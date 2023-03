World Wildlife Day: partnership locali e globali per salvare un milione di specie dall’estinzione (VIDEO)

Il 50esimo anniversario della CITES: «Un nuovo rapporto con la natura e un nuovo futuro per noi stessi»

[3 Marzo 2023]

Oggi si celebra il World Wildlife Day e il segretario generale dell’Onu António Guterres ha detto nel suo messaggio: «Riflettiamo sulla nostra responsabilità di proteggere la magnifica diversità della vita sul nostro pianeta. E riconosciamo il nostro miserabile fallimento. Le attività umane stanno devastando foreste, giungle, terreni agricoli, oceani, fiumi, mari e laghi un tempo fiorenti. Un milione di specie è sull’orlo dell’estinzione, a causa della distruzione dell’habitat, dell’inquinamento da combustibili fossili e dell’aggravarsi della crisi climatica. Dobbiamo porre fine a questa guerra alla natura. La buona notizia è che abbiamo gli strumenti, le conoscenze e le soluzioni. Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario della Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), che ha contribuito a proteggere migliaia di piante e animali.

Ivonne Higuero, a capo della CITES, ha ricordato che «Il World Wildlife Day è stato creato per celebrare tutti gli animali e le piante selvatiche e un riconoscimento della loro diversità, della loro bellezza e del contributo che danno al nostro benessere. E un giorno speciale dell’anno e quest’anno è ancora di più una pietra miliare in quanto è anche il 50esimo compleanno della CITES. Nel 2013, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha scelto il 3 marzo per la Giornata mondiale della fauna selvatica, riconoscendo che lo stesso giorno del 1973 era nata la CITES. La Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora è uno degli accordi ambientali più antichi e di maggior successo e siamo molto entusiasti di festeggiarla con voi. Questo è particolarmente vero in quanto il tema della Giornata mondiale della fauna selvatica di quest’anno è “Partnership per la conservazione della fauna selvatica” e se c’è una cosa che ha reso efficace la CITES sono le partnership che abbiamo costruito nel corso degli anni. Partenariati tra i Paesi che sono parti della CITES e che hanno costruito la Convenzione partendo dall’idea che il commercio internazionale non dovrebbe essere autorizzato a mettere in pericolo le specie , E fino ad oggi è visto come il principale meccanismo per costruire la sostenibilità nel commercio internazionale. Abbiamo partnership anche tra altri enti dove condividiamo competenze, al servizio della conservazione. I partenariati per la conservazione sono vitali, poiché nessuna organizzazione, comprese le Nazioni Unite, può affrontare da sola la crisi della biodiversità. Abbiamo un milione di specie che sono minacciate di estinzione e saranno necessari tutti i nostri sforzi combinati per invertire questa tendenza. I partenariati riuniscono persone o gruppi con diversi livelli di esperienza e competenza, per proporre nuove idee e l’obiettivo di avere un impatto».

Per Guterres, «L’accordo dello scorso anno sul Global Biodiversity Framework Kunming-Montreal ha segnato un passo importante verso la guarigione del nostro pianeta. Come sottolinea il tema di quest’anno, “Partnership per la conservazione della fauna selvatica”, dobbiamo collaborare tra governi, società civile e settore privato per trasformare l’impegno in azione. E ora abbiamo bisogno di azioni molto più coraggiose per ridurre le emissioni, accelerare le energie rinnovabili e costruire la resilienza climatica. In tutto il mondo, dobbiamo mettere in primo piano e al centro le voci delle comunità locali e delle popolazioni indigene, i più efficaci guardiani della biodiversità del nostro pianeta. Oggi e ogni giorno, facciamo tutti la nostra parte per preservare gli habitat naturali e costruire un futuro fiorente per tutti gli esseri viventi».

La direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme (Unep), Inger Andersen, ha fatto eco a Guterres: «Nel World Wildlife Day celebriamo i 50 anni della CITES. 50 anni di regolamentazione del commercio internazionale di specie in via di estinzione. 50 anni di conservazione di alcuni dei tesori più iconici del pianeta. E 50 anni di dimostrazione che la cooperazione internazionale tra e Paesi può funzionare. Ma sappiamo tutti che abbiamo una lunga strada da percorrere. Si stima che un milione dei quasi 8 milioni di specie presenti sul nostro pianeta siano in pericolo di estinzione a causa di ciò che facciamo, della nostra attività umana. Mentre intensifichiamo l’azione per affrontare la crisi della biodiversità, le partnershipi per la conservazione della fauna selvatica – che sono il ​​tema del World Wildlife Day – saranno fondamentali. Qui, il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework fornisce una base importante su cui costruire queste partnership. Quindi, dobbiamo rafforzare i partenariati con le popolazioni indigene e le comunità locali in modo che non solo partecipino, ma guidino, decidano e indichino la via da seguire. Perché, ammettiamolo, gli indigeni sulla conservazione ne sanno di più di molti scienziati. L’Unep è orgogliosa del nostro lavoro con la partnership collaborativa per la gestione sostenibile della fauna selvatica – insieme al Segretariato della CITES, alla Convention on Biological Diversity, alla Convention on Migratory Species e ad altre organizzazioni internazionali che lavorano su questi temi, in modo che insieme possiamo promuovere l’uso sostenibile, legale e sicuro della biodiversità. In questa Giornata mondiale della fauna selvatica, impegniamoci a stringere una più stretta collaborazione con la natura. Perché il nostro futuro, e quello di tutte le specie su questa bellissima Terra, dipende da questo».

