani. Purtroppo però, il 37.5 % delle specie di squali e razze nel mondo sono a rischio estinzione, dato che supera il 50% se riferito alle specie del Mediterraneo, con gravi conseguenze su tutto l’ecosistema marino. Questa situazione è provocata dalla pesca eccessiva, sia diretta (tra cui anche molta pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per finalità sia alimentari che cosmetiche), sia indiretta a causa delle catture accidentali (bycatch) per cui queste specie finiscono vittime involontarie delle attività di pesca.

Safesharks (2018-2021) è stato un progetto internazionale finanziato dalla fondazione MAVA e coordinato da Wwf Italia, in collaborazione con l’ente di ricerca COISPA, e l’ Institute for NatureConservation in Albania. Il progetto vuole promuovere una migliore gestione della cattura accidentale(by-catch) degli squali nella pesca in Italia e Albania, con azioni volte ad aumentare la conoscenza sul fenomeno del by-catch nell’Adriatico meridionale, a diffondere buone pratiche per migliorare le probabilità di sopravvivenza dopo la cattura e il rilascio, a valutare il fenomeno della frode alimentare, e a rendere prioritario a livello di istituzioni nazionali (Italia e Albania) l’implementazione di misure di gestione appropriate.

Le attività di Safeshark sono potute proseguire grazie al progetto Medbycatch (2019-2022), finanziato da MAVA e coordinato da Birdlife International e di cui WWF è partner insieme a diverse organizzazioni nazionali e regionali (tra cui Accobams, IUCN, GFCM e molte altre). Il progetto sta sviluppando un approccio standardizzato e multi-taxa per studiare e mitigare il fenomeno del bycatch in Marocco, Tunisia, Turchia, Italia e Croazia. Il Wwf implementa le attività in Croazia e Italia, qui insieme a Lipu e Coispa Tecnologia&Ricerca

Grazie a SafeSharks e Medbycatch, nati per migliorare le conoscenze sui tassi di cattura accidentale di specie vulnerabili in Mediterraneo e ingaggiare pescatori e autorità per garantire buone pratiche di gestione e mitigazione delle catture accidentali, è stato possibile raccogliere dati essenziali per conoscere meglio queste specie così affascinanti e poter valutare quali siano le misure di gestione della pesca più adeguate da poter raccomandare. Dati che si trovano nel nuovo rapporto pubblicato nell’ambito della campagna #GenerAzioneMare, che raccoglie anche raccomandazioni per istituzioni e consumatori sull’importanza di salvaguardare squali e razze per la tutela del Mediterraneo.

Il Wwf spiega che «I due progetti hanno coinvolto i pescatori di Monopoli, che praticano la pesca con palangaro (lunga lenza di grosso diametro con inseriti a intervalli regolari spezzoni di lenza più sottile portanti ognuno un amo) al pesce spada nell’Adriatico meridionale, rendendoli attori fondamentali nelle fasi di ricerca e raccolta dei dati. La raccolta dati ha rivelato che le verdesche (Prionace glauca) rappresentano, in media, il 15% del pesce sbarcato: ogni sette pesci spada – in media- viene sbarcata una verdesca».

Ma il Panda sottolinea che ridurre un tale impatto è possibile: «All’interno del progetto infatti, il monitoraggio mediante tag satellitari, applicati sulle verdesche accidentalmente pescate e poi successivamente liberate con il supporto dei pescatori, ha permesso di verificare che il 90% delle verdesche rilasciate sopravvive. Il rilascio in mare può quindi essere una valida misura gestionale per migliore lo stato delle popolazioni di verdesca. L’utilizzo degli ami circolari, testati al posto dei tradizionali ami a forma di J, sembra inoltre influire sulle condizioni degli animali alla cattura e potrebbe contribuire a migliorare la probabilità di sopravvivenza nel caso siano liberati. Grazie ai dati raccolti dai tag è anche emerso che le verdesche durante il giorno preferiscono nuotare in acque anche molto profonde fino oltre i 600 metri, mentre durante la notte cacciano in superficie, anche a pelo d’acqua».

Informazioni che sono state la chiave per ideare una strategia di mitigazione basata sull’inversione notte-giorno delle operazioni di pesca: «Importantissimo risultato del progetto, è stato infatti verificare che per le giornate di pesca in cui l’inversione delle attività di pesca è stata messa in atto, il bycatch di verdesche è stato ridotto a 0. Sebbene siano necessari ulteriori test per valutare i risultati di questa strategia in altre stagioni e gli effetti sulla cattura di pesce spada (i primi dati indicano una riduzione di cattura di circa il 30%), questo è un primo passo importante verso l’identificazione di misure gestionali adeguate».

Giulia Prato, responsabile mare del Wwf Italia, evidenzia che «I progetti SafeSharks e Medbycatch ci hanno permesso di dimostrare che il tasso di cattura accidentale di verdesche in alcune attività di pesca è considerevole e non può essere ignorato, e che misure gestionali efficaci possono essere identificate insieme a ricercatori e pescatori. L’Italia deve implementare quanto prima un monitoraggio adeguato su scala nazionale insieme a concrete misure di mitigazione delle catture accidentali di elasmobranchi, come richiesto dalla Raccomandazione della Commissione Generale per la Pesca in Mediterraneo e Mar Nero del 2021 (GFCM 44/2021/16). Deve anche dotarsi quanto prima di un Piano d’Azione Nazionale sugli Elasmobranchi secondo le linee guida Fao e Ue»

Il Wwf conclude: «Per proteggere queste specie nel Mediterraneo e nel mondo, è anche necessario poi cambiare le proprie abitudini di consumo, evitandone l’acquisto».