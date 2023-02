World Wetlands Day: aumenta l’impegno globale per proteggere le Zone umide, ma non abbastanza (VIDEO)

Rivitalizzare e ripristinare le zone umide, che ospitano il 40% di tutta la biodiversità globale

[2 Febbraio 2023]

In occasione del World Wetlands Day, l’United Nations environment programme Unep, ricorda che «Le zone umide con vegetazione, come le paludi e le torbiere, sono alcuni degli ecosistemi più ricchi di fauna selvatica del pianeta, le loro acque poco profonde e l’abbondante vita vegetale supportano di tutto, dagli insetti alle anatre, alle alci. Ma queste zone umide, così come laghi, fiumi e altri ambienti acquatici in tutto il mondo, sono in pericolo, molte delle quali inquinate o degradate a causa del cambiamento climatico e dello sviluppo umano.

Negli ultimi mesi, tuttavia, i governi hanno intensificato i loro sforzi per proteggere e ripristinare questi spazi naturali, una spinta secondo gli esperti non solo cruciale per proteggere la biodiversità, ma anche per contrastare la crisi climatica».

Nel novembre 2022, un meeting della Convenzione di Ramsar sulle zone umide ha elevato il profilo delle zone umide e il loro ruolo cruciale nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile , il progetto dell’umanità per un futuro migliore.

A dicembre, alla 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (COP15 CBD) , i Paesi di tutto il mondo hanno raggiunto un accordo storico per proteggere la natura e che include l’impegno a ripristinare almeno il 30% dei corpi idrici interni degradati e conservare in modo equo ecosistemi di acqua dolce sani.

Ma secondo il Global Peatlands Assessment sostenuto dall’Unep, «La Terra sta perdendo 500.000 ettari di torbiere all’anno, un’area grande quasi il doppio della tentacolare capitale egiziana, Il Cairo. Il drenaggio e il degrado delle torbiere rilascia enormi quantità di anidride carbonica e contribuisce a circa il 4% delle emissioni globali di gas serra indotte dall’uomo».

L’Unep evidenzia che «Gli ecosistemi delle zone umide costiere e d’acqua dolce ospitano il 40% di tutta la biodiversità . Le torbiere, un particolare tipo di zona umida con vegetazione, immagazzinano il doppio del carbonio rispetto alle foreste del mondo. Tuttavia, negli ultimi 200 anni, le zone umide sono state prosciugate per far posto allo sviluppo di terreni agricoli o di infrastrutture. Tra il 1970 e il 2015 è andato perduto circa il 35% delle zone umide del mondo, che riducono anche l’impatto delle inondazioni e purificano l’acqua inquinata. Dal 2000, il tasso di perdita è in accelerazione».

E le previsioni per questi ecosistemi essenziali non sono buone «A seconda della quantità di innalzamento del livello del mare causato dalla crisi climatica – spiega ancora l’Unep – il 20-90% delle attuali zone umide costiere, che sequestrano il carbonio fino a 55 volte più velocemente delle foreste pluviali tropicali, potrebbero andare perdute entro la fine del secolo. Anche le zone umide, importanti scali per gli uccelli migratori, hanno perso più biodiversità rispetto ad altri ecosistemi terrestri e marini».

Leticia Carvalho, capo del settore marino e acqua dolce dell’Unep, ha evidenziato che «In linea con l’ United Nations Decade on Ecosystem Restoration, dobbiamo fermare le politiche e i sussidi che incentivano la deforestazione e il degrado delle zone umide dalla sorgente al mare e promuovere il loro ripristino urgente, Allo stesso tempo, dobbiamo guidare e indirizzare gli investimenti per proteggere gli ecosistemi prioritari, come le torbiere, e incoraggiare il settore privato a impegnarsi nella deforestazione e nelle catene di approvvigionamento prive di drenaggio delle torbiere».

Quest’anno la giornata delle Zone umide evidenzia l’urgente necessità di ripristinarle e precede l’UN Water Conference che inizierà il 22 marzo.

Consapevoli dei rischi del degrado delle zone umide per le economie e le società, nel marzo 2022, all’UN Environment Assembly tutti i Paesi hanno adottato risoluzioni sui laghi e su attività e interventi basati sulla natura. Questo ha fatto seguito a risoluzioni specifiche sulle torbiere, che hanno contribuito a sensibilizzare il mondo sull’importanza di conservare e ripristinare le zone umide di ogni tipo. Le risoluzioni puntano per aprire la strada all’azione e alle campagne di conservazione locali e nazionali che includono il sostegno e i finanziamente da parte dei governi.

L’Unep è abbastanza fiduciosa: «I Paesi di tutto il mondo stanno ora iniziando a ripristinare le loro zone umide». Esempi di iniziative di conservazione delle zone umide includono lo sviluppo di città spugna emergenti in Cina e il ripristino, sostenuto dal governo, della Great North Bog del Regno Unito, un’area significativa sia per lo stoccaggio di carbonio che di acqua.

La ricerca dimostra che gli sforzi accelerati per conservare e ripristinare le zone umide sono cruciali poiché la tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di natura e biodiversità, dell’inquinamento e dei rifiuti sta amplificando gli effetti del degrado delle zone umide. Ma l’Unep avverte che «Finanziamenti adeguati e volontà politica sono fondamentali».

Secondo il rapporto State of Finance for Nature pubblicato dall’Unep nel 2022, «Gli obiettivi in ​​materia di clima, biodiversità e degrado del suolo saranno irraggiungibili a meno che gli investimenti in soluzioni basate sulla natura non aumentino rapidamente a 384 miliardi di dollari all’anno entro il 2025». Il che sarebbe più del doppio degli attuali 154 miliardi di dollari all’anno.

Per la Carvalho, «Stiamo esaurendo le possibilità di proteggere i servizi forniti dalle zone umide da cui le società dipendono per un futuro sostenibile. Dobbiamo intensificare la solidarietà internazionale, il rafforzamento delle capacità e i finanziamenti senza ulteriori indugi».

Nel dicembre 2022, il governo della provincia argentina della Tierra del Fuego hanno approvato una legge per proteggere in modo permanente l’aspra penisola di Mitre, un angolo remoto del Sud America che ospita foreste di alghe sottomarine e uno dei più grandi complessi di torbiere del Sud America, due potenti ecosistemi che insieme costituiscono il più grande serbatoio di carbonio dell’Argentina. Secondo gli esperti della Global Peatlands Initiative, coordinata dall’UNEP, che si batte da diversi anni per la protezione delle torbiere del Sud America, «La creazione della nuova area protetta, grande all’incirca come il Grand Canyon National Park negli Stati Uniti, è un passo importante nello sforzo di contrastare la crisi climatica. Il successo in Argentina è una piccola buona notizia per le torbiere, che costituiscono circa la metà delle zone umide con vegetazione interna del mondo».

Kristine Tompkins, UN Patron of Protected Areas e co-fondatrice dell’ONG Tompkins Conservation, conclude: «Questo è esattamente come dovrebbe essere la protezione degli habitat chiave. Questo parco è un nuovo punto culminante per la conservazione globale e la lotta contro il cambiamento climatico».