Bruno Oberle, direttore generale dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN), ha evidenziato che «Una delle maggiori sfide che oggi il pianeta deve affrontare è proteggere e, ove possibile, ripristinare la sua biodiversità. Lavorare insieme è la chiave per vincere questa sfida. Il tema del World Wildlife Day di quest’anno – “Partnership per la conservazione della fauna selvatica” – risuona fortemente con l’IUCN, con le partnership al centro dell’identità della nostra Unione. L’IUCN è composta da 1.400 membri provenienti da governi nazionali e subnazionali, società civile e organizzazioni delle popolazioni indigene. In particolare, la nostra forza scientifica deriva dalla conoscenza combinata di15.000 esperti nelle Commissioni, insieme alle organizzazioni membre e al Segretariato. La Giornata mondiale della fauna selvatica di quest’anno è particolarmente speciale per noi, poiché segna i 50 anni dalla redazione della CITES, a seguito di una risoluzione dell’Assemblea dei membri dell’IUCN del 1963. Negli ultimi cinquant’anni, IUCN e CITES hanno sviluppato una partnership duratura intorno al nostro obiettivo comune di garantire la sostenibilità del commercio internazionale di specie selvatiche. La nostra partnership con la CITES è stata recentemente vista nel suo pieno vigore nel novembre 2022 durante la 19a Conferenza delle parti della CITES (COP19). In vista e durante le CITES COP, i membri del Segretariato dell’IUCN e della Species Survival Commission lavorano con TRAFFIC per fornire competenze chiave sulle specie per informare le decisioni prese dalle Parti della Convenzione. La collaborazione con un’ampia gamma di partner dell’IUCN rafforza le raccomandazioni e le informazioni basate su prove, che rafforzano il nostro impatto. Questo comprende il mantenimento della Lista rossa IUCN delle specie minacciate, analizzando le proposte di modifica delle appendici CITES e sottolineando l’uso sostenibile di un’ampia gamma di specie. L’IUCN continuerà con orgoglio a rafforzare la nostra collaborazione con la CITES e per tutto il 2023 aggiorneremo le linee guida sul commercio globale sostenibile delle specie elencate nella CITES. Questo contribuirà a garantire l’effettiva attuazione della Convenzione. Lo scopo del World Wildlife Day di quest’anno è ispirare la società globale a stringere una partnership con la natura. IUCN è lieta di lavorare con CITES per raggiungere questo obiettivo.

La Higuero ha concluso: «Quest’anno vogliamo evidenziare alcuni degli incredibili lavori in corso a livello internazionale, nazionale e locale. Possono coinvolgere organizzazioni multilaterali, Paesi, imprese, comunità o piccoli gruppi. Il filo conduttore è che in tutti questi casi è stato riconosciuto che si è più forti insieme che separati. Vorremmo che questa Giornata mondiale della fauna selvatica fosse una celebrazione delle vostre storie, delle collaborazioni che vedete funzionare o in cui siete coinvolti e che stanno facendo la differenza per la conservazione della fauna selvatica. Nel cinquantesimo anno della CITES, non c’è mai stato più bisogno di un’efficace conservazione della fauna selvatica. Stiamo assistendo a cali senza precedenti nelle popolazioni selvatiche di animali e piante. L’equilibrio della natura ne risente. Facciamo affidamento sulla fauna selvatica per darci cibo, riparo, medicine, carburante e divertimento… ma questi prodotti non sono inesauribili. CITES lavora ogni giorno per la sostenibilità – per non prendere dalla natura più di quanto la natura sia in grado di restituire. Ci auguriamo che vi unirete a noi, ovunque voi siate e qualunque cosa facciate, poiché sarà necessario tutto il nostro impegno per invertire questo declino della biodiversità e avviarci su un percorso diverso… uno in cui lavoriamo insieme per costruire un nuovo rapporto con la natura e un nuovo futuro per noi stessi